Mercan Köşk oyuncuları ve karakterleri kimler?
Mercan Köşk oyuncuları ve karakterleri kimler? sorusu, dizinin yayın hayatına başlamasına kısa süre kala izleyicilerin gündeminde yer alıyor. atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak dizinin başrollerinde Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani bulunuyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Mehmet Özgür, Zeyno Eracar, Ulviye Karaca, Tülin Özen ve Halil Babür gibi başarılı isimler de yer alıyor.
Mercan Köşk dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler merak ediliyor. Dizide Kubilay Aka Aras Akıncı, Hafsanur Sancaktutan Cemre Demiray, Bertan Asllani Toprak Mercandağ, Mehmet Özgür ise Esved Hozan karakterine hayat veriyor. Aile sırları, hesaplaşmalar ve aşk hikâyesini merkezine alan Mercan Köşk'ün tam oyuncu kadrosu ve karakterleri haberimizde...
MERCAN KÖŞK OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ KİMLER?
Mercan Köşk dizisi, konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla televizyon izleyicilerinin dikkatini çekmeye hazırlanıyor. Başrollerinde Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan, Bertan Asllani ve Mehmet Özgür'ün yer aldığı dizi, 5 Eylül Cumartesi günü ATV ekranlarında ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Tarsus'ta geçen etkileyici hikâyesiyle öne çıkan Mercan Köşk'te iki düşman aile arasındaki mücadele ve bu çatışmanın ortasında filizlenen aşk konu ediliyor.
MERCAN KÖŞK DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Mercan Köşk oyuncu kadrosunda birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Dizide Kubilay Aka Aras Akıncı karakterini, Hafsanur Sancaktutan ise Cemre Demiray'ı canlandırıyor. Bertan Asllani Toprak Mercandağ, Mehmet Özgür Esved Hozan, Zeyno Eracar Behiye Hozan ve Ulviye Karaca Hafsa Mercandağ karakterine hayat veriyor.
Dizinin kadrosunda ayrıca Tülin Özen, Halil Babür, Haki Biçici, Can Bartu Arslan, Zehra Kelleci, Merve Şeyma Zengin, Selin Köseoğlu, Berna Cındıl, Mehmet Avcı, Engin Yüksel ve Taha Baran Özbek gibi oyuncular bulunuyor.
KUBİLAY AKA – ARAS AKINCI
Mercan Köşk'te Aras Akıncı karakterini Kubilay Aka canlandırıyor. Karizmatik ve zeki bir girişimci olan Aras, ailesini korumak için büyük sorumluluklar üstleniyor. Geçmişiyle duyguları arasında sıkışan Aras, Cemre'nin köşke gelişiyle birlikte kendisini beklenmedik bir mücadelenin içinde buluyor.
HAFSANUR SANCAKTUTAN – CEMRE DEMİRAY
Hafsanur Sancaktutan'ın hayat verdiği Cemre Demiray, cesur ve mücadeleci yapısıyla dikkat çekiyor. Evlendiği kişinin gizemli şekilde ortadan kaybolmasının ardından gerçeğin peşine düşen Cemre'nin yolu Tarsus'taki Mercan Köşk'e uzanıyor. Cemre burada kendisini aile sırları ve tehlikeli hesaplaşmaların ortasında buluyor.
BERTAN ASLLANİ – TOPRAK MERCANDAĞ
Bertan Asllani, dizide Toprak Mercandağ karakterini oynuyor. Güçlü, hırslı ve karizmatik bir lider olarak öne çıkan Toprak, ailesinin geleceğini korumak ve gücü elinde tutmak için mücadele ediyor. Geçmişi ve aldığı kararlar, karakterin hikâyesinde önemli bir yer tutuyor.
MEHMET ÖZGÜR – ESVED HOZAN
Mehmet Özgür'ün canlandırdığı Esved Hozan, Hozan Ailesi'nin başındaki güçlü isim olarak hikâyede önemli bir konumda bulunuyor. Sert ve karizmatik kişiliğiyle dikkat çeken Esved, ailesinin düzenini korumak için sınırları zorlamaktan çekinmiyor.
ZEYNO ERACAR – BEHİYE HOZAN
Zeyno Eracar, Esved'in eşi Behiye Hozan karakterine hayat veriyor. Ailesi üzerindeki hakimiyetini kaybetmek istemeyen Behiye, geçmişte yaşananların etkisiyle hareket ediyor. Manipülatif yönüyle dikkat çeken karakter, aileler arasındaki gerilimin büyümesinde etkili oluyor.
ULVİYE KARACA – HAFSA MERCANDAĞ
Ulviye Karaca'nın canlandırdığı Hafsa Mercandağ, Aras'ın annesi olarak hikâyede yer alıyor. Geçmişte aldığı kararların yükünü taşıyan Hafsa, ailesini bir arada tutmak için fedakârlık yapan güçlü bir kadın olarak öne çıkıyor.
TÜLİN ÖZEN – SUNA MERCANDAĞ
Tülin Özen, Mercandağ kardeşlerinin en büyüğü olan Suna karakterini canlandırıyor. Otoriter ve mesafeli yapısıyla dikkat çeken Suna, kararlarıyla aile içindeki dengelerin şekillenmesinde önemli rol oynuyor.
HALİL BABÜR – SELÇUK MERCANDAĞ
Halil Babür'ün hayat verdiği Selçuk Mercandağ, güç ve otoriteyi ele geçirmek isteyen hırslı bir karakter olarak öne çıkıyor. Kendini kanıtlama arzusu nedeniyle verdiği mücadele, Mercan Köşk'teki çatışmaların önemli unsurlarından biri haline geliyor.
DİĞER MERCAN KÖŞK OYUNCULARI
Mercan Köşk dizisinin oyuncu kadrosunda Haki Biçici Rıza, Can Bartu Arslan Mert Demiray, Zehra Kelleci Gülcan Hozan, Merve Şeyma Zengin Eslem Hozan, Selin Köseoğlu Hülya Mercandağ, Berna Cındıl Defne Hozan, Mehmet Avcı Cahit Mercandağ ve Engin Yüksel Seyit karakterini canlandırıyor. Taha Baran Özbek ise Poyraz Mercandağ karakteriyle dizide yer alıyor.
MERCAN KÖŞK DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Mercan Köşk, Cemre'nin düğününün hemen ardından eşinin gizemli şekilde kaybolmasıyla başlayan hikâyesini konu alıyor. Gerçeği ortaya çıkarmaya çalışan Cemre'nin yolu, Tarsus'ta bulunan ve birçok sırrı barındıran Mercan Köşk'e düşüyor.
Diğer tarafta ise ailesini korumak için büyük bir sırrı saklayan Aras bulunuyor. Cemre'nin köşke gelişiyle Aras'ın kurduğu düzen bozulurken, iki düşman aile arasındaki mücadele giderek büyüyor. Tehlikeli hesaplaşmaların arasında kalan Cemre ve Aras'ın yollarının kesişmesi, imkânsız bir aşkın da başlangıcı oluyor.
MERCAN KÖŞK NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Mercan Köşk dizisi, 5 Eylül Cumartesi günü ATV ekranlarında ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Dizinin ilk bölümünden itibaren Cemre ve Aras'ın hikâyesinin yanı sıra Mercandağ ve Hozan aileleri arasındaki geçmişten gelen hesaplaşmaların nasıl şekilleneceği merak ediliyor.
MERCAN KÖŞK DİZİSİ OYUNCU VE KARAKTERLERİ
Kubilay Aka - Aras Akıncı
Hafsanur Sancaktutan - Cemre Demiray
Bertan Asllani - Toprak Mercandağ
Mehmet Özgür - Esved Hozan
Zeyno Eracar - Behiye Hozan
Ulviye Karaca - Hafsa Mercandağ
Tülin Özen - Suna Mercandağ
Halil Babür - Selçuk Mercandağ
Haki Biçici - Rıza
Can Bartu Aslan - Mert Demiray
Zehra Kelleci - Gülcan Hozan
Merve Şeyma Zengin - Eslem Hozan
Selin Köseoğlu - Hülya Mercandağ
Berna Cındıl - Defne Hozan
Mehmet Avcı - Cahit Mercandağ
Engin Yüksel - Seyit
Taha Baran Özbek - Poyraz Mercandağ
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