Mardin okullar tatil mi? 30 Aralık Salı Mardin'de okul yok mu (MARDİN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Ülke genelinde hava koşullarının olumsuz seyretmesi ve kar yağışının bazı bölgelerde hayatı zorlaştırması nedeniyle çeşitli illerde okullar bir günlüğüne tatil edildi. Gözler şimdi Mardin'e çevrildi. Mardin'de 30 Aralık Salı günü okullar tatil mi, derslere ara verilecek mi? Resmî açıklama var mı?

MARDİN'DE EĞİTİME 1 GÜN DAHA ARA

Mardin Valiliği, kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve sonrasında oluşması beklenen buzlanma tehlikesi nedeniyle eğitim faaliyetlerine bir gün daha ara verildiğini açıkladı.

VALİLİKTEN RESMÎ AÇIKLAMA GELDİ

Valilik tarafından yapılan duyuruda, meteorolojik veriler doğrultusunda soğuk hava koşulları ve buzlanma riskinin il genelinde devam edeceğinin öngörüldüğü belirtildi. Bu kapsamda, 30 Aralık 2025 Salı günü Mardin genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

KAMU PERSONELİNE İDARİ İZİN

Açıklamada ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli çalışanlar, kronik rahatsızlığı bulunan personel ile hamile personelin aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

TATİL KARARI UZATILDI

Mardin'de pazartesi günü yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilmişti. Valiliğin aldığı yeni kararla birlikte, eğitim-öğretime verilen ara bir gün daha uzatılmış oldu.

MARDİN VALİLİĞİ

BASIN DUYURUSU

29.12.2025

Mardin genelinde devam eden kar yağışı ve ardından oluşabilecek buzlanma riskine karşı, başta ulaşım olmak üzere vatandaşlarımızın herhangi bir sorun yaşamaması amacıyla gerekli tüm tedbirler alınmaktadır.

Meteorolojik değerlendirmelere göre, buzlanma ve soğuk hava koşullarının ilimiz genelinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir.

Bu kapsamda, 30.12.2025 Salı günü Mardin genelindeki tüm eğitim-öğretim kurumlarında eğitim ve öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli personel, kronik hastalığı bulunan çalışanlar ile hamile personel aynı gün idari izinli sayılacaktır.