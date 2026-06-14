Dünyaca ünlü şarkıcı Perrie Edwards, Süper Lig devinin eski yıldızıyla evlendi

Dünyaca ünlü şarkıcı Perrie Edwards, 2022 yılında nişanlandığı bir dönem Beşiktaş forması da giyen İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain ile evlendi.

SADE BİR TÖRENLE EVLENDİLER

Portekiz'in Faro bölgesindeki tarihi Estoi köyünde düzenlenen nikah töreni, oldukça sade ve samimi bir atmosferde geçti. Yaklaşık 70 davetlinin katıldığı bu özel günde çifti, aileleri ve en yakın dostları yalnız bırakmadı. Düğün alanına siyah şık bir smokinle gelen Chamberlain'e babası ve kardeşi eşlik ederken, güzel şarkıcı Perrie Edwards alana klasik beyaz bir Mercedes ile ulaştı. Perrie Edwards'ın bembeyaz gelinliği ise gözleri kamaştırdı.

ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Futbol dünyasından da tanıdık isimlerin yer aldığı organizasyonda Danny Welbeck, Kieran Gibbs, Carl Jenkinson ve Harrison Reed gibi ünlü futbolcular eski takım arkadaşları Chamberlain'in mutluluğuna ortak oldu.