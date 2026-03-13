MEB PERSONEL ALIM SONUÇLARI: Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, sonuç sorgulama nereden yapılır?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde görev almak isteyen binlerce aday, 2026 yılı 903 sözleşmeli personel alımı sürecinin sonucunu büyük bir merakla bekliyor. 2–6 Mart tarihleri arasında Kariyer Kapısı üzerinden yapılan başvuruların tamamlanmasının ardından, gözler artık KPSS puan sıralamasına göre yapılacak yerleştirme sonuçlarına çevrildi. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, sonuç sorgulama nereden yapılır? Detaylar...
MEB PERSONEL ALIM SONUÇLARI
Binlerce aday için büyük merak konusu olan bu sonuçlar, Bakanlığın resmi duyuru kanalları üzerinden ilan edilecektir. Sözleşmeli personel alımında KPSS (B) grubu puan sıralamasının esas alınacağı belirtilmiş, aynı sayıda yedek adayın da belirleneceği açıklanmıştır. Bu süreç, MEB'in şeffaf ve sistematik yerleştirme yaklaşımını gözler önüne sermektedir.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar, MEB personel alımı sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı. Bakanlığın resmi takvimine göre, 903 sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları 13 Mart 2026 tarihinde duyurulacaktır.
Bu tarih itibarıyla adaylar, KPSS puan sıralamasına göre yerleştirme durumlarını öğrenebilecek. Sonuç açıklamasıyla birlikte, adaylar hem asil hem de yedek listelerini inceleyebilecektir. Bu aşama, adayların atama sürecinde hangi pozisyonlara yerleştiğini net bir şekilde görmesini sağlayacaktır.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!
MEB PERSONEL ALIM SONUCU SORGULAMA NEREDEN YAPILIR?
Adaylar, MEB personel alımı sonuçlarını aşağıdaki resmi internet adreslerinden sorgulayabilir:
Kariyer Kapısı – İşe Alım
MEB Resmi Web Sitesi
MEB Personel Portalı
KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre yerleştirilen adaylar, sonuç ekranından kendi atama durumlarını görebilecektir. Aynı zamanda belirlenen yedek adaylar da burada listelenecektir.
KPSS PUAN SIRALAMASI ESAS ALINARAK YERLEŞTİRME
MEB'in 903 sözleşmeli personel alımında KPSS (B) grubu puan sıralaması, yerleştirmede belirleyici olacaktır. Başvuru ve yerleştirme sürecinde adayların puanları, tercihler ve boş kontenjanlar göz önünde bulundurularak yerleştirme yapılır.
Aynı sayıda yedek aday belirlenmesi, olası boş kontenjanlar için adayların hazırda beklemesini sağlar ve atama sürecinin hızlı ilerlemesine katkıda bulunur.