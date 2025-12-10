MasterChef Altın kupa eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı 10 Aralık Çarşamba?
MasterChef Türkiye All Star'da haftanın üçüncü dokunulmazlık mücadelesi 10 Aralık 2025 Çarşamba akşamı ekrana geldi. İlk iki eleme adayının mavi takımdan çıkmasının ardından gözler bu kez yeni adayın kim olacağına çevrildi. İzleyiciler, yarışmada altın kupa için kritik öneme sahip bu gecede kimin potaya gireceğini merak etti.
TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye All Star'ın 10 Aralık 2025 tarihli bölümünde yarışmacılar üçüncü dokunulmazlık oyunu için ter döktü. Peki, bu zorlu karşılaşmada dokunulmazlığı kazanan isim kim oldu ve altın kupa yolunda eleme adaylığına adını yazdıran yarışmacı kim olarak açıklandı?
MASTERCHEF JÜRİLERİ KİMLER?
MasterChef Türkiye 2024 sezonu, alanında usta üç ismin jüri koltuğunda yer almasıyla başlıyor. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın değerlendirmeleriyle şekillenecek sezonda, farklı şehir ve ülkelerden gelen iddialı yarışmacılar mutfakta hünerlerini sergileyecek. Uzun soluklu yarış maratonunda lezzet dolu rekabet izleyiciyle buluşacak.
MASTERCHEF TAKIMLARI
Bu sezon yarışmacılar kırmızı ve mavi takım olarak iki gruba ayrılarak mücadele ediyor.
KIRMIZI TAKIM
Sergen (Kaptan)
Hasan
Ayaz
Barbaros
Kıvanç
Tolga
Dilara
Batuhan
Eren
MAVİ TAKIM
Çağatay (Kaptan)
Hakan
Eda
Semih
Barış
Kerem
Beyza
Alican
Erim
MASTERCHEF 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Haftanın üçüncü eleme adayı, oynanan dokunulmazlık mücadelesinin ardından açıklanacak.
MASTERCHEF 3. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Üçüncü dokunulmazlık oyununun galibi henüz belirlenmedi; sonucun bölüm sonunda duyurulması bekleniyor.
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER YER ALIYOR?
- Erim
- Semih