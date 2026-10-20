Canlı anlatım: İlk 11 dakikada 2 gol! Kadıköy'de inanılmaz bir maç

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı ağırlıyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, Kante, Greenwood, Oğuz Aydın, Kerem, Vedat Muriqi.

Slavia Prag : Markovic, Vlcek, Zima, N'Guessan, Moses, Novak, Suleiman, Kubiak, Ayaosi, Provod, Sturm.

CANLI ANLATIM:

11' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLL! Bir harika gol de Greenwood'dan! Kadıköy yıkılıyor!

7' Slavia Prag tehlikeli geldi! Ceza sahası içinde topla buluşan Danijel Sturm, kontrolünün ardından şutunu çekti ancak Fenerbahçe savunması kritik bir müdahaleyle gole izin vermedi!

6' Vedat Muriqi'nin pasıyla topla buluşan N'Golo Kante, rakibini geçerek ilerlemek istedi ancak Slavia Prag savunması araya girerek tehlikeyi önledi.

5' Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında maça oldukça etkili başladı! Erken gelen golün ardından da baskısını sürdüren sarı-lacivertliler, oyunun kontrolünü elinde tutuyor ve farkı artırmak için fırsat kolluyor!

5' Sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın, üst üste yaptığı çalımlarla rakiplerini geride bıraktı! Topu soluna çeken Oğuz, ceza sahası dışından çok sert bir vuruşla köşeye gönderdiği topla ağları havalandırdı!

4' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLL! Oğuz Aydın'dan harikulade bir gol! 1-0 öndeyiz!

3' Fenerbahçe, ön alanda yaptığı etkili baskıyla topu kazanıyor ve Slavia Prag'ın oyun kurmasına fırsat tanımıyor!

2' Temsilcimiz Fenerbahçe, kendi yarı sahasında yaptığı hazırlık paslarıyla rakip savunmada boşluk arıyor ve hücum organizasyonu geliştirmeye çalışıyor.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Temsilcimiz Fenerbahçe'ye sonsuz başarılar dileriz.

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