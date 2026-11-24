Motorlu taşıtlar vergisi (MTV), 197 sayılı Kanun'a göre her yıl ocak ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödeniyor. 31 Ocak 2027 pazara, 31 Temmuz 2027 cumartesiye denk geldiği için ilk taksitin süresi 1 Şubat 2027, ikinci taksitin süresi 2 Ağustos 2027 pazartesi günü doluyor. Vergi tutarları 2027'de, 24 Kasım 2026'da ilan edilen yeniden değerleme oranı kadar, yani yüzde 27,83 artacak.

MTV NE ZAMAN ÖDENİR?

Kanunun 9. maddesine göre MTV her yıl ocak ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödeniyor. Vergi ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk ettiği için isteyen yılın tamamını ocakta tek seferde ödeyebiliyor. Taksitler ayın son gününe kadar ödeniyor. Vergi Usul Kanunu'nun 18. maddesine göre sürenin son günü resmî tatile denk gelirse süre, tatili izleyen ilk iş gününün mesai bitiminde doluyor. 2027'de bu kural iki taksitte de işliyor: ocak taksiti 1 Şubat, temmuz taksiti 2 Ağustos pazartesi gününe kadar ödenebilecek.

MTV 2027'DE YÜZDE KAÇ ARTACAK?

Kanunun 10. maddesine göre taşıt değerleri ve vergi tutarları, her yıl başından geçerli olmak üzere bir önceki yıl için ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı 2026 yılı yeniden değerleme oranını yüzde 27,83 olarak ilan etti. Bu kurala göre 2027 artışı yüzde 27,83 olacak.

Aynı madde, Cumhurbaşkanına bu oranı kanundaki sınırlar içinde değiştirme yetkisi veriyor. 2026 için uygulanan artış, 30 Aralık 2025 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile yüzde 18,95 olarak belirlenmişti. 2027 için farklı bir oran açıklanmadı; açıklanmazsa yüzde 27,83 uygulanacak.

2027 MTV TUTARLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Kesin tutarlar 2027 yılı MTV Genel Tebliği ile yayımlanacak. 2026 tutarlarını belirleyen Seri No 58 tebliğ 31 Aralık 2025'te Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Yüzde 27,83 oranı 2026 tarifesine uygulandığında, 2026'da yıllık 5.750 lira MTV ödenen 1300 cm³ ve altı, 1-3 yaşındaki ve taşıt değeri en düşük dilimde olan bir otomobilin vergisi yaklaşık 7.350 liraya çıkıyor. Aynı dilimde 1301-1600 cm³ arası, 1-3 yaşındaki bir otomobil için 2026'da ödenen 10.016 lira yaklaşık 12.800 lira oluyor. Bunlar oranla yapılmış hesaplar; resmî tablo tebliğle kesinleşecek.

MTV NEYE GÖRE HESAPLANIR?

Otomobillerde vergiyi üç şey belirliyor: motor silindir hacmi, aracın yaşı ve 2018'den sonra tescil edilen araçlarda taşıt değeri. Motor hacmi büyüdükçe ve araç yeni oldukça vergi artıyor. Kamyonet, minibüs, otobüs ve kamyon gibi araçlarda ise yaşın yanında koltuk sayısı ya da azami toplam ağırlık hesaba katılıyor.

MTV NEREDEN VE NASIL ÖDENİR?

Vergi, Gelir İdaresi Başkanlığının dijital vergi dairesi (dijital.gib.gov.tr) ve mobil uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların internet ve mobil şubelerinden ya da vergi dairelerinden ödenebiliyor. Ödeme için araç sahibinin T.C. kimlik numarası ya da vergi kimlik numarası yeterli. Süresinde ödenmeyen vergiye gecikme zammı uygulanıyor ve borç ödenmeden araç satışı ya da devri yapılamıyor.