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Mike Tyson'ın rol aldığı Tuzlu Kahve bölümünün 1 Aralık 2026 Salı akşamı saat 20.00'de Star TV'de yayımlanması bekleniyor. Eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu, dizinin 13. bölümünde konuk oyuncu. 25 Kasım 2026 akşamı yayımlanan 13. bölüm fragmanında Tyson'ın sahneleri de vardı; Tyson dizide Mehmet karakterinin ABD'den gelen arkadaşını canlandırıyor.

MIKE TYSON TUZLU KAHVE'DE NE ZAMAN OYNAYACAK?

Tyson'lı bölümün 1 Aralık 2026 Salı günü saat 20.00'de Star TV'de ekrana gelmesi bekleniyor. Dizi her salı bu saatte ekranda. Star TV ise 13. bölümün tarihi için ayrıca bir duyuru yapmadı, bu yüzden yayın akışında değişiklik olursa tarih de değişebilir.

TUZLU KAHVE MIKE TYSON HANGİ BÖLÜMDE?

13. bölümde. 12. bölüm 24 Kasım Salı akşamı yayımlandı; bir gün sonra paylaşılan 13. bölüm tanıtımı ise büyük ölçüde Tyson'ın İstanbul macerası üzerine kuruldu. Tuzlu Kahve bu sezon konuk oyunculara sık yer veren bir dizi: Ajda Pekkan, Kutsi, Özgür Ozan, Pelin Karahan ve Dağhan Külegeç de daha önce bölümlere konuk olmuştu.

MIKE TYSON TUZLU KAHVE'DE GERÇEK Mİ?

Evet, gerçek. Tyson 26 Ekim 2026 Pazartesi günü ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi ve havalimanının özel terminalinden çıkarken bir Türk dizisinde rol alacağını söyledi. "Türkiye'de olmaktan mutluyum" dedi. Aynı akşam oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini soran gazetecilere de yalnız Brezilya ve Arjantin futbolunu takip ettiğini anlattı. 25 Kasım'da yayımlanan fragman, Tyson'ın dizide rol aldığını gösterdi.

MIKE TYSON DİZİDE KİMİ CANLANDIRIYOR?

Buğra Gülsoy'un oynadığı Mehmet Aydınoğlu'nun Amerika'dan gelen arkadaşını. Dizinin başrollerinde Buğra Gülsoy ile Derin Kutaygil karakterine hayat veren Eda Ece var; kadroda Nebahat Çehre, Binnur Kaya, Şevval Sam, Sarp Apak, Ceren Moray, Enis Arıkan ve Cengiz Bozkurt da yer alıyor. Yapımcı Polat Yağcı. Dizinin yapımı Poll Films'e ait.

TUZLU KAHVE 13. BÖLÜM FRAGMANINDA NE VAR?

Fragmana göre Tyson İstanbul'a taklacı güvercin almak için geliyor. Binnur Kaya'nın canlandırdığı Hatun ünlü konuğa mıhlama yapıp Türk kahvesi ikram ederken, Şevval Sam'ın oynadığı Candan da Tyson'ın kahve falına bakmak istiyor.

TUZLU KAHVE HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Tuzlu Kahve salı akşamları saat 20.00'de Star TV'de yayımlanıyor.