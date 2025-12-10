MasterChef Altın kupa eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı 10 Aralık Çarşamba?

TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye All Star'ın 10 Aralık 2025 tarihli bölümünde yarışmacılar üçüncü dokunulmazlık oyunu için ter döktü. Peki, bu zorlu karşılaşmada dokunulmazlığı kazanan isim kim oldu ve altın kupa yolunda eleme adaylığına adını yazdıran yarışmacı kim olarak açıklandı?

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİMLER?

MasterChef Türkiye 2024 sezonu, alanında usta üç ismin jüri koltuğunda yer almasıyla başlıyor. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın değerlendirmeleriyle şekillenecek sezonda, farklı şehir ve ülkelerden gelen iddialı yarışmacılar mutfakta hünerlerini sergileyecek. Uzun soluklu yarış maratonunda lezzet dolu rekabet izleyiciyle buluşacak.

MASTERCHEF TAKIMLARI

Bu sezon yarışmacılar kırmızı ve mavi takım olarak iki gruba ayrılarak mücadele ediyor.

KIRMIZI TAKIM

Sergen (Kaptan)

Hasan

Ayaz

Barbaros

Kıvanç

Tolga

Dilara

Batuhan

Eren

MAVİ TAKIM

Çağatay (Kaptan)

Hakan

Eda

Semih

Barış

Kerem

Beyza

Alican

Erim

MASTERCHEF 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın üçüncü eleme adayı, oynanan dokunulmazlık mücadelesinin ardından açıklanacak.

MASTERCHEF 3. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Üçüncü dokunulmazlık oyununun galibi henüz belirlenmedi; sonucun bölüm sonunda duyurulması bekleniyor.

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER YER ALIYOR?