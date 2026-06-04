Marjane Satrapi neden öldü? Persepolis'in yazarı Marjane Satrapi kimdir, kaç yaşındaydı, eşi kim?

“Persepolis” adlı grafik romanı ve 2007 yılında sinemaya uyarlanan aynı adlı filmiyle dünya çapında tanınan Marjane Satrapi, çağdaş edebiyat ve görsel sanatlar dünyasında önemli bir isim olarak öne çıkmıştır. İran’da doğup Avrupa’da eğitim alan ve kariyerini Fransa’da sürdüren Marjane Satrapi kimdir, kaç yaşındaydı? Persepolis'in yazarı Marjane Satrapi neden öldü? Detaylar haberimizde.

MARJANE SATRAPI KİMDİR?

Marjane Satrapi, çağdaş grafik roman ve görsel anlatım dünyasında önemli bir yere sahip olan İran asıllı bir yazar ve çizerdir. 1969 yılında İran’ın kuzeyindeki Reşt kentinde dünyaya gelen Satrapi, çocukluğunu İran’da yaşanan siyasi ve toplumsal dönüşümlerin gölgesinde geçirmiştir.

1979 İran Devrimi sonrasında ülkede değişen yönetim yapısı ve toplumsal düzen, Satrapi’nin hayatında belirleyici bir rol oynamıştır. Bu dönemde yaşadığı deneyimler, onun sanat üretiminin temelini oluşturmuş ve özellikle otobiyografik nitelik taşıyan anlatılarına ilham vermiştir.

Eğitim hayatının bir bölümünü Viyana’da sürdüren Marjane Satrapi, genç yaşta farklı kültürlerle tanışma imkânı bulmuştur. Bu süreç, onun sanat dilinin evrensel bir boyut kazanmasına katkı sağlamıştır. Daha sonra Fransa’ya yerleşen Satrapi, 1994 yılında kalıcı olarak Paris’e taşınmış ve 2006 yılında Fransız vatandaşlığına geçmiştir.

Sanat dünyasında özellikle “Persepolis” adlı grafik romanıyla tanınan Satrapi, bu eserde kendi çocukluk ve gençlik yıllarını, İran’daki devrim sonrası dönemi ve sürgün hayatını anlatmıştır. Eser, yalnızca edebi bir başarı değil, aynı zamanda güçlü bir görsel anlatım örneği olarak da kabul edilmiştir. 2007 yılında sinemaya uyarlanan “Persepolis” filmiyle birlikte Satrapi’nin uluslararası tanınırlığı daha da artmıştır.

MARJANE SATRAPI KAÇ YAŞINDAYDI?

Yapımcı, senarist ve illüstratör Marjane Satrapi, 56 yaşında Paris’te yaşamını yitirmiştir. 1969 doğumlu olan Satrapi’nin ölümü, ailesi ve yakın çevresi tarafından yapılan bir basın açıklamasıyla duyurulmuştur.

PERSEPOLIS'IN YAZARI MARJANE SATRAPI NEDEN ÖLDÜ?

“Persepolis” adlı grafik romanın yazarı ve çizeri Marjane Satrapi’nin ölüm nedeni, yakın çevresi tarafından yapılan açıklamayla kamuoyuna duyurulmuştur. Açıklamaya göre Satrapi, eşi Mattias Ripa’nın 8 Nisan 2025’te hayatını kaybetmesinin ardından yaşadığı derin üzüntü ve yas süreci nedeniyle yaşamını yitirmiştir.

Yakınlarının yayımladığı basın bildirisinde, “Marjane Satrapi, eşi ve hayatının aşkı Mattias Ripa’nın ölümünden biraz fazla bir yıl sonra, kederden hayatını kaybetti” ifadelerine yer verilmiştir. Bu açıklama, Satrapi’nin ölümünün ardından yaşanan duygusal sürecin etkisine dikkat çekmiştir.

İran’da doğup Viyana’da eğitim gören ve uzun yıllardır Fransa’da yaşayan Satrapi, özellikle “Persepolis” ile dünya çapında tanınmıştır. Grafik roman, hem bireysel bir yaşam hikâyesini hem de İran’ın yakın tarihini ele almasıyla edebiyat ve sinema dünyasında önemli bir yer edinmiştir.

Satrapi’nin vefatı, yalnızca bir sanatçının kaybı olarak değil, aynı zamanda çağdaş grafik anlatımın önemli bir temsilcisinin kaybı olarak değerlendirilmiştir.