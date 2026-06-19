Türk futbolunun uzun yıllar unutulmayacak yabancı asıllı golcülerinden biri olan Mert Nobre, kariyeri boyunca hem kulüp başarıları hem de attığı kritik gollerle dikkat çekti. Brezilya'da başlayan futbol yolculuğunu Türkiye'de sürdüren deneyimli isim, özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları altında sergilediği performansla geniş bir taraftar kitlesinin yakından tanıdığı futbolcular arasında yer aldı. Peki, Mert Nobre kimdir, hangi takımlarda oynadı? Survivor Nobre kaç yaşında, aslen nereli, Türk mü, evli mi? Detaylar...

MERT NOBRE KİMDİR?

Mert Nobre, tam adıyla Márcio Ferreira Perreira Nobre, 6 Kasım 1980 tarihinde Brezilya'nın Jateí kentinde dünyaya gelmiştir. Forvet pozisyonunda görev yapan Brezilya asıllı futbolcu, kariyerinin önemli bölümünü Türkiye'de geçirmiştir.

Profesyonel futbol kariyerine Brezilya ekiplerinden Paraná Clube'da başlayan Nobre, 1999 yılında Brezilya Birinci Ligi'nde forma giymeye başladı. Profesyonel kariyerindeki ilk maçına 9 Ekim 1999 tarihinde Corinthians karşısında çıktı. Aynı sezon içerisinde ilk golünü ise Gama karşılaşmasında kaydetti.

Türkiye kariyerinde gösterdiği performansla adından söz ettiren futbolcu, 2006 yılında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına kabul edilerek "Mert Nobre" adını aldı. Böylece kariyerine Türk statüsünde devam etti.

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük görevlerinde de bulunan Nobre, Türk futbolunun tanınan isimleri arasında yer almaktadır.

MERT NOBRE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Mert Nobre'nin profesyonel futbol kariyeri boyunca forma giydiği kulüpler, hem Brezilya hem de Türkiye futbolunun önemli ekiplerini kapsamaktadır.

Paraná Clube

Nobre'nin profesyonel futbol yolculuğu Paraná Clube'da başladı. 1999 yılında Brezilya Birinci Ligi'nde forma giymeye başlayan futbolcu, burada gösterdiği performansla dikkat çekti.

Fenerbahçe

2003 yılında Brezilya sezonunun tamamlanmasının ardından, Türkiye'de devam eden 2003-2004 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'ye kiralık olarak transfer oldu.

Sarı-lacivertli formayla ilk resmi maçına 18 Ocak 2004 tarihinde Çaykur Rizespor karşısında çıktı. Bu karşılaşmada iki gol kaydederek etkili bir başlangıç yaptı.

2003-2004 sezonunda Süper Lig'de 18 maçta 12 gol atan Nobre, sezon sonunda ilk Türkiye şampiyonluğunu yaşadı.

2004-2005 sezonunda ise 34 lig maçının 33'ünde forma giydi ve 18 gol kaydetti. Alex de Souza ile yakaladığı uyum dikkat çekti. Aynı dönemde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de görev alan Nobre, Manchester United ve Olympique Lyonnais ağlarını havalandırmayı başardı.

Beşiktaş JK

Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından 18 Mayıs 2006 tarihinde Beşiktaş'a transfer oldu.

Siyah-beyazlı formayla ilk resmi maçına Galatasaray'a karşı oynanan Süper Kupa finalinde çıktı. Bu karşılaşmada attığı gol, Beşiktaş'ın kupaya ulaşmasını sağladı.

Ağustos 2006'da Türk vatandaşlığına geçen futbolcu, "Mert Nobre" adını aldı ve ligde Türk statüsünde mücadele etmeye başladı.

İlk sezonunda ligde 30 maçta görev yapan Nobre, 8 gol kaydetti. 28 Ocak 2007 tarihinde Manisaspor karşısında Türkiye kariyerindeki ilk hat-trick performansını sergiledi.

Aynı sezon Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş kadrosunda yer alan Nobre, UEFA Kupası'nda da forma giydi ve CSKA Sofya karşısında gol sevinci yaşadı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Mert Nobre, 19 Temmuz 2016 tarihinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile anlaşmaya vardı.

Takımın TFF 1. Lig'e yükseldiği süreçte önemli katkılar sağlayan deneyimli forvet, attığı 13 golle takımının en golcü oyuncusu oldu. Erzurum temsilcisinin play-off başarısında da önemli rol oynadı.

SURVIVOR NOBRE ASLEN NERELİ, TÜRK MÜ?

Survivor 2026 ile yeniden gündeme gelen Mert Nobre'nin kökeni de merak edilen konular arasında yer alıyor.

Mert Nobre, Brezilya'nın Mato Grosso do Sul eyaletine bağlı Jateí kentinde doğmuştur. Aslen Brezilyalı olan futbolcu, 2006 yılında Türk vatandaşlığına geçmiştir.

Türkiye'de uzun yıllar futbol oynayan ve kariyerinin önemli bölümünü burada sürdüren Nobre, vatandaşlığa kabul edilmesinin ardından "Mert Nobre" adını kullanmaya başlamıştır.

NOBRE KAÇ YAŞINDA?

Mert Nobre, 6 Kasım 1980 tarihinde dünyaya gelmiştir. Bu doğum tarihine göre Nobre, 2026 yılı itibarıyla 45 yaşındadır.

MERT NOBRE EVLİ Mİ?

Mert Nobre'nin eşi Priscila Nobre'dir.

MERT NOBRE'NİN FUTBOL KARİYERİNDE ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

6 Kasım 1980 tarihinde Brezilya'nın Jateí kentinde doğdu.

Profesyonel kariyerine Paraná Clube'da başladı.

2003 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Fenerbahçe formasıyla iki Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ve Olympique Lyonnais'e gol attı.

2006 yılında Beşiktaş'a transfer oldu.

Aynı yıl Türk vatandaşlığına geçerek "Mert Nobre" adını aldı.

Beşiktaş formasıyla Türkiye Kupası kazandı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giydi.

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük görevlerinde bulundu.

Survivor 2026 iddialarıyla yeniden gündeme geldi.

Türk futbolunda uzun yıllar boyunca mücadele eden Mert Nobre, özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları altında gösterdiği performansla hafızalarda yer edinmiş isimlerden biri olarak dikkat çekmeye devam ediyor.