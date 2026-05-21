Rasim Ozan Kütahyalı'nın cezaevi değiştirildi

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci ve televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Adana Kürkçüler E Tipi Cezaevi’nde bulunan Kütahyalı’nın İstanbul’daki Maltepe Cezaevi’ne sevk edildiği belirtildi.

Gazeteci İhsan Yalçın'ın haberine göre; nakil işlemi güvenlik ve soruşturma süreci kapsamında gerçekleştirildi. Cezaevi değişikliğinin ardından gözler soruşturmadaki yeni gelişmelere çevrildi.

BAHİS OPERASYONUNDA TUTUKLANMIŞTI

Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyon kapsamında “yasa dışı bahis”, “nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla çok sayıda kişi hakkında işlem yapılmıştı. Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı ile suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Selahattin Akın Uzun tutuklanmıştı. Soruşturmanın mali boyutunun geniş kapsamlı incelemelerle sürdürüldüğü öğrenildi.

BAKANLIK’TAN MASAK VURGUSU

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada operasyonun arkasında ciddi bir mali takip süreci bulunduğunu ifade etmişti. Gürlek, sürecin tamamen MASAK raporları doğrultusunda ilerlediğini belirtmişti.

Kütahyalı’nın para hareketleri nedeniyle incelemeye takıldığına dikkat çeken Gürlek, yasa dışı bahis sitelerine para aktarımı ve aracılık iddialarının araştırıldığını söylemişti.

“İLLEGAL BAHİS SİTELERİNE PARA TRAFİĞİ” İDDİASI

Bakan Gürlek açıklamasında, “Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen büyük bir operasyon söz konusu. Süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı ilerliyor. Para hareketleri sırasında MASAK takibine takılmış durumda. İllegal bahis sitelerine para gönderme ve aracılık etme gibi iddialar bulunuyor” ifadelerini kullanmıştı.

