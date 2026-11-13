Microsoft Outlook çöktü mü, Hotmail çöktü mü, Microsoft düzeldi mi?

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Erişim sorunlarının ardından kullanıcılar "Hotmail çöktü mü?", "Outlook neden açılmıyor?" ve " Microsoft'ta sorun mu var?" sorularına yanıt arıyor. İşte Microsoft'un e-posta hizmetlerinde yaşanan sorunlara dair bilinenler.

HOTMAIL ÇÖKTÜ MÜ?

Hotmail ve Outlook kullanıcıları, 13 Kasım 2026 Cuma akşamı çeşitli erişim sorunları yaşıyor. Kullanıcılar, gelen kutularının açılmadığını, sayfanın sürekli yüklendiğini, e-postaların gönderilemediğini ya da gelen kutusuna ulaşmadığını bildiriyor. Bazı kullanıcılar ise gönderdikleri e-postaların geri döndüğünü ifade ediyor.

MICROSOFT OUTLOOK ÇÖKTÜ MÜ?

Sorunlar, Outlook'un web sürümünde, masaüstü uygulamasında ve mobil cihazlardaki e-posta senkronizasyonunda görülüyor. Outlook hesaplarına bağlanan farklı e-posta uygulamalarında da erişim problemleri yaşanıyor. Kullanıcıların cihaz değiştirmesi de sorunu çözmüyor.

MICROSOFT'TA SORUN MU VAR?

Evet. Microsoft, yaşanan sorunu kabul etti. Şirket, Microsoft 365 Status hesabından yaptığı açıklamada, Exchange Online posta kutularına erişimde yaşanan sorunları incelediğini duyurdu. Microsoft, ilk açıklamasında sorunun Amerika kıtasını etkilediğini belirtti. Ardından yaptığı açıklamada ise dünya genelinde Microsoft 365 hizmetlerine giriş yapmaya çalışan kullanıcıların etkilenebileceğini bildirdi.

OUTLOOK NEDEN ÇÖKTÜ?

Microsoft, sorunun birçok bölgedeki altyapısının bir bölümünde yaşanan aşırı yüklenmeden kaynaklandığını açıkladı. Şirket, etkilenen kullanıcı sayısına ve hizmetlerin ne zaman normale döneceğine ilişkin henüz bir bilgi paylaşmadı.

OUTLOOK SORUNU HANGİ ÜLKELERDE YAŞANIYOR?

Erişim sorunları Türkiye'nin yanı sıra ABD, Fransa ve İspanya başta olmak üzere birçok ülkede yaşanıyor. Kesinti bildirim sitesi Downdetector'da sorun bildirimleri Türkiye saatiyle 20.30 civarından itibaren hızla arttı. ABD'de yalnızca bir saat içinde 100 binden fazla sorun bildirimi yapıldığı belirtildi.

HOTMAIL HESAPLARI DA ETKİLENDİ Mİ?

Microsoft'un resmi açıklaması, kurumsal Microsoft 365 hesaplarını kapsıyor. Hotmail, Live ve Outlook.com uzantılı bireysel hesapların ne ölçüde etkilendiği ise net değil. Ancak bireysel hesap kullanıcılarından da e-postalarının gönderilemediğine ve geri döndüğüne dair şikayetler geliyor.

OUTLOOK SORUNU NE ZAMAN DÜZELECEK?

Microsoft, sorunun ne zaman çözüleceğine dair bir süre vermedi. Kullanıcıların hizmetlerin durumuna ilişkin gelişmeleri Microsoft 365 Status hesabından takip etmesi öneriliyor. Hizmetler normale döndüğünde bekleyen e-postaların gelen kutularına ulaşması bekleniyor.

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