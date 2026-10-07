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Çorum-İskilip yolundaki kazada ölen Ömer Cebeci, Zehra Betül Yılmaz ile nişanlıydı

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Çorum-İskilip yolundaki kazada ölen Ömer Cebeci, Zehra Betül Yılmaz ile nişanlıydı
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Çorum-İskilip kara yolunda otomobil ile cipin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Ömer Cebeci ile otomobil sürücüsü Zehra Betül Yılmaz'ın pazartesi günü nişanlandıkları ortaya çıktı. Çiftin mutluluğunun ardından yaşanan kaza ailelerini yasa boğdu ve soruşturma sürüyor.

YENİ NİŞAN YAPMIŞLAR

Çorum-İskilip kara yolunda otomobille cipin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Ömer Cebeci ile otomobil sürücüsü Zehra Betül Yılmaz'ın, pazartesi günü nişanlandıkları ortaya çıktı. Çiftin mutluluklarının ardından yaşanan kaza, ailelerini yasa boğdu.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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