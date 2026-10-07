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Türkiye'nin yeni stadyumu İstanbul'da yükseliyor! İşte maliyeti

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Türkiye'nin yeni stadyumu İstanbul'da yükseliyor! İşte maliyeti
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TFF 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük, yıllardır yaşadığı stat sorununun ardından yeni yuvasına kavuşmak için geri sayıma geçti. 1 milyar 919 milyon TL sözleşme bedeliyle inşasına başlanan 8 bin 256 kişilik stadyumun 10 Kasım 2027'de tamamlanması planlanıyor.

  • Fatih Karagümrük'ün yeni stadı Karagümrük Vefa Stadı'nın yenilenmesi için 1 milyar 919 milyon TL sözleşme bedeliyle ihale alındı ve çalışmalar Metro Mühendislik tarafından yürütülüyor.
  • Stadyumun 10 Kasım 2027'de tamamlanması bekleniyor; 51.148,18 metrekare alanda inşa edilecek tesisin kapasitesi 8 bin 256 kişi ve otopark kapasitesi 504 araç olacak.
  • Projede dış tasarım değiştirildi ve sarnıç duvarı kısmına kamera platformu eklendi; böylece yayın kamerasında duvar yerine tribün atmosferinin aktarılması planlanıyor.

TFF 1. Lig'de mücadele eden Fatih Karagümrük, yeni stadına kavuşmak için geri sayıma geçti.

1 MİLYAR 919 MİLYON TL'LİK DEV PROJE

Karagümrük Vefa Stadı'nın yenilenmesinde, Fatih Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü idaresinde Metro Mühendislik tarafından çalışmalara başlanıldı. 1 milyar 919 milyon TL sözleşme bedeli ile alınan ihalenin 420 günlük iş teslimi için çalışmalar sürüyor.

10 KASIM 2027'DE TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

10 Kasım 2027'de tamamlanması beklenen stadyumun inşası 51.148,18 metrekare alanda devam ediyor. Stadyumun yeni kapasitesi 8 bin 256 kişi olarak belirlendi. Tesiste 504 araçlık otopark kapasitesi bulunacak.

Yıllardır stadın yetersizliği nedeniyle iç saha maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadı veya farklı tesislerde oynamak zorunda kalan Fatih Karagümrük, TFF ve UEFA standartlarına uygun modern bir yuvaya kavuşacak.

DIŞ TASARIMI DEĞİŞTİ

Yüklenici firma daha önce İzmir Alsancak Stadı'nı da yapmıştı. Karagümrük Stadı projesinde son paylaşıma göre dış tasarımın değiştiği ve sarnıç duvarı kısmına kamera platformu konulduğu da göründü. Böylece yayın kamerasında duvar yerine tribün atmosferinin aktarılması da planlanıyor.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTamer Çakır:

hiç bir başarıya imza atamayan bir futbol peşinde niye koşarlar niye para harcarlar diye düşünürdüm öğrendim para götürüyorlarmış devam edin emekli insan karnını doyuramıyor emekliye para yok futbola var

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