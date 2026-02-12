Haberler

Mersin okullar tatil mi, 13 Şubat Cuma Mersin'de okul yok mu (MERSİN VALİLİĞİ)?

Mersin okullar tatil mi, 13 Şubat Cuma Mersin'de okul yok mu (MERSİN VALİLİĞİ)?
Güncelleme:
Mersin'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları sonrası veliler "13 Şubat Cuma Mersin'de okullar tatil mi?" sorusuna kilitlendi. Özellikle Çamlıyayla ve Mut gibi ilçelerde buzlanma riskinin artması üzerine Mersin Valiliği kar tatili açıklaması merakla bekleniyor. Eğitime ara verilip verilmeyeceğine dair tüm resmi duyuruları haberimizden anlık takip edebilirsiniz.

Mersin'de okul yok mu, 13 Şubat Cuma günü dersler iptal mi? Şehir merkezinde sağanak, yükseklerde ise kar yağışı binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Mersin Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. 12 Ocak Mersin okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarılar içeriğimizde yer alıyor.

MERSİN HAVA DURUMU

Mersin, Şubat ayının ortasında güneşli bir güne uyanıyor. Meteoroloji'den alınan son verilere göre, 13 Şubat Cuma günü kent genelinde yağış beklenmezken, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Akdeniz'in incisi Mersin'de kış ortasında bahar esintileri yaşanmaya devam ediyor. 13 Şubat 2026 Cuma günü için yayınlanan hava tahmin raporuna göre, şehir genelinde açık ve az bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Hafta sonuna hazırlanan Mersinlileri, dışarıda vakit geçirmek için oldukça uygun bir hava bekliyor.

GÜNDÜZ SICAKLIKLARI 18 DERECEYE KADAR ÇIKACAK

Cuma günü sabah saatlerinde 10-12 derece dolaylarında seyredecek olan sıcaklık, güneşin etkisiyle öğle saatlerinde 18°C seviyelerine kadar tırmanacak. Özellikle sahil bandında nem oranının %60 civarında seyretmesiyle birlikte, hissedilen sıcaklığın güneş altında daha yüksek olması öngörülüyor.

RÜZGAR VE DENİZ ULAŞIMI

Meteoroloji yetkilileri, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceğini bildirdi. Denizde ise herhangi bir fırtına uyarısı bulunmuyor; dalga yüksekliğinin maksimum 1 metre civarında olması, balıkçıların ve deniz ulaşımının aksamadan devam etmesini sağlayacak.

GECE SERİNLİĞİNE DİKKAT

Gündüz yaşanan ılık havaya rağmen, güneşin batışıyla birlikte sıcaklıklarda ani düşüşler yaşanacak. Gece saatlerinde termometrelerin 9-10 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor. Uzmanlar, özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşları ve çocukları, gece ve gündüz arasındaki bu sıcaklık farkına karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.

Günün Saatlik Hava Tahmini:

Sabah (06:00 - 09:00): 11°C (Açık)

Öğle (12:00 - 15:00): 18°C (Güneşli)

Akşam (18:00 - 21:00): 13°C (Az Bulutlu)

Gece (21:00 - 00:00): 10°C (Açık)

MERSİN OKULLAR TATİL Mİ?


MERSİN OKULLAR TATİL Mİ?

13 Şubat Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

