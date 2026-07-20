Mohamed Salah Beşiktaş'a geldi mi?

Beşiktaş ile Mohamed Salah'ın adı transfer söylentileriyle anılmaya devam ederken, "Mohamed Salah Beşiktaş'a transfer oldu mu?" sorusu futbolseverlerin gündemindeki yerini koruyor. Dünyaca ünlü yıldız hakkında çıkan iddiaların ardından transferin gerçekleşip gerçekleşmediği ve resmi bir anlaşmanın bulunup bulunmadığı araştırılıyor.

MOHAMED SALAH BEŞİKTAŞ'A GELDİ Mİ? TRANSFERDE MENAJER ENGELİ ORTAYA ÇIKTI

Beşiktaş'ın uzun süredir gündeminde yer alan Mohamed Salah transferinde önemli bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların Mısırlı yıldızla prensip anlaşmasına vardığı öne sürülürken, transfer sürecinin menajer tarafının talep ettiği ek komisyon nedeniyle çıkmaza girdiği belirtildi. Başkan Serdal Adalı da görüşmelerin sürdüğünü doğrulayarak transferin henüz sonuçlanmadığını açıkladı.

BEŞİKTAŞ İLE MOHAMED SALAH PRENSİPTE ANLAŞTI

İddialara göre Beşiktaş, Mohamed Salah ile bonuslar dahil sezonluk toplam 12 milyon euro değerinde, 2 yıllık sözleşme konusunda prensip mutabakatına vardı. Tarafların futbolcunun maaşı ve sözleşme şartlarında ortak noktada buluştuğu belirtilirken, anlaşmanın resmiyete kavuşması bekleniyordu.

Ancak transfer sürecinde yaşanan yeni gelişme, imzaların atılmasını şimdilik engelledi.

MENAJER KOMİSYONU TRANSFERİ ZORA SOKTU

Transferin önündeki en büyük engelin, oyuncu temsilcisinin son aşamada talep ettiği ek komisyon olduğu ifade edildi. Söz konusu talebin Beşiktaş'a 5 ila 6 milyon euro arasında ilave maliyet oluşturacağı öne sürülürken, siyah-beyazlı yönetimin daha önce belirlenen mali çerçevenin dışına çıkmayı kabul etmediği aktarıldı.

Yönetimin, oyuncu tarafının ek taleplerinden vazgeçmesini beklediği, sürecin olumlu sonuçlanması için ise Mohamed Salah ile doğrudan temas kurulmasının planlandığı öğrenildi.

SERDAL ADALI'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, transfer sürecine ilişkin yaptığı açıklamada anlaşmanın henüz tamamlanmadığını vurguladı.

Adalı, kamuoyunda transferin bittiğine yönelik haberlerin ardından menajer tarafının mali taleplerini artırdığını belirterek, kulübün çıkarlarını ön planda tuttuklarını ifade etti. Siyah-beyazlı kulübün oyuncuyla büyük ölçüde anlaşma sağladığını dile getiren Adalı, görüşmelerin devam ettiğini ve taraftarların endişe etmemesi gerektiğini söyledi.

SALAH CEPHESİNDEN YENİ GÖRÜŞME MESAJI

İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Türkiye'den ayrılan Mohamed Salah'ın avukatının, taraflara kısa süre içinde yeniden bir araya gelerek anlaşmayı resmiyete dökebilecekleri yönünde mesaj verdiği iddia edildi. Bu gelişme, transfer umutlarının tamamen sona ermediği şeklinde yorumlandı.

MOHAMED SALAH'IN KARİYERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Dünya futbolunun en önemli hücum oyuncularından biri olarak gösterilen Mohamed Salah, profesyonel kariyerine Basel'de başladı. Daha sonra Chelsea, Fiorentina ve Roma formalarını giyen Mısırlı yıldız, 2017 yılında Liverpool'a transfer olarak kariyerinin zirvesine çıktı.

Liverpool'da yüzlerce maça çıkan Salah, attığı goller ve yaptığı asistlerle kulüp tarihine adını yazdırdı. Kariyerinde toplam 694 resmi karşılaşmada 334 gol ve 171 asist üreten deneyimli futbolcu, Mısır Milli Takımı'nın da en önemli isimleri arasında yer alıyor.

MOHAMED SALAH BEŞİKTAŞ'A GELDİ Mİ?

Şu an itibarıyla Mohamed Salah'ın Beşiktaş'a transferi resmiyet kazanmış değil. Taraflar arasında futbolcunun şartları konusunda büyük ölçüde uzlaşma sağlanmasına rağmen, menajer komisyonuna ilişkin yaşanan anlaşmazlık nedeniyle transfer süreci devam ediyor. Siyah-beyazlı yönetim ile oyuncu cephesi arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde yeniden hız kazanması bekleniyor.