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Sultanbeyli'de korsan taksi kavgasında 2 taksici bıçaklandı

Sultanbeyli'de korsan taksi kavgasında 2 taksici bıçaklandı Haber Videosunu İzle
Sultanbeyli'de korsan taksi kavgasında 2 taksici bıçaklandı
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İstanbul Sultanbeyli'de korsan taksicilik yaptığı öne sürülen genç ile 2 taksi şoförü arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Gencin kardeşlerinin de karıştığı kavgada iki taksi şoförü yaralandı. Olayın ardından kaçan genç ile kardeşleri polis ekipleri tarafından yakalandı. Kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

  • İstanbul Sultanbeyli'deki bir otogarda korsan taksi tartışması sonucu iki taksi şoförü (Tuncay V. ve Faruk K.) bıçaklanarak yaralandı.
  • Korsan taksicilik yaptığı öne sürülen Baran G. (25), kardeşleri Seyit G. (26) ve H.G. (17) ile birlikte olaydan sonra yakalandı.
  • Yaralanan iki taksi şoförünün hayati tehlikesinin bulunmadığı, kavgada kullanılan bıçağın ise olay yerinde bulunamadığı belirtildi.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde çıkan "korsan taksi" kavgasında iki taksi şoförü yaralandı.

Olay, saat 12.50 sıralarında Adil Mahallesi'ndeki otogarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 MVK 528 plakalı otomobille korsan taksicilik yaptığı öne sürülen Baran G. (25) ile taksi şoförleri Tuncay V. ve Faruk K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

KARDEŞLERİYLE BİRLİKTE GERİ GELDİ

Tartışmanın ardından Baran G.'nin haber verdiği kardeşleri Seyit G. (26) ve H.G. (17), 76 DN 068 plakalı otomobille otogara geldi. Taraflar arasında yeniden başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Tuncay V. karnından, Faruk K. ise sırtından bıçakla yaralandı. Baran G. ile 2 kardeşi olay yerinden otomobille kaçtı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 2 taksi şoförünün hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

3 KARDEŞ YAKALANDI

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla Baran G., Seyit G. ve H.G. yakalandı. Olay yerinde yapılan incelemede kavgada kullanılan bıçak bulunamadı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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