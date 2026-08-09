Masterchef Türkiye’de yedek yarışmacılar arasından ana kadroya giren isim belli oldu. Yarışmayı yakından takip eden izleyiciler, “ Masterchef yedeklerden kim girdi, yedeklerden ana kadroya kim geçti?” sorularına yanıt arıyor. İşte MasterChef Türkiye’de yedeklerden ana kadroya dahil olan yarışmacı ve yaşanan son gelişmeler...

MASTERCHEF'TE ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR BELLİ OLUYOR

MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacılar, şeflerin karşısına çıkarak hazırladıkları yemeklerle ana kadroda yer alabilmek için mücadele ederken, bazı isimler önlüğü alarak yarışmanın ana kadrosuna girmeyi başardı. İzleyiciler ise bir yandan açıklanan isimleri takip ederken diğer yandan “MasterChef yedeklere kim girdi, kim kazandı?” sorusunun yanıtını araştırıyor.

MasterChef'te gruplar halinde gerçekleştirilen mücadelelerde başarılı olan yarışmacılar, önlüklerini alarak ana kadroya adını yazdırıyor. Şu ana kadar 3 grupta yer alan yarışmacılardan bazıları ana kadroya yükselirken, 4. grup yarışmacılarının kimlerden oluşacağı ve hangi ismin başarılı olacağı ise bu akşamki bölümün ardından netlik kazanacak.

MASTERCHEF'TE ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR

MasterChef Türkiye 2026'da şu ana kadar ana kadroya girmeyi başaran yarışmacılar gruplara göre şöyle:

1. GRUP

• Furkan

• Eylül

• Çağatay

• Onur

• Hilal

2. GRUP

• Sercan

• Ayla

• Nurten

• Şadi

• Burçin

3. GRUP

• Tolga

• Muhammed

• Ayşe

• Gül

Yarışmada 1. ve 2. grupların ardından 3. gruptaki mücadeleler de tamamlandı. Bu gruplarda başarılı olan yarışmacılar, MasterChef Türkiye 2026 ana kadrosuna girmeye hak kazandı.

MASTERCHEF 4. GRUP NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

MasterChef Türkiye'de gözler şimdi 4. gruba çevrildi. Yarışmacılar, ana kadroya girebilmek için şeflerin belirlediği yemekleri en iyi şekilde hazırlamaya çalışacak. Gecenin sonunda performansıyla öne çıkan isim veya isimler, MasterChef'te ana kadroya dahil olma şansı yakalayacak.

4. grubun bu akşam gerçekleştirilecek mücadelelerin ardından belli olması bekleniyor. Yarışmanın yeni bölümünde yaşanacak gelişmelerle birlikte ana kadroya giren son isimler de netleşecek.

MASTERCHEF YEDEKLERDEN KİM GİRDİ?

MasterChef Türkiye'de ana kadro yarışmacılarının belirlenmesinin ardından yedek kadro için de mücadeleler devam ediyor. “MasterChef yedeklere kim girdi?”, “MasterChef yedeklerden kim kazandı?” ve “Yedeklerden ana kadroya kim geçti?” soruları, yeni bölümün ardından izleyiciler tarafından en çok araştırılan konular arasında bulunuyor.

Yedek yarışmacılar arasındaki mücadelelerin tamamlanmasıyla birlikte hangi isimlerin yedek kadroya girdiği ve ilerleyen bölümlerde ana kadroya dahil olma fırsatı yakalayacağı belli olacak.