Haberler

Hakan Hatipoğlu "Gecede 400 bin para kazanıyor" dedi, herkesin aklına aynı isim geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hakan Hatipoğlu 'Gecede 400 bin para kazanıyor' dedi, herkesin aklına aynı isim geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski Survivor yarışmacısı Hakan Hatipoğlu'nun TikTok canlı yayınları için "Eski bir Survivor yarışmacısı gecede 300-400 bin lira kazanıyorlar" iddiası magazin gündemine bomba gibi düşerken, gözler Asena Demirbağ’a çevrildi.

  • Hakan Hatipoğlu, TikTok canlı yayınlarında hediye toplayan kişileri "dijital dilencilik" olarak nitelendirdi.
  • Hatipoğlu, bir eski Survivor yarışmacısının canlı yayında gecede 300-400 bin lira kazandığını söylediğini aktardı.
  • Sosyal medya kullanıcıları, gecede yüz binlerce lira kazandığı öne sürülen yarışmacının Asena Demirbağ olduğunu iddia etti.

TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programının sunucusu ve eski Survivor yarışmacısı Hakan Hatipoğlu, sosyal medya yayınları ve TikTok platformu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Canlı yayınlarda hediye toplayan isimleri sert bir dille eleştiren Hatipoğlu’nun ortaya attığı rakamlar magazin gündemine bomba gibi düştü.

"DİJİTAL DİLENCİLİK YAPILIYOR"

TikTok’taki canlı yayın yayıncılığını "dijital dilencilik" olarak niteleyen Hatipoğlu, geçmişte tanınan isimlerin düştüğü duruma üzüldüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı: "Dijital dilencilik yapan, para kazanmaya çalışan abuk subuk tipler var. Eskiden değer verdiğimiz bazı sanatçıların orada 3 lira 5 lira için düştüğü halleri görüyorum."

"GECEDE 300-400 BİN LİRA KAZANIYOR"

Konuşmasının devamında eski Survivor yarışmacılarının da bu akıma dahil olduğunu vurgulayan ünlü sunucu, dudak uçuklatan bir kazanç iddiasını paylaştı: "Eski bir Survivor yarışmacısı gecede 300-400 bin lira kazanıyor, biliyor musun? Çiçek mi böcek mi ne gönderiyorlar bilmiyorum ama 300 bin lira kazandığını kendi söyledi... Şu an bütün eski Survivor yarışmacıları akşamları canlı yayında para kazanmaya çalışıyor."

GÖZLER ASENA DEMİRBAĞ’A ÇEVRİLDİ

Hatipoğlu’nun isim vermeden bahsettiği yarışmacının kim olduğu sosyal medyada büyük merak konusu oldu. Yapılan paylaşımlar ve iddiaların ardından sosyal medya kullanıcıları, gecede yüz binlerce lira kazandığı öne sürülen bu ismin eski Survivor yarışmacısı Asena Demirbağ olduğunu iddia etti.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
İnsanlar ev bulamazken Simeone'nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı

İnsanlar ev bulamazken o gayrimenkul imparatorluğu kurmuş
Ormandan topluyorlar, kilosunu 500 liradan satıyorlar

Ekmek kapısı! Ormandan topluyorlar, kilosunu 500 liradan satıyorlar
Messi'nin veda gecesinde skandal! 85 bin kişi bir anda yuhaladı

Tarihi gecede büyük skandal! 85 bin kişi bir anda yuhaladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uçakta skandal görüntü! Önünde oturan çift gördüklerine inanamadı

Uçakta skandal görüntü! Sesleri duyan yolcular harekete geçti
2026-KPSS lisans sonuçları açıklandı

Yüz binlerce adayın heyecanla beklediği sınav sonuçları açıklandı
Ahmet Çakar 20 gün önce felaketi haber vermiş! Hepsi maalesef bir bir çıktı

20 gün önce felaketi haber vermiş! Hepsi maalesef bir bir çıktı
Galatasaray'da 860 milyon euroluk borç çıkışı! Dursun Özbek cevap verdi

G.Saray Divanı'nda gündeme bomba gibi düştü: 860 milyon euro borç var
UEFA'dan İsrailli futbolcuya soruşturma

Harekete geçtiler! İsrail'in rezilliği cevapsız kalmadı

İzmir paylaşımı başını yaktı! Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı

İzmir paylaşımı başını yaktı! Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
Yozgat Karatepe'de çatıda emniyet kemeri olmadan çalışan işçiler görüntülendi

Yürekleri ağza getiren anlar kamerada