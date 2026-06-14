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5 ay önce evlendiği eşinin aracını yaktı

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Eskişehir'de 5 ay önce evlenen Sezer T., eşi Emine T.'nin otomobilini boş arazide ateşe verdi. Hamile olduğunu söyleyen kadın, kül olan aracını görünce gözyaşlarına boğuldu ve eşinden şikayetçi olacağını belirtti.

Eskişehir'de 5 ay önce evlendiği eşi Sezer T. tarafından boş arazide aracı yakılan Emine T., gözyaşlarına boğuldu.

Olay, Tepebaşı ilçesi Sakintepe Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tarla yolu olarak bilinen patikada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 ay önce evlendiği eşi Emine T.'ye ait 26 AIN 629 plakalı hatchback otomobille patikada ilerleyen Sezer T. aracı boş bir alana çekti. İddiaya göre şahıs, eşiyle yaşadığı tartışmadan kaynaklı aracın ön koltuğundan otomobili yakmaya başladı.

Alevlerin büyümesi üzerine olay yerine ihbar üzerine polis ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile alevler kısa sürede söndürüldü. Soğutma işleminden sonra araçtan geriye demir yığını kaldığı öğrenildi.

Eşi tarafından yakılan aracını gören kadın ağladı

Aracının yandığını duyan Emine T. olay yerine geldi. Hamile olduğunu iddia eden Emine T. birikimleri sonucunda aldığı aracının küle dönmüş halini görünce gözyaşlarına boğuldu. Emine T.'nin iddiasına göre önemli bir problemlerinin olmadığı öğrenildi. Emine T. eşinden şikayetçi olacağını söylerken, olayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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