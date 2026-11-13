Microsoft erişim problemi nasıl çözülür? Outlook, Teams, SharePoint, Copilot, Microsoft Planner, Microsoft To Do, Intune, Defender XDR, Office 365

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Microsoft hizmetlerinde yaşanan küresel erişim sorunu, çok sayıda uygulamanın kullanıcılarını etkiledi. Outlook, Teams, SharePoint, Copilot, Planner, To Do, Intune ve Defender XDR gibi platformlarda yaşanan aksaklıkların ardından kullanıcılar sorunun nasıl giderileceğini araştırmaya başladı. Peki, Microsoft erişim problemi nasıl çözülür, uygulamalar ne zaman normale dönecek? Detaylar haberimizde.

MICROSOFT ERİŞİM SORUNU NASIL GİDERİLİR?

Microsoft 365 hizmetlerinde yaşanan genel erişim problemi nedeniyle Outlook, Teams ve diğer uygulamalara bağlanamayan kullanıcılar çözüm yollarını araştırıyor. Ancak mevcut kesinti, kullanıcıların cihazlarından veya internet bağlantılarından kaynaklanan bireysel bir problem değil, Microsoft'un sunucu altyapısıyla ilgili teknik bir aksaklık olarak açıklandı.

Bu nedenle bilgisayarı yeniden başlatmak, uygulamayı silip tekrar yüklemek veya parolayı değiştirmek gibi işlemler genel kesintiyi ortadan kaldırmıyor. Kullanıcıların öncelikle Microsoft'un hizmet durumunu kontrol etmesi ve teknik çalışmaların tamamlanmasını beklemesi gerekiyor.

Bireysel kullanıcıların deneyebileceği adımlar şöyle:

Hizmet durumunu kontrol edin: Microsoft'un hizmet durumu sayfasından hangi uygulamalarda erişim sorunu yaşandığını takip edin.

İnternet bağlantınızı kontrol edin: Farklı bir ağ üzerinden bağlantı kurarak sorunun yalnızca kullandığınız internet bağlantısından kaynaklanıp kaynaklanmadığını kontrol edin.

Uygulamayı yeniden deneyin: Microsoft hizmetlerinde iyileşme sağlandıktan sonra uygulamayı kapatıp yeniden açın veya web tarayıcınızı yenileyin.

Hesabınızdan çıkış yapıp tekrar giriş yapın: Hizmet yeniden çalışmaya başladıktan sonra oturumunuzu yenilemeyi deneyin.

Resmî duyuruları takip edin: Kesintinin giderilmesine ilişkin açıklamalar için Microsoft'un hizmet durumu bildirimlerini kontrol edin.

Bu adımlar bağlantı veya oturum kaynaklı bireysel sorunlarda yardımcı olabilir. Ancak Microsoft sunucularındaki genel arıza devam ettiği sürece kesin çözüm sağlamaz.

MICROSOFT HANGİ UYGULAMALARDA ERİŞİM SORUNU YAŞANIYOR?

Microsoft'un 12 Kasım 2026'da başlayan kesintiye ilişkin hizmet bildirimlerinde birden fazla Microsoft 365 uygulamasının etkilendiği belirtildi. Sorunun özellikle Exchange Online ile bağlantılı özelliklere yansıdığı açıklandı.

Erişim problemi bildirilen başlıca hizmetler şöyle:

Microsoft Outlook: Kullanıcılar e-posta kutularına erişemeyebilir, ileti gönderme ve alma işlemlerinde gecikmeler yaşayabilir.

Microsoft Teams: Takvim, toplantı planlama ve bazı sohbet özelliklerinde aksaklıklar görülebilir. Temel mesajlaşma ve çevrim içi toplantı özellikleri ise büyük ölçüde çalışmaya devam ediyor.

SharePoint Online: Exchange Online ile bağlantılı özellikler etkilenebilir. SharePoint'te doğrudan saklanan dosyalara erişim ise çalışmaya devam edebiliyor.

Microsoft Copilot: Copilot Chat'in açılmaması veya yanıt üretmemesi, e-posta, takvim ve dosya gibi iş verilerine erişimde sorunlar yaşanması mümkün.

Microsoft Planner: Plan ve görev işlemlerinde güvenilirlik ve işlem tamamlama sorunları görülebiliyor.

Microsoft To Do: Uygulamanın açılmaması veya işlemlerin başarısız olması söz konusu olabiliyor.

Microsoft Intune: Yönetilen cihazlara politika, uygulama ve diğer değişikliklerin iletilmesinde gecikmeler yaşanabiliyor.

Microsoft Defender XDR: Defender portalı sayfalarının veya çözüm sekmelerinin yüklenmesinde sorunlar bildirildi.

Office 365 / Microsoft 365: E-posta, dosya, takvim ve diğer uygulamalarla bağlantılı bazı özelliklerde erişim problemleri yaşanabiliyor.

MICROSOFT NEDEN ÇÖKTÜ?

Microsoft'un hizmet bildirimlerine göre kesintinin temelinde, etkilenen sunuculardaki bazı işlemlerin aşırı yüklenmesi ve sunucuların isteklere yanıt veremez hale gelmesi bulunuyor. Şirket, sunucuların bir bölümünü yeniden devreye almayı, bağlantı trafiğini alternatif güzergâhlara yönlendirmeyi ve altyapıdaki yükü azaltmayı hedefleyen çalışmalar yürütüyor.

Microsoft ayrıca bazı sunucuların yeniden hizmete alınmasının ardından trafik yüküyle karşılaştığında tekrar yanıt vermekte zorlandığını bildirdi. Bu durum, hizmetlerin tamamen normale dönmesini güçleştirdi.

MICROSOFT SORUNU NE ZAMAN DÜZELECEK?

Microsoft, etkilenen hizmetleri yeniden işler hale getirmek için teknik çalışmalarını sürdürüyor. Şirketin bildirimlerinde bazı bölgelerde kısmi iyileşme sağlandığı belirtilse de tüm hizmetlerin normale döndüğüne ilişkin kesin bir açıklama bulunmuyor.

Bu nedenle Outlook, Teams, SharePoint, Copilot ve diğer Microsoft 365 uygulamalarının tamamen ne zaman düzeleceğine ilişkin kesin bir saat vermek mümkün değil. Kullanıcıların güncel gelişmeleri Microsoft hizmet durumu sayfası üzerinden takip etmesi gerekiyor.