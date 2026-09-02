Melih Gökçek neden ifadeye çağrıldı?

Melih Gökçek'in ifade vereceği soruşturmanın detayları merak konusu oldu. Gökçek hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gazeteci Murat Ağırel de tanık olarak dinlenirken, Almanya'da kurulduğu öne sürülen HAMAG isimli şirket ve şirketle bağlantılı olduğu iddia edilen gayrimenkul işlemleri gündeme geldi. Gökçek'in savcılıkta vereceği ifade, soruşturmanın seyri açısından merakla bekleniyor.

MELİH GÖKÇEK İFADEYE ÇAĞRILDI: SORUŞTURMADA YENİ GELİŞME

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek hakkında, yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Gökçek'in, 4 Eylül Cuma günü saat 16.00'da şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Başsavcılığa çağrıldığı öğrenildi.

Söz konusu soruşturmada Gökçek hakkındaki iddiaları gündeme getiren gazeteci Murat Ağırel de tanık olarak dinlendi. Ağırel'in savcılığa verdiği ifadede, Almanya'da kurulduğu öne sürülen bir şirket ve bu şirket üzerinden gerçekleştirildiği iddia edilen gayrimenkul işlemleriyle ilgili çeşitli bilgi ve belgeler sunduğu belirtildi.

MELİH GÖKÇEK NEDEN İFADEYE ÇAĞRILDI?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddialarına ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında iddiaların kaynağına ilişkin bilgi ve belgelerin incelendiği öğrenilirken, Gökçek'in de şüpheli sıfatıyla ifadesine başvurulmasına karar verildi.

Gökçek'in 4 Eylül Cuma günü saat 16.00'da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek soruşturma kapsamında ifade vermesi bekleniyor. İfade sürecinin ardından soruşturmanın seyrine ilişkin yeni gelişmelerin yaşanabileceği değerlendiriliyor.

MURAT AĞIREL TANIK OLARAK DİNLENDİ

Melih Gökçek hakkındaki iddiaları kamuoyunun gündemine taşıyan gazeteci Murat Ağırel, soruşturma kapsamında tanık olarak savcılığa ifade verdi. Ağırel, elinde bulunduğunu belirttiği bilgi ve belgeleri savcılıkla paylaştığını açıkladı.

Ağırel'in gündeme getirdiği iddiaların merkezinde Almanya'nın Düsseldorf kentinde "HAMAG" isimli bir şirket kurulduğu yönündeki bilgiler yer aldı. Ağırel, şirketin Melih Gökçek, oğlu Ahmet Gökçek ve eşi Hülya Gökçek ile bağlantılı olduğunu ileri sürdü.

HAMAG ŞİRKETİYLE İLGİLİ İDDİALAR

Ağırel, HAMAG'ın kuruluş aşamasında 30 bin avro sermayeye ve herhangi bir çalışan ile ciroya sahip olmadığını, 2024 yılında ise şirketin yaklaşık 3 milyon 800 bin avro değerinde mal varlığına ulaştığını iddia etti.

Söz konusu mal varlığının 15 daire ve iki ticari alandan oluştuğunu belirten Ağırel, ilerleyen süreçte şirketin Almanya'nın Velbert kentinde 18 daire ve beş ticari alan bulunan bir alışveriş merkeziyle bağlantılı hale geldiğini öne sürdü.

Ağırel ayrıca söz konusu gayrimenkulün yaklaşık 8 milyon 700 bin avro değerinde olduğunu ve satın alma sürecinde farklı sözleşmeler yapıldığını iddia etti. Bu iddiaların tamamının soruşturma kapsamında değerlendirileceği belirtildi.

LÜKSEMBURG'DA 200 MİLYON EUROLUK AVM İDDİASI

Murat Ağırel'in açıklamalarında soruşturmanın Almanya ile sınırlı olmadığı yönünde de iddialar yer aldı. Ağırel, daha sonraki süreçte adresin Lüksemburg'a çevrildiğini ve burada yaklaşık 180-200 milyon avro değerinde olduğu öne sürülen bir alışveriş merkezinin satın alınması için görüşmeler yapıldığını iddia etti.

Ağırel, kendisine aktarılan bilgilere göre alışveriş merkezinin satın alınmasına yönelik görüşmelerde anlaşma sağlanamadığını ve bu nedenle işlemden vazgeçildiğini söyledi.

SORUŞTURMANIN GENİŞLEMESİ BEKLENİYOR

Gazeteci Murat Ağırel, savcılıkta elindeki bilgi ve belgeleri ayrıntılı şekilde anlattığını belirterek soruşturmanın ilerleyen süreçte daha kapsamlı hale gelebileceğini ifade etti.

Ağırel, soruşturmanın sonucunda daha geniş bir olay örgüsünün ortaya çıkabileceğini düşündüğünü belirtirken, nihai değerlendirmeyi ve soruşturmanın sonucunu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yapacağı vurgulanıyor.

MELİH GÖKÇEK NE ZAMAN İFADE VERECEK?

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 4 Eylül Cuma günü saat 16.00'da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda şüpheli sıfatıyla ifade vermesi bekleniyor.

Gökçek'in vereceği ifadenin ardından soruşturma kapsamında yeni bilgi ve belgelerin ortaya çıkıp çıkmayacağı ve savcılığın nasıl bir işlem yapacağı merak konusu oldu. Soruşturma kapsamında ortaya atılan iddiaların kesinleşmiş bir hüküm niteliği taşımadığı ve hukuki sürecin devam ettiği de önem taşıyor.