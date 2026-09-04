Mercan Köşk oyuncuları ve karakterleri kimler?

Mercan Köşk dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler merak ediliyor. Dizide Kubilay Aka Aras Akıncı, Hafsanur Sancaktutan Cemre Demiray, Bertan Asllani Toprak Mercandağ, Mehmet Özgür ise Esved Hozan karakterine hayat veriyor. Aile sırları, hesaplaşmalar ve aşk hikâyesini merkezine alan Mercan Köşk'ün tam oyuncu kadrosu ve karakterleri haberimizde...

Mercan Köşk dizisi, konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla televizyon izleyicilerinin dikkatini çekmeye hazırlanıyor. Başrollerinde Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan, Bertan Asllani ve Mehmet Özgür'ün yer aldığı dizi, 5 Eylül Cumartesi günü ATV ekranlarında ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Tarsus'ta geçen etkileyici hikâyesiyle öne çıkan Mercan Köşk'te iki düşman aile arasındaki mücadele ve bu çatışmanın ortasında filizlenen aşk konu ediliyor.

MERCAN KÖŞK DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Mercan Köşk oyuncu kadrosunda birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Dizide Kubilay Aka Aras Akıncı karakterini, Hafsanur Sancaktutan ise Cemre Demiray'ı canlandırıyor. Bertan Asllani Toprak Mercandağ, Mehmet Özgür Esved Hozan, Zeyno Eracar Behiye Hozan ve Ulviye Karaca Hafsa Mercandağ karakterine hayat veriyor.

Dizinin kadrosunda ayrıca Tülin Özen, Halil Babür, Haki Biçici, Can Bartu Arslan, Zehra Kelleci, Merve Şeyma Zengin, Selin Köseoğlu, Berna Cındıl, Mehmet Avcı, Engin Yüksel ve Taha Baran Özbek gibi oyuncular bulunuyor.

KUBİLAY AKA – ARAS AKINCI

Mercan Köşk'te Aras Akıncı karakterini Kubilay Aka canlandırıyor. Karizmatik ve zeki bir girişimci olan Aras, ailesini korumak için büyük sorumluluklar üstleniyor. Geçmişiyle duyguları arasında sıkışan Aras, Cemre'nin köşke gelişiyle birlikte kendisini beklenmedik bir mücadelenin içinde buluyor.

HAFSANUR SANCAKTUTAN – CEMRE DEMİRAY

Hafsanur Sancaktutan'ın hayat verdiği Cemre Demiray, cesur ve mücadeleci yapısıyla dikkat çekiyor. Evlendiği kişinin gizemli şekilde ortadan kaybolmasının ardından gerçeğin peşine düşen Cemre'nin yolu Tarsus'taki Mercan Köşk'e uzanıyor. Cemre burada kendisini aile sırları ve tehlikeli hesaplaşmaların ortasında buluyor.

BERTAN ASLLANİ – TOPRAK MERCANDAĞ

Bertan Asllani, dizide Toprak Mercandağ karakterini oynuyor. Güçlü, hırslı ve karizmatik bir lider olarak öne çıkan Toprak, ailesinin geleceğini korumak ve gücü elinde tutmak için mücadele ediyor. Geçmişi ve aldığı kararlar, karakterin hikâyesinde önemli bir yer tutuyor.