Çıplak halde markete girip 'Bomba' diye bağırdı! Genç mühendis otomobilin altında yakalandı

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İstanbul Kağıthane'de çıplak halde bir markete giren Salih A.'nın (28), İngilizce "Bomba" diye bağırarak müşterilere saldırdığı öne sürüldü. Marketten kaçan ve park halindeki bir otomobilin altına giren şüpheli, polis ekiplerine direnmesinin ardından gözaltına alındı. Mühendis olduğu öğrenilen Salih A., işlemlerinin ardından savcılık kararıyla Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine yatırıldı.

ÇIPLAK HALDE MARKETE GİRDİ

Olay, 4 Ekim Pazar günü saat 20.30 sıralarında Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sokakta çıplak halde dolaşarak bağıran Salih A., daha sonra bir markete girdi.

Yüzünde kan olduğu belirtilen Salih A.'nın markette İngilizce "Bomba" diye bağırarak içeridekilere saldırdığı öne sürüldü. Panik yaşayan müşteriler marketten kaçarken, şüphelinin çevredekileri tehdit ettiği ve saldırgan tavırlar sergilediği belirtildi.

OTOMOBİLİN ALTINA GİRDİ

Salih A., marketten çıktıktan sonra park halindeki bir otomobilin altına girdi. İhbar üzerine bölgeye Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri Salih A.'yı otomobilin altında çıplak halde yatarken buldu. Bulunduğu yerden çıkmayı reddederek polise direnen şüpheli, ekiplerin müdahalesiyle otomobilin altından çıkarılarak yakalandı. Salih A.'nın müdahale sırasında bir polis memuruna başıyla vurduğu da öne sürüldü.

MÜHENDİS OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Mühendis olduğu öğrenilen 28 yaşındaki Salih A., gözaltına alındıktan sonra hastaneye götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından emniyete götürülen şüpheli hakkında "Çevreye rahatsızlık vermek" ve "Müstehcenlik" suçlarından işlem başlatıldı.

RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİNE YATIRILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Salih A., savcılık kararıyla Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine yatırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı