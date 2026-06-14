Merih Demiral kimdir, Merih Demiral kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, bekar mı, sevgilisi eşi kim, çocuğu var mı, Merih Demiral hangi takımda oynuyo

Saha içindeki hırsı ve "bozkurt" selamıyla özdeşleşen Merih Demiral, özel hayatındaki mutlu tablosuyla da taraftarların ilgisini çekiyor. Arama motorlarında en çok merak edilen "Merih Demiral evli mi, eşi kim, çocuğu var mı?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik. 2021 yılında Heidi Lushtaku ile hayatını birleştiren ve iki çocuk babası olan tecrübeli savunmacının ailesinden tuttuğu takıma kadar bilinmeyenlerini bir araya getirdik. İşte 5 Mart 1998 Kocaeli doğumlu yıldız futbolcu Merih Demiral'ın hayatı ve merak edilenleri...

MERİH DEMİRAL KİMDİR VE KAÇ YAŞINDADIR?

Merih Demiral, 5 Mart 1998 tarihinde Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde dünyaya gelmiştir. 2026 yılı itibarıyla 28 yaşında olan yıldız futbolcu, 1,90 metrelik boyu ve güçlü fiziğiyle dünyanın en iyi stoperleri arasında gösterilmektedir. Kariyerine Karamürsel İdman Yurdu'nda başladıktan sonra Fenerbahçe altyapısına geçmiş, ancak profesyonel kariyerini inşa etmek için genç yaşta yurt dışına açılma cesareti göstermiştir.

MERİH DEMİRAL ASLEN NERELİDİR?

Kocaeli doğumlu olan Merih Demiral, aslen Artvinlidir. Ailesine ve köklerine olan bağlılığıyla bilinen Merih, henüz 14 yaşındayken annesini bir trafik kazasında kaybetmiş, bu büyük acıya rağmen futbol hayallerinden vazgeçmeyerek azmiyle tüm Türkiye’ye örnek olmuştur.

MERİH DEMİRAL HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Merih Demiral, kariyeri boyunca Avrupa’nın dev kulüplerinde forma giyerek önemli başarılara imza atmıştır. İşte tecrübeli stoperin bugüne kadar görev yaptığı takımlar:

Fenerbahçe (Altyapı): Futbol eğitimini aldığı kulüp.

Alcanenense ( Portekiz ): Profesyonel kariyerine başladığı ilk durak.

Sporting B: Portekiz devinin ikinci takımında kendini ispatladı.

Alanyaspor: Türkiye’ye dönüş yaptığı ve parladığı kulüp.

Sassuolo: İtalya Serie A’ya adım attığı takım.

Juventus : Dünya devinde Cristiano Ronaldo gibi isimlerle aynı sahayı paylaştığı dönem.

Atalanta: İtalya’daki başarısını sürdürdüğü istikrarlı durağı.

Al-Ahli (2023 - ): 2023 yılında transfer olduğu ve 2026 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu Suudi Arabistan ekibi.

MERİH DEMİRAL EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Milli yıldız, özel hayatında huzurlu bir aile yaşantısına sahiptir. Merih Demiral, 2021 yılında Arnavut asıllı İsviçreli model Heidi Lushtaku ile dünyaevine girmiştir. Çiftin bu mutlu evlilikten iki oğlu bulunmaktadır. İlk çocukları Kais Ömer 2022 yılında, ikinci oğulları ise 2024 yılında dünyaya gelmiştir. Merih, sosyal medya hesaplarında sık sık ailesiyle olan karelerini paylaşarak örnek bir baba profili çizmektedir.

MERİH DEMİRAL HANGİ TAKIMI TUTUYOR?

Merih Demiral'ın hangi takımı tuttuğu konusu yıllardır merak edilen bir detaydır. Yakın çevresi ve eski antrenörlerinin beyanlarına göre Merih, çocukluk yıllarında Galatasaray taraftarıydı. Ancak Fenerbahçe altyapısında geçirdiği uzun yıllar ve annesinin cenazesine tüm takımın katılmasıyla oluşan duygusal bağın ardından Merih’in sıkı bir Fenerbahçeli olduğu bilinmektedir. Yine de profesyonel kimliğiyle her zaman formasını giydiği takımın başarısı için savaşan Merih, özellikle Milli Takım formasıyla gösterdiği aidiyetle tüm taraftarların ortak sevgilisi olmuştur.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ VE 2026 HEDEFLERİ

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın savunmadaki sarsılmaz ismi olan Merih Demiral, 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki performansıyla dünya çapında ses getirmişti. 2026 yılına gelindiğinde, Milli Takım'ın kaptanlarından biri olarak liderlik vasfını sürdüren Merih, hem Suudi Arabistan ligindeki performansı hem de ay-yıldızlı formayla kazandığı başarılarla Türk futbolunun gururu olmaya devam ediyor.