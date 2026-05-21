METEOROLOJİ İSTANBUL HAVA DURUMU 21 MAYIS: Bugün İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur saat kaçta başlayacak, ne kadar sürecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre 21 Mayıs Perşembe günü İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi’nin büyük bölümünde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış etkili olacak. Özellikle İstanbul’da gün boyunca aralıklarla devam etmesi beklenen yağışların bazı ilçelerde kısa süre içerisinde etkisini artırabileceği bildirildi. Peki, bugün İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur saat kaçta başlayacak, ne kadar sürecek? Detaylar...

METEOROLOJİ İSTANBUL HAVA DURUMU 21 MAYIS

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada ise yağışların zaman zaman şiddetini artıracağı ve özellikle gök gürültülü sağanakların üç saate kadar etkili olabileceği belirtildi. Yerel bazda kısa süreli fakat yoğun yağış geçişleri yaşanabileceği ifade edilirken, metrekareye 10 ila 15 kilogram arasında yağış düşmesinin beklendiği aktarıldı.

Türkiye genelinde ise hava durumu çok bulutlu ve yağışlı seyredecek. Marmara Bölgesi’nde Edirne, Çanakkale ve Balıkesir dışında kalan illerde kuvvetli yağış beklenirken; Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Niğde, Kayseri, Tokat, Erzincan, Kars, Ardahan ve Hakkari çevrelerinde de yer yer etkili sağanak görülecek.

BUGÜN İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul’da bugün hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan sağanak yağışların gün içerisinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre kent genelinde hava sıcaklığı en düşük 15, en yüksek 21 derece civarında seyredecek.

Özellikle öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanakların etkisini artırabileceği tahmin ediliyor. Avrupa ve Anadolu Yakası’nın bazı ilçelerinde kısa süreli kuvvetli yağış geçişleri görülebilecek. Nem oranındaki yükseliş ve rüzgârın zaman zaman kuvvetlenmesi nedeniyle hissedilen sıcaklığın daha düşük olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede İstanbul için “yer yer kuvvetli sağanak” uyarısı dikkat çekerken, AKOM da yağışların kısa süre içerisinde etkisini artırabileceğini duyurdu.

İSTANBUL'DA YAĞMUR SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, NE KADAR SÜRECEK?

İstanbul’da yağışların gün boyunca aralıklarla etkili olması bekleniyor. AKOM’un değerlendirmesine göre özellikle gün içerisinde belirli saat aralıklarında gök gürültülü sağanakların kuvvetlenebileceği tahmin ediliyor. Yağışların etkisini artırdığı dönemlerde yaklaşık üç saate kadar devam eden yoğun sağanak geçişleri görülebilecek.

Yetkililer, bazı bölgelerde yağışın kısa süreli ancak güçlü şekilde etkili olabileceğini belirtiyor. Özellikle 20 ila 30 dakikalık süreçlerde ani ve yoğun yağış geçişlerinin yaşanabileceği ifade edilirken, bu durumun trafikte görüş mesafesini düşürebileceği ve ulaşımı olumsuz etkileyebileceği vurgulanıyor.

Kent genelinde yağışların akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi beklenirken, gece saatlerinde de bulutlu havanın etkisini koruyacağı tahmin ediliyor. İstanbul’da yaşayan vatandaşların güncel meteorolojik uyarıları takip etmeleri ve zorunlu olmadıkça yoğun yağış anlarında trafiğe çıkmamaları öneriliyor.

İSTANBUL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteorolojik değerlendirmelere göre İstanbul’da yağışlı hava birkaç gün daha etkisini sürdürecek. Kentte hafta boyunca sağanak geçişlerinin devam edeceği öngörülüyor.

21 MAYIS PERŞEMBE

15-21 derece arasında seyredecek hava sıcaklığıyla birlikte gün boyu sağanak yağış bekleniyor.

22 MAYIS CUMA

14-21 derece arasında değişen sıcaklıklarla birlikte gök gürültülü sağanakların etkisini sürdürmesi tahmin ediliyor.

23 MAYIS CUMARTESİ

İstanbul’da hafta sonunun ilk gününde sıcaklıkların 15-22 derece seviyelerinde olması ve yağışların gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

24 MAYIS PAZAR

Parçalı ve çok bulutlu havayla birlikte aralıklı sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların 14-22 derece arasında seyredeceği bildirildi.

25 MAYIS PAZARTESİ

Yeni haftayla birlikte yağışların İstanbul’u terk etmesi bekleniyor. Havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin edilirken sıcaklıkların 15-24 derece seviyelerine çıkacağı öngörülüyor.

MARMARA BÖLGESİ'NDE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son hava durumu raporuna göre Marmara Bölgesi’nde kuvvetli yağış riski dikkat çekiyor. Edirne, Çanakkale ve Balıkesir dışında kalan birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanakların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Çanakkale’de hava sıcaklığının 15 ila 22 derece arasında değişeceği tahmin edilirken, kentte parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzüyle birlikte aralıklı sağanak yağış görülecek.

İstanbul’da ise yağışların gün içerisinde zaman zaman kuvvetlenmesi bekleniyor. Uzmanlar özellikle su baskını riski taşıyan bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini ifade ediyor.