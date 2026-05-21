Köpeğiyle yürüyen genç kadın kapağın kırılmasıyla kanalizasyona düştü
Brezilya’nın Cuiabá kentinde kaldırımda yürüyen 21 yaşındaki genç kadın, bastığı rögar kapağının aniden kırılmasıyla kanalizasyon boşluğuna düştü. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Hastaneye kaldırılan kadının vücudunda çeşitli yaralanmalar oluştuğu ve bazı dişlerini kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Brezilya’nın Cuiabá kentinde yaşanan korkunç olay kameraya yansıdı. Kaldırımda yürüyen 21 yaşındaki genç kadın, bastığı rögar kapağının aniden kırılmasıyla metrelerce aşağı düştü.
Görüntülerde genç kadının yürüdüğü sırada beton kapağın bir anda ikiye ayrıldığı ve kadının saniyeler içinde kanalizasyon boşluğuna düştüğü görüldü. Çevredeki vatandaşlar panikle yardıma koştu.
DİŞLERİ KIRILDI, HASTANEYE KALDIRILDI
Yerel kaynaklara göre genç kadın olay sonrası hastaneye kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadının bazı dişlerini kaybettiği öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatılırken, sosyal medyada yayılan görüntüler kısa sürede gündem oldu.