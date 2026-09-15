Motorine zam SON DAKİKA! Motorine ne kadar zam geldi? Motorin fiyatı ne kadar oldu? (15 Eylül 2026)

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son değişiklik motorin fiyatlarına yansıdı. Motorinin litre fiyatına gelen zam sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel fiyatlar araç sahipleri tarafından araştırılmaya başlandı. 15 Eylül 2026 Motorine ne kadar zam geldi? Motorin fiyatı ne kadar oldu? Detaylar haberimizde.

MOTORİNE ZAM SON DAKİKA!

Akaryakıt fiyatlarında 15 Eylül 2026 itibarıyla motorin cephesinde yeni fiyat değişikliği yaşandı. Motorinin litre fiyatına yaklaşık 6,5 TL zam gelirken, zam sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel motorin fiyatları belli oldu. Benzin ve LPG fiyatlarında ise yeni bir değişiklik açıklanmadı.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları takip edilmeye devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarındaki son değişiklikle birlikte motorinin litre fiyatı bazı büyükşehirlerde 95 TL'nin üzerine çıktı.

15 EYLÜL 2026 MOTORİNE NE KADAR ZAM GELDİ?

15 Eylül 2026 itibarıyla motorinin litre fiyatına yaklaşık 6,5 TL zam geldi. Bazı kaynaklarda artış miktarı 6,62 TL olarak yer alırken, zam sonrasında motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası'nda 95,60 TL, İstanbul Anadolu Yakası'nda 95,46 TL, Ankara'da 96,75 TL ve İzmir'de 97,02 TL seviyesine yükseldi.

Motorin fiyatındaki artışın ardından araç sahipleri özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı. Güncel fiyatlar bölgelere göre farklılık gösteriyor.

MOTORİN FİYATI NE KADAR OLDU?

Zam sonrası motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası'nda 95,60 TL, İstanbul Anadolu Yakası'nda 95,46 TL oldu. Ankara'da motorinin litre fiyatı 96,75 TL, İzmir'de ise 97,02 TL seviyesine yükseldi.

Benzin ve LPG fiyatlarında ise verilen güncel fiyatlarda yeni bir değişiklik bulunmuyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki benzin, motorin ve LPG fiyatları şöyle:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 80,26 TL

Motorin: 95,60 TL

LPG: 34,99 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 80,12 TL

Motorin: 95,46 TL

LPG: 34,39 TL

ANKARA

Benzin: 81,25 TL

Motorin: 96,75 TL

LPG: 35,09 TL

İZMİR

Benzin: 81,52 TL

Motorin: 97,02 TL

LPG: 34,99 TL

Bu fiyatlarla birlikte 15 Eylül 2026 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de motorinin litre fiyatı 95 TL seviyesinin üzerine çıktı. İzmir'de motorin litre fiyatı 97,02 TL olarak kaydedilirken, Ankara'da 96,75 TL, İstanbul Avrupa Yakası'nda 95,60 TL ve Anadolu Yakası'nda 95,46 TL oldu.