Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yürüttüğü "MONİTUM Faaliyeti" kapsamında, İsrail İstihbarat Servisi Mossad'a çalıştığı tespit edilen kişilere yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen operasyon sonucunda Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltına alındı. Peki, Mossad ajanı Veysel Kerimoğlu kimdir? Veysel Kerimoğlu nereli, ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde.

MOSSAD AJANI VEYSEL KERİMOĞLU KİMDİR?

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yürüttüğü "MONİTUM Faaliyeti" kapsamında adı gündeme gelen Veysel Kerimoğlu, İsrail İstihbarat Servisi Mossad'a çalıştığı tespit edilen şüpheliler arasında yer aldı. MİT tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Kerimoğlu'nun Mossad adına yürütülen faaliyetlerde rol aldığı belirlendi.

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre Veysel Kerimoğlu, Mossad ile doğrudan temas kuran bir istihbarat mensubu değil; İsrail istihbaratının yönlendirmesiyle bilgi temini ve aktarımı sürecinde kullanılan sivil bir unsur olarak konumlandırıldı. Bu süreçte, Mossad'la bağlantıyı kuran ve organizasyonu yöneten ismin Mehmet Budak Derya olduğu tespit edildi.

MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, Mossad'a çalıştığı belirlenen Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu'nu gözaltına aldı. Operasyon, uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirildi.

VEYSEL KERİMOĞLU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Veysel Kerimoğlu, İsrail İstihbarat Servisi Mossad'a bilgi sağladığı gerekçesiyle gözaltına alındı. MİT'in yürüttüğü istihbari faaliyetlerde, Kerimoğlu'nun Mossad'ın talimatları doğrultusunda hareket ettiği ve elde ettiği bilgileri İsrail istihbaratına aktardığı belirlendi.

Dosyadaki bilgilere göre süreç, Mehmet Budak Derya'nın 2012 yılında İsrail tarafından kurulan bir paravan şirket aracılığıyla Mossad mensuplarıyla temas kurmasıyla başladı. Ocak 2013'te Avrupa'da gerçekleştirilen görüşmelerde, görünürde mermer ticareti konuşulurken, İsrail istihbaratı Mehmet Budak Derya'dan Veysel Kerimoğlu'nu işe almasını istedi.

Mehmet Budak Derya, Mossad'dan aldığı talimat doğrultusunda Veysel Kerimoğlu'nu işe aldı ve maaşının dahi İsrail istihbaratı tarafından karşılandığı tespit edildi. Kerimoğlu ile yürütülen faaliyetler kapsamında atılan her adımın Mossad'a raporlandığı, elde edilen bilgilerin düzenli şekilde İsrail istihbaratına aktarıldığı belirlendi.

VEYSEL KERİMOĞLU NERELİ?

Veysel Kerimoğlu'nun doğum yeri ya da memleketine ilişkin kamuoyuna yansıyan, doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır. Basın kaynakları ve soruşturma dosyasına yansıyan bilgilerde yalnızca Filistin asıllı Türk vatandaşı olduğu bilgisi yer almaktadır.

VEYSEL KERİMOĞLU NE İŞ YAPIYOR?

Veysel Kerimoğlu'nun mesleki geçmişine veya resmî olarak yaptığı işe dair kamuoyuna açıklanmış net bir bilgi yer almamaktadır. Ancak soruşturma kapsamında elde edilen bulgulara göre Kerimoğlu, Mehmet Budak Derya'nın yürüttüğü ticari faaliyetler çerçevesinde sürece dahil edildi.

Kerimoğlu'nun özellikle Orta Doğu ülkelerine yönelik ticari temaslarda, sosyal ilişkiler geliştirme ve bilgi temini süreçlerinde rol aldığı belirlendi. İsrail istihbaratının talimatları doğrultusunda, İsrail'in Orta Doğu politikalarına muhalif Filistinli şahıslarla kurulan ilişkiler üzerinden elde edilen bilgilerin Mossad'a aktarılmasında görev aldığı tespit edildi.

