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Yapılan itiraz reddedildi! Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimi yenilenecek

Yapılan itiraz reddedildi! Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimi yenilenecek
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Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekilliği seçimine ilişkin yargı sürecinde yeni karar çıktı. Bölge İdare Mahkemesi, seçimin yenilenmesine ilişkin karara karşı Üsküdar Belediyesi tarafından yapılan itirazı reddetti. Kararın tebliğinin ardından başkanvekilliği için yeniden seçim sürecinin başlaması bekleniyor.

Üsküdar'da seçim süreci yeniden başlıyor. Bölge İdare Mahkemesi'nin son kararıyla birlikte belediye başkanvekilliği seçiminin yenilenmesinin önündeki hukuki engel kalktı.

AK PARTİ İTİRAZ ETMİŞTİ

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanıp görevden alınmasının ardından Belediye Meclisi'nde başkanvekilliği seçimi gerçekleştirilmişti. Seçimin ardından AK Parti tarafından sonuçlara itiraz edilmiş, yapılan başvuru üzerine başkanvekilliği seçiminin yenilenmesi yönünde karar verilmişti. 

BELEDİYENİN İTİRAZI REDDEDİLDİ

Üsküdar Belediyesi ise söz konusu karara itiraz ederek süreci Bölge İdare Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyayı değerlendiren Bölge İdare Mahkemesi, Üsküdar Belediyesi'nin itirazını reddetti. Böylece başkanvekilliği seçiminin yenilenmesi yönündeki karar geçerliliğini korudu. Son kararla birlikte Üsküdar Belediye Meclisi'nde başkanvekilliği koltuğu için yeniden sandığa gidilecek.

YENİ OPERASYON YAPILDI, GÖZALTILAR VAR 

Öte yandan  Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak "rüşvet" ve "irtikap" suçu işlendiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Üsküdar Belediyesi Başkan Yardımcıları Amine Cansu Çelik ile Mithat Özdemir, ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındı. Meclis 1. Başkan Vekili Ali Aral ile Başkan Yardımcısı Nihat Doğan ise savcılıkça ifadelerinin alınmalarının ardından serbest bırakıldı.

Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCemil Adiyaman:

idare mahkemesi hele aksi bir karar verse idi bak bakalım üyeler ertesi gün nerede olurdu

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