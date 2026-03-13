MEB PERSONEL ALIM SONUÇLARI: Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, sonuç sorgulama nereden yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde yapılacak 903 sözleşmeli personel alımı süreci, başvuru döneminin tamamlanmasıyla birlikte sonuç aşamasına gelmiştir. 2–6 Mart 2026 tarihleri arasında Kariyer Kapısı üzerinden yapılan başvuruların ardından, adaylar şimdi KPSS puan sıralamasına göre gerçekleştirilecek yerleştirme sonuçlarını beklemektedir. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, sonuç sorgulama nereden yapılır? Detaylar...

MEB PERSONEL ALIM SONUÇLARI

Binlerce aday için büyük merak konusu olan bu sonuçlar, Bakanlığın resmi duyuru kanalları üzerinden ilan edilecektir. Sözleşmeli personel alımında KPSS (B) grubu puan sıralamasının esas alınacağı belirtilmiş, aynı sayıda yedek adayın da belirleneceği açıklanmıştır. Bu süreç, MEB'in şeffaf ve sistematik yerleştirme yaklaşımını gözler önüne sermektedir.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar, MEB personel alımı sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı. Bakanlığın resmi takvimine göre, 903 sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları 13 Mart 2026 tarihinde duyurulacaktır.

Bu tarih itibarıyla adaylar, KPSS puan sıralamasına göre yerleştirme durumlarını öğrenebilecek. Sonuç açıklamasıyla birlikte, adaylar hem asil hem de yedek listelerini inceleyebilecektir. Bu aşama, adayların atama sürecinde hangi pozisyonlara yerleştiğini net bir şekilde görmesini sağlayacaktır.

MEB PERSONEL ALIM SONUCU SORGULAMA NEREDEN YAPILIR?

Adaylar, MEB personel alımı sonuçlarını aşağıdaki resmi internet adreslerinden sorgulayabilir:

Kariyer Kapısı – İşe Alım

MEB Resmi Web Sitesi

MEB Personel Portalı

KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre yerleştirilen adaylar, sonuç ekranından kendi atama durumlarını görebilecektir. Aynı zamanda belirlenen yedek adaylar da burada listelenecektir.

KPSS PUAN SIRALAMASI ESAS ALINARAK YERLEŞTİRME

MEB'in 903 sözleşmeli personel alımında KPSS (B) grubu puan sıralaması, yerleştirmede belirleyici olacaktır. Başvuru ve yerleştirme sürecinde adayların puanları, tercihler ve boş kontenjanlar göz önünde bulundurularak yerleştirme yapılır.

Aynı sayıda yedek aday belirlenmesi, olası boş kontenjanlar için adayların hazırda beklemesini sağlar ve atama sürecinin hızlı ilerlemesine katkıda bulunur.