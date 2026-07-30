Marmaris deprem mi oldu, 30 Temmuz Perşembe Marmaris’te deprem mi oldu?

30 Temmuz Perşembe günü Marmaris'te deprem mi oldu? Marmaris'te meydana gelen son dakika deprem gelişmeleri, internet kullanıcılarının yoğun şekilde arattığı başlıklar arasına girdi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son deprem verileri yakından takip edilirken, depremin büyüklüğü ve meydana geldiği konuma ilişkin detaylar araştırılıyor.

MARMARİS'TE 2.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 30 Temmuz 2026 Perşembe günü gece saatlerinde deprem meydana geldi. Deprem raporuna göre sarsıntının büyüklüğü 2.9 (ML) olarak ölçülürken, depremin merkez üssünün Akdeniz'de Marmaris açıkları olduğu bildirildi.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ AKDENİZ AÇIKLARI

Raporda yer alan bilgilere göre deprem, 30 Temmuz 2026 saat 00.21.10'da kaydedildi. Sarsıntının merkez üssü Akdeniz - Marmaris (Muğla) olarak açıklanırken, depremin 36.6847 enlem ve 28.3358 boylam koordinatlarında meydana geldiği belirtildi. Depremin yerin 5.9 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi.

DEPREME EN YAKIN YERLEŞİM YERLERİ

Depremin en yakın hissedilebileceği yerleşim yerleri arasında Çiftlik Adası (8.66 km), Kargataşı Adası (10.41 km), Osmaniye (11.03 km), Turunç (12.93 km) ve Yılancık Adası (13.51 km) yer aldı.

CAN VE MAL KAYBINA İLİŞKİN AÇIKLAMA BULUNMUYOR

İlk belirlemelere göre 2.9 büyüklüğündeki depremle ilgili herhangi bir can veya mal kaybına ilişkin resmi açıklama yapılmadı. Bölgedeki gelişmeler ve yetkili kurumlardan gelecek yeni açıklamalar yakından takip ediliyor.