Haberler

Rasim Ozan Kütahyalı'nın cezaevi değiştirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı’nın cezaevi değiştirildi. Adana’da tutuklu bulunan Kütahyalı’nın İstanbul’daki Maltepe Cezaevi’ne nakledildiği öğrenildi.

  • Rasim Ozan Kütahyalı, Adana Kürkçüler E Tipi Cezaevi'nden İstanbul Maltepe Cezaevi'ne nakledildi.
  • Nakil işlemi güvenlik ve soruşturma süreci kapsamında gerçekleştirildi.
  • Kütahyalı, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklandı.

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci ve televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Adana Kürkçüler E Tipi Cezaevi’nde bulunan Kütahyalı’nın İstanbul’daki Maltepe Cezaevi’ne sevk edildiği belirtildi.

Gazeteci İhsan Yalçın'ın haberine göre; nakil işlemi güvenlik ve soruşturma süreci kapsamında gerçekleştirildi. Cezaevi değişikliğinin ardından gözler soruşturmadaki yeni gelişmelere çevrildi.

BAHİS OPERASYONUNDA TUTUKLANMIŞTI

Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyon kapsamında “yasa dışı bahis”, “nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla çok sayıda kişi hakkında işlem yapılmıştı. Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı ile suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Selahattin Akın Uzun tutuklanmıştı. Soruşturmanın mali boyutunun geniş kapsamlı incelemelerle sürdürüldüğü öğrenildi.

BAKANLIK’TAN MASAK VURGUSU

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada operasyonun arkasında ciddi bir mali takip süreci bulunduğunu ifade etmişti. Gürlek, sürecin tamamen MASAK raporları doğrultusunda ilerlediğini belirtmişti.

Kütahyalı’nın para hareketleri nedeniyle incelemeye takıldığına dikkat çeken Gürlek, yasa dışı bahis sitelerine para aktarımı ve aracılık iddialarının araştırıldığını söylemişti.

“İLLEGAL BAHİS SİTELERİNE PARA TRAFİĞİ” İDDİASI

Bakan Gürlek açıklamasında, “Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen büyük bir operasyon söz konusu. Süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı ilerliyor. Para hareketleri sırasında MASAK takibine takılmış durumda. İllegal bahis sitelerine para gönderme ve aracılık etme gibi iddialar bulunuyor” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haberler.com
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Mabel Matiz dahil 14 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Mabel Matiz dahil 14 gözaltı
Serenay Sarıkaya dahil 25 kişinin adı geçiyor! İşte ünlülere yöneltilen suçlamalar

İşte Serenay Sarıkaya dahil 25 kişilik gözaltı listesi! Suçlama vahim
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Dorukhan Büyükışık dosyası yeniden açıldı! 26 kişi için gözaltı kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı

Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı
Tokat'ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı

Önüne ne kattıysa yuttu, onlarca mahalle ve köy boşaltıldı
Cinayete kurban gittiği 10 yıl sonra itiraf edilen Ayşen'in gömüldüğü yerde arama çalışmaları sürüyor

Eşinin öldürdüğü Ayşen'in gömüldüğü yerde aramalar devam ediyor
A Milli Takım’a Arda Güler müjdesi

En sonunda beklenen oldu!

Manisa'daki Demirköprü Barajı'ndan Marmara Gölü'ne su aktarılacak

Taşma noktasına geldi! Uzun yıllar sonra bir ilk yaşanacak

MHP'li vekil Baki Ersoy, iki kulübün ismini verdi: Küme düşmeleri gerekiyor

MHP'li vekil iki kulübün ismini verdi: Küme düşmeleri gerekiyor
Arka Sokaklar dizisi final yapıyor

Türk televizyon tarihinin efsanesinden final kararı