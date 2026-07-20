Messi İsrail’i destekliyor mu, Messi İsrail yanlısı mı, Messi Yahudi mi?

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MESSİ İSRAİL'İ DESTEKLİYOR MU? LIONEL MESSİ'NİN SİYASİ TUTUMU VE GÜNDEME GELEN İDDİALAR

"Messi İsrail'i destekliyor mu, Messi İsrail yanlısı mı?" sorusu, sosyal medyada dolaşan paylaşımlar ve çeşitli iddiaların ardından yeniden gündeme geldi. Arama motorlarında sıkça araştırılan konuya ilişkin Lionel Messi'nin bugüne kadar yaptığı açıklamalar, kamuoyuna yansıyan görüntüler ve farklı ülkelerle gerçekleştirdiği iş birlikleri merak ediliyor.

Kariyeri boyunca siyasi tartışmalardan uzak durmayı tercih eden Arjantinli yıldız futbolcu, zaman zaman farklı ülkelerdeki resmi ziyaretleri, ticari anlaşmaları ve kamuoyunda yankı uyandıran gelişmeler nedeniyle çeşitli tartışmaların odağında yer aldı. Ancak Messi'nin İsrail-Filistin meselesinde açık şekilde taraf olduğunu gösteren bir açıklaması bulunmuyor.

İSRAİLLİ SİYASETÇİLERİN PAYLAŞIMLARI GÜNDEM OLDU

2026 FIFA Dünya Kupası sürecinde bazı İsrailli siyasetçilerin Arjantin formasıyla Lionel Messi'ye destek paylaşımı yapması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Söz konusu paylaşımlar sonrası bazı kullanıcılar bunu İsrail'in yürüttüğü bir halkla ilişkiler çalışması olarak değerlendirirken, bazı kesimler ise Messi'nin bu paylaşımlarla herhangi bir ilgisinin bulunmadığını savundu.

Öte yandan Messi'nin geçmiş yıllarda İsrail'e gerçekleştirdiği ziyaret sırasında çekilen fotoğrafları da yeniden dolaşıma sokuldu. Ancak bu görüntüler, futbolcunun siyasi bir tutum aldığına dair doğrudan kanıt olarak değerlendirilmiyor.

MESSİ'NİN SUUDİ ARABİSTAN ANLAŞMASI

Lionel Messi'nin Suudi Arabistan Turizm Otoritesi ile yaptığı tanıtım anlaşması da uzun süre uluslararası kamuoyunda tartışıldı. Basına yansıyan haberlere göre yıldız futbolcu, ülkenin turizm elçisi olarak görev almak üzere milyonlarca dolarlık bir sözleşmeye imza attı.

Bu iş birliği insan hakları örgütleri tarafından eleştirilirken, Messi cephesinden siyasi içerikli herhangi bir değerlendirme yapılmadı. Futbolcu, anlaşmayla ilgili yalnızca turizm tanıtımı kapsamında çalışmalar yürüttü.

BEYAZ SARAY ZİYARETİ DE TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Inter Miami ile elde ettiği başarının ardından Lionel Messi, takım arkadaşlarıyla birlikte Beyaz Saray'da ağırlandı. Ziyaret sırasında ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda Messi herhangi bir siyasi konuşma yapmadı.

Sosyal medyada ziyaret üzerinden farklı yorumlar yapılmasına rağmen, yıldız futbolcu törende siyasi mesaj vermemeyi tercih etti.

MESSİ İSRAİL YANLISI MI?

Kamuoyuna açık bilgiler dikkate alındığında Lionel Messi'nin İsrail'i desteklediğini veya İsrail yanlısı olduğunu ortaya koyan resmi bir açıklaması bulunmuyor. Sosyal medyada dolaşan paylaşımlar, farklı ülkelerle yaptığı ticari anlaşmalar ya da çeşitli devlet yetkililerinin Messi hakkında yaptığı açıklamalar, tek başına futbolcunun siyasi görüşünü ortaya koymuyor.

Bu nedenle "Messi İsrail'i destekliyor" veya "Messi İsrail yanlısı" şeklindeki ifadeleri doğrulayacak resmi bir beyan ya da güvenilir kanıt bulunmadığı gibi, konu daha çok sosyal medya paylaşımları ve kamuoyundaki tartışmalar üzerinden değerlendiriliyor.