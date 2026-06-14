Beyaz et soruşturmasında gözaltına alınan 29 şüpheliye adli kontrol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında tavuk eti sektöründe faaliyet gösteren firmalar hakkında inceleme başlatıldı.

12 İLDE DÜĞMEYE BASILDI: 29 GÖZALTI

Rekabet Kurulu kararları ile Ticaret Bakanlığı’ndan temin edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda yapılan incelemelerde, bazı şüphelilerin piyasadaki rekabeti doğrudan veya dolaylı olarak engelledikleri değerlendirildi.

Bunun üzerine ekipler, 12 Haziran günü İstanbul, merkez olmak üzere Balıkesir, Bolu, Ankara, Uşak, Bursa, İzmir, Samsun, Kocaeli, Manisa, Gaziantep, Sakarya ve Muğla’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı.

TAMAMI İÇİN ADLİ KONTROL KARARI

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 29 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece 'Yurt dışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma ve tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Beyaz et sektörüne haksız fiyat artışı nedeniyle düzenlenen operasyonda aralarında Banvit, Erpiliç, Gedik Tavukçuluk, Lezita Gıda'nın da bulunduğu 13 şirkete denetim kayyumu atanmış, 32 kişi için gözaltı kararı verilmişti.

Operasyona ilişkin bilgileri Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmıştı. Vatandaşların temel gıda ürünlerine adil, güvenli ve makul koşullarda ulaşabilmesi ile tüketici haklarının korunmasının en hassas konuların başında geldiğini dile getiren Bakan Gürlek bu kapsamda Adalet, İçişleri, Ticaret ile Hazine ve Maline Bakanlıkları ile eş güdümlü hareket ettiklerini söylemişti.

Kaynak: Haberler.com