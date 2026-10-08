Milli Takım’ın yeni teknik direktörü Arda Turan mı olacak? Arda Turan Milli Takım'a mı geliyor?

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A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella'nın geleceği, UEFA Uluslar Ligi'nde alınan sonuçların ardından gündeme geldi. 2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasında elenen ve UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa, Belçika ve İtalya karşısında oynadığı dört maçtan da mağlubiyetle ayrılan Türkiye'de teknik direktör değişikliği iddiası ortaya atıldı. Peki, Milli Takım’ın yeni teknik direktörü Arda Turan mı olacak? Detaylar...

MİLLİ TAKIM’IN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ ARDA TURAN MI OLACAK?

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa, Belçika ve İtalya ile oynadığı dört karşılaşmada puan alamadı. Son olarak deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup olan ay-yıldızlı ekipte teknik direktör Vincenzo Montella'nın geleceği tartışılmaya başlandı.

Montella, Eylül 2023'te A Milli Takım'ın başına geçmiş, Haziran 2025'te ise Türkiye Futbol Federasyonu ile sözleşmesini 2028 Avrupa Şampiyonası'nın sonuna kadar uzatmıştı. Son gelişmelerin ardından İtalyan teknik adamın görevine devam edip etmeyeceği gündeme geldi.

İtalyan basınında 7 Ekim'de yayımlanan haberde ise son sonuçların ardından Montella'nın görevinden ayrılmasının gündemde olduğu aktarıldı. La Gazzetta dello Sport, Türkiye'nin Montella'nın yerine Arda Turan'ı düşündüğünü bildirdi.

ARDA TURAN İSMİ NEDEN GÜNDEME GELDİ?

Montella'nın olası ayrılığı sonrasında A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü için adı öne çıkan isimlerden biri Arda Turan oldu. La Gazzetta dello Sport, Arda Turan'ın Montella'nın yerine düşünüldüğünü ve adaylar arasında öne çıktığını yazdı.

Arda Turan'ın A Milli Takım'ın başına geçeceğine ilişkin ise şu aşamada açıklanmış resmi bir anlaşma bulunmuyor. Gündemdeki gelişme, İtalyan basınında yer alan haber ve iddia çerçevesinde bulunuyor.

TFF tarafından Arda Turan'ın A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü olduğuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

ARDA TURAN ŞU AN NERENİN TEKNİK DİREKTÖRÜ?

Arda Turan şu anda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'in teknik direktörüdür. Arda Turan, 27 Mayıs 2025'te Shakhtar Donetsk'in teknik direktörlüğüne getirildi.

Shakhtar Donetsk'in 2026 yılı içerisindeki açıklamalarında da Arda Turan takımın teknik direktörü olarak yer almaya devam ediyor. Bu nedenle A Milli Takım'ın başına geçeceği yönündeki haber, Arda Turan'ın mevcut Shakhtar Donetsk görevi devam ederken gündeme geldi.

MONTELLA'YA 915 BİN EURO TAZMİNAT

Vincenzo Montella'nın sözleşmesinin sona erdirilmesi halinde Türkiye Futbol Federasyonu tarafından tazminat ödenmesinin gündeme geleceği aktarıldı. La Gazzetta dello Sport'un haberinde, Montella'ya beş aylık maaşına karşılık toplam 915 bin euro ödeme yapılabileceği belirtildi.

Montella'nın sözleşmesi Haziran 2025'te 2028 Avrupa Şampiyonası'nın sonuna kadar uzatılmıştı. Bu nedenle olası ayrılık halinde sözleşmenin planlanan tarihten önce sona erdirilmesi söz konusu olacak.

GÖZLER YARINKİ KRİTİK TOPLANTIDA

Vincenzo Montella'nın geleceğiyle ilgili kararın, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığında 9 Ekim Cuma günü yapılması beklenen toplantıda ele alınacağı öne sürüldü.

İtalyan basınındaki habere göre toplantıda Montella ile yolların ayrılması yönünde karar alınması halinde, İtalya karşılaşması deneyimli teknik adamın A Milli Takım'ın başındaki son maçı olacak.

Ancak Arda Turan'ın A Milli Takım'ın başına getirildiğine veya Montella ile yolların resmen ayrıldığına ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.