Mescid-i Aksa'da bayram namazı kılındı mı? Mescid-i Aksa'da neden bayram namazı kılınmadı?

Mescid-i Aksa'da bayram namazı kılındı mı? Ramazan Bayramı'nda, Filistinlilerin uzun yıllardır en büyük dini geleneklerinden biri olan Mescid-i Aksa'daki bayram namazı bu yıl gerçekleştirilemedi. İsrail'in 28 Şubat'taki İran'a yönelik saldırılarının ardından kapattığı Mescid-i Aksa, Ramazan Bayramı süresince de Filistinlilere kapalı tutuldu. Bu durum, binlerce Müslümanın kutsal mekânda bayram namazı kılmasını engelledi. Peki, Mescid-i Aksa'da neden bayram namazı kılınmadı? Detaylar...

Bayram namazı için Mescid-i Aksa'ya gelen Filistinlilere İsrail güçleri müdahalede bulundu. Bu nedenle cemaat, namazlarını sokak ve caddelerde kılmak zorunda kaldı. Geleneksel olarak kutsal mekânda gerçekleştirilen bayram namazının sokaklara taşınması, uzun yıllardır görülmemiş bir durum olarak kayda geçti.

Mescid-i Aksa'da bayram namazının kılınamamasının temel nedeni, İsrail'in güvenlik gerekçeleriyle uyguladığı kapatma kararı oldu. 28 Şubat'ta İran'a yönelik operasyonlarının ardından, Mescid-i Aksa'yı kapatan İsrail, Ramazan Bayramı süresince de bu kararı sürdürdü.

Filistinlilerin bayram namazı için kutsal mekâna gelmesi engellenirken, İsrail güçleri sokak ve caddelerde namaz kılmak isteyenlere müdahale etti. Bu müdahaleler, Filistinlilerin ibadetlerini geleneksel olarak gerçekleştirmelerini önledi ve 1967'den bu yana ilk kez Mescid-i Aksa'da bayram namazı yapılamadı.

TARİHİ ÖNEMİ VE 1967'DEN SONRAKİ DURUM

İsrail'in Mescid-i Aksa'yı bayram namazına kapatma kararı, tarihsel olarak da büyük bir dönüm noktası oldu. 1967'deki Altı Gün Savaşları'ndan bu yana Mescid-i Aksa'da bayram namazı ilk kez kılınamadı. Aradan geçen 59 yıl boyunca, Filistinliler her Ramazan ve Kurban Bayramı'nda Aksa'da namazlarını eda etmişti.

Bu karar, hem Kudüs'te yaşayan Filistinliler hem de tüm İslam dünyası için sembolik bir etkiye sahip oldu. Cemaatin sokak ve caddelerde namaz kılmak zorunda kalması, kutsal mekânın tarihsel bütünlüğü ve dini ritüeller açısından önemli bir kesintiyi temsil ediyor.