MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ ZAMMI: Memur 4 aylık enflasyon farkı kaç oldu? 2027 Ocak Memura ve memur emeklisine ne kadar zam yapılacak?

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2027 Ocak ayında memur ve memur emeklilerine yapılacak maaş zammında dört aylık enflasyon verileriyle önemli bir aşama geride kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ekim ayı enflasyonunu aylık yüzde 2,58 olarak açıklamasının ardından temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarına ilişkin birikimli enflasyon yüzde 8,28'e ulaştı. Bu hesaplamaya göre memur ve memur emeklileri için dört aylık enflasyon farkı yaklaşık yüzde 1,20 seviyesinde oluşurken, 2027 Ocak dönemi için yüzde 5 toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam artış yaklaşık yüzde 6,26 oldu. Peki, memur ve memur emeklisi 4 aylık enflasyon farkı kaç oldu, ocak zammı ne kadar olacak?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ 4 AYLIK ENFLASYON FARKI KAÇ OLDU?

2027 Ocak zammı için memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı hesabında temmuz-aralık dönemindeki TÜFE artışı dikkate alınıyor. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında gerçekleşen enflasyonun ardından dört aylık birikimli artış yaklaşık yüzde 8,28'e ulaştı.

2026 yılının ikinci yarısı için memur ve memur emeklilerine verilen yüzde 7'lik toplu sözleşme zammının aşılmasıyla enflasyon farkı oluştu. Verilen hesaplamaya göre dört aylık enflasyon farkı yaklaşık yüzde 1,21 oldu.

Bu oran, 2027 Ocak döneminde uygulanacak yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte değerlendirildiğinde memur ve memur emeklileri için toplam zam oranı yaklaşık yüzde 6,27 seviyesine ulaşıyor.

ENFLASYON FARKI DAHİL MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışında enflasyon farkı ile yeni dönemin toplu sözleşme zammı birlikte hesaplanıyor. 2027 yılının ilk altı ayı için belirlenen toplu sözleşme zammı yüzde 5 olarak uygulanacak.

Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte dört aylık dönemde oluşan enflasyon farkı da hesaba katıldı. Buna göre memur ve memur emeklileri için:

Dört aylık enflasyon farkı: Yaklaşık yüzde 1,21

2027 Ocak toplu sözleşme zammı: Yüzde 5

Enflasyon Farkı dahil kesinleşen zam: Yaklaşık yüzde 6,27

Kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla bu oran yeniden hesaplanacak. Dolayısıyla yüzde 6,27, ocak ayında uygulanacak nihai zam oranı değil, ekim ayı itibarıyla oluşan artıştır.

2027 OCAK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLACAK?

2027 Ocak ayında memur ve memur emeklilerine yapılacak kesin zam, 2026 yılının temmuz-aralık dönemindeki enflasyon verilerinin tamamlanmasıyla belli olacak. Ekim ayı verileriyle birlikte dört aylık hesaplama netleşirken kasım ve aralık ayı enflasyonu henüz gerçekleşmedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde kasım ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,18, aralık ayı beklentisi ise yüzde 0,97 olarak yer aldı. Bu tahminlerin gerçekleşmesi halinde altı aylık birikimli enflasyonun yaklaşık yüzde 10,62 seviyesine ulaşması bekleniyor.

Bu senaryoda yüzde 7'lik önceki dönem toplu sözleşme zammını aşan enflasyon farkı yaklaşık yüzde 3,39 olacak. Söz konusu farkın 2027 Ocak dönemi için belirlenen yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte hesaplanması halinde toplam zam oranı yaklaşık yüzde 8,56 seviyesine ulaşacak.

Bu hesaplama, kasım ve aralık aylarına ilişkin piyasa beklentilerinin gerçekleşmesi varsayımına dayanmaktadır. Kesin zam oranı değildir.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN KESİNLEŞECEK?

Memur ve memur emeklilerinin 2027 Ocak ayında alacağı kesin zam oranı, aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşecek. TÜİK'in kasım ve aralık aylarına ilişkin TÜFE rakamlarını duyurmasının ardından temmuz-aralık döneminin altı aylık enflasyonu hesaplanacak.

Böylece memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı ile 2027 yılının ilk yarısına ilişkin yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı bir araya getirilecek. Kesinleşen artış oranı ocak ayı maaşlarına yansıtılacak.