Mavi dil hastalığı nedir, belirtileri neler? Mavi dil hastalığı nasıl bulaşır, insanlara bulaşır mı, ölümcül müdür?

Mavi dil hastalığı, özellikle koyun başta olmak üzere sığır, keçi ve diğer geviş getiren hayvanları etkileyebilen viral bir hastalıktır. Hastalığa neden olan mavi dil virüsü, doğrudan hayvandan hayvana temas yoluyla değil, ağırlıklı olarak Culicoides cinsine bağlı sokucu sinekler aracılığıyla taşınır. Hastalığın belirtileri ve seyri hayvanın türüne ve virüsün özelliklerine göre değişebilir. Peki, Mavi dil hastalığı nedir, belirtileri nedir? Mavi dil hastalığı nasıl bulaşır, insanlara bulaşır mı, ölümcül müdür? Detaylar...

MAVİ DİL HASTALIĞI NEDİR?

Mavi dil hastalığı, mavi dil virüsünün neden olduğu ve başta koyunlar olmak üzere evcil ve yabani geviş getiren hayvanlarda görülebilen viral bir enfeksiyondur. Hastalık, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (WOAH) tarafından da hayvan hastalıkları arasında tanımlanmaktadır. Koyunlarda hastalık daha belirgin klinik bulgularla seyredebilirken, sığırlarda enfeksiyon çoğu zaman daha hafif belirtilerle veya belirti göstermeden görülebilir.

Hastalığın adında yer alan "mavi dil" ifadesi, hastalığın ileri dönemlerinde bazı hayvanlarda dilde görülebilen mavimsi renk değişikliğinden kaynaklanır. Ancak dilin mavi renge dönüşmesi hastalığın her vakasında görülmez. WOAH, klinik tablonun hayvanın türüne ve virüsün suşuna göre değişebildiğini belirtmektedir.

Mavi dil hastalığının yayılmasında temel rolü Culicoides cinsindeki sokucu sinekler üstlenir. Bu sinekler enfekte hayvanlardan kan emerken virüsü alabilir ve daha sonra başka duyarlı hayvanları ısırarak virüsün taşınmasına aracılık edebilir.

MAVİ DİL HASTALIĞI BELİRTİLERİ NEDİR?

Mavi dil hastalığının belirtileri hayvanın türüne ve hastalığın seyrine göre değişebilir. Özellikle koyunlarda klinik belirtiler daha belirgin olabilir. Yüksek ateş, halsizlik, ağız ve burun bölgesinde değişiklikler, aşırı salya, dudaklarda ve dilde şişme, solunum güçlüğü ve topallama hastalıkla ilişkilendirilen belirtiler arasında yer alır.

Hastalığın görülebilen belirtileri arasında şunlar bulunabilir:

Yüksek ateş

Halsizlik ve genel durumda bozulma

Aşırı salya ve burun akıntısı

Dudak, dil ve çene bölgesinde şişlik

Ağız ve burun dokularında kanama veya yaralar

Solunum güçlüğü

Topallama

Kilo kaybı

İshal

Gebe hayvanlarda yavru atma

İleri vakalarda dilde mavimsi renk değişikliği

WOAH'a göre koyunlarda belirtilerin şiddeti değişebilir ve hastalık bazı vakalarda ölümle sonuçlanabilir. Sığırlarda ise enfeksiyon daha az belirgin klinik bulgularla seyredebilir.

Hastalığın kesin olarak belirlenmesi yalnızca belirtilere bakılarak yapılmaz. Şüpheli vakalarda laboratuvar testleriyle doğrulama yapılması gerekir.

MAVİ DİL HASTALIĞI NASIL BULAŞIR?

Mavi dil hastalığının temel bulaşma yolu Culicoides cinsine bağlı sokucu sineklerdir. Enfekte bir hayvanın kanını emen sinek, virüsü bünyesine aldıktan sonra başka bir duyarlı hayvanı ısırdığında virüsün taşınmasına aracılık edebilir. Bu nedenle hastalığın yayılmasında vektör olarak adlandırılan sinekler önemli rol oynar.

Mavi dil hastalığının doğrudan hayvandan hayvana temas yoluyla bulaşmadığı kabul edilmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı birimlerin bilgilendirmelerinde de hastalığın esas olarak Culicoides cinsi sinekler aracılığıyla bulaştığı belirtilmektedir.

Enfekte sığırlar da hastalığın yayılmasında önemli bir kaynak olabilir. WOAH'a göre sığırlarda hastalık belirtileri az veya hiç görülmese bile hayvanlar belirli bir süre boyunca virüsü taşıyabilir ve sineklerin virüsü almasına kaynak oluşturabilir.

Hastalığın yayılma riski, virüsü taşıyabilen sineklerin bulunduğu bölgelerde bu vektörlerin hareketliliğiyle yakından ilişkilidir. WOAH, sıcaklık ve yağış gibi çevresel koşulların Culicoides türlerinin aktivitesini etkileyebildiğini belirtmektedir.

MAVİ DİL HASTALIĞI NASIL GEÇER?

Mavi dil hastalığında hastalığın kontrolü ve hayvan kayıplarının azaltılması için veteriner otoritelerin belirlediği mücadele ve korunma uygulamaları önem taşır. WOAH, hastalığın kontrolünde aşılama ve hastalığı taşıyan vektörlere yönelik mücadele çalışmalarını temel yöntemler arasında göstermektedir.

Hastalığın görüldüğü veya risk taşıyan bölgelerde hayvanların izlenmesi, şüpheli vakaların belirlenmesi, gerektiğinde hayvan hareketlerinin sınırlandırılması ve uygun aşılama programlarının uygulanması hastalığın kontrolünde kullanılan yöntemler arasında yer alır. Kullanılacak aşının bölgede bulunan virüs suşuna uygun olması önemlidir.

Şüpheli hayvanlarda hastalığın kesinleştirilmesi için laboratuvar testleri kullanılabilir. WOAH, klinik belirtilere dayanarak şüphelenilen vakaların laboratuvar testleriyle doğrulanması gerektiğini belirtmektedir.

MAVİ DİL HASTALIĞI İNSANLARA BULAŞIR MI?

Mavi dil hastalığı insanlara bulaşmaz. Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü, mavi dil hastalığı açısından insan sağlığına yönelik bir risk bulunmadığını açıkça belirtmektedir. Hastalık hayvanlar arasında da doğrudan temas yoluyla değil, esas olarak Culicoides cinsindeki sinekler aracılığıyla yayılır.

WOAH'a göre mavi dil virüsü enfekte hayvanlarla temas, yün veya süt tüketimi yoluyla insanlara bulaşan bir hastalık değildir. Bu nedenle hastalık, insanlarda görülen bulaşıcı hastalıklar kapsamında değerlendirilmemektedir.

Türkiye'deki Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı birimlerin hastalıkla ilgili bilgilendirmelerinde de mavi dil hastalığının insanlara bulaşmadığı belirtilmektedir.

MAVİ DİL HASTALIĞI ÖLÜMCÜL MÜDÜR?

Mavi dil hastalığının seyri hayvanın türüne, virüsün özelliklerine ve hastalığın şiddetine göre değişebilir. Enfeksiyonların büyük bölümünde belirti görülmeyebilirken, özellikle koyunlarda hastalık ağır seyredebilir ve bazı vakalar ölümle sonuçlanabilir.

WOAH, koyunlarda hastalığın ateş, ağız ve burun dokularında yaralar, şişlik, solunum güçlüğü, halsizlik ve kilo kaybı gibi belirtilere neden olabileceğini ve bazı hayvanlarda ölüm görülebileceğini bildirmektedir. Kuruma göre koyunlarda bildirilen ölüm oranı ortalama yüzde 2 ile yüzde 30 arasında değişebilmekte, bazı durumlarda yüzde 70'e kadar çıkabilmektedir. Ancak bu oranlar tüm bölgeler ve tüm hayvanlar için aynı değildir; hastalığın şiddeti virüs suşu, hayvan ve çevresel koşullar gibi farklı etkenlere bağlı olarak değişebilir.

Bu nedenle mavi dil hastalığı hayvanlar açısından ciddi sonuçlara yol açabilen bir hastalık olarak değerlendirilirken, hastalığın insan sağlığı açısından bir risk oluşturmadığı belirtilmektedir.