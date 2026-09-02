Ortada kalan Icardi'den şok karar

Galatasaray macerasını noktalayan Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılılarla sözleşmesi sona eren ve bonservisini eline alan Arjantinli yıldız, henüz yeni bir kulüple anlaşmaya varmadı.

Icardi için en ciddi seçeneklerden biri Lazio olmuştu. İtalyan ekibinin 33 yaşındaki golcüye resmi teklif yaptığı ve tarafların anlaşmaya yakın olduğu belirtilirken beklenmedik bir gelişme yaşandı.

ICARDI LAZIO'YU REDDETTİ

Sky Sport'ta yer alan habere göre Mauro Icardi, Lazio'nun 2+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etmedi. İtalyan ekibinin bonuslarla birlikte yaklaşık 4 milyon euroya ulaşan bir teklif sunduğu ancak Arjantinli santrforun şartlara olumlu yanıt vermediği aktarıldı.

NEDENİ ŞAMPİYONLAR LİGİ

Icardi'nin Lazio'ya gitmek istememesinin nedenlerinden birinin de İtalyan ekibinin Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyecek olması olduğu belirtildi. Kariyerinin bundan sonraki bölümünde sportif hedefleri yüksek bir takımda forma giymek isteyen deneyimli golcünün, önüne gelecek diğer teklifleri değerlendireceği ifade edildi.

İTALYA'YA DÖNÜŞ BEKLENİYORDU

Icardi'nin daha önce uzun yıllar Serie A'da forma giymesi nedeniyle Lazio seçeneği güçlü ihtimallerden biri olarak görülüyordu. Arjantinli yıldız, İtalya'da özellikle Inter formasıyla gösterdiği performansla adından söz ettirmişti. Lazio teklifinin geri çevrilmesinin ardından bonservisi elinde bulunan Icardi'nin yeni takımının neresi olacağı yeniden merak konusu oldu.

Kaynak: Haberler.com