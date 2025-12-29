Mardin okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi Mardin'de okul yok mu (KAR TATİLİ – MARDİN VALİLİĞİ)?

Mardin genelinde beklenen yoğun kar yağışı ve hava sıcaklıklarında yaşanan ciddi düşüş sonrası, eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği netlik kazandı. "Yarın Mardin'de okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını bekleyen öğrenci ve veliler için Mardin Valiliği resmi bir açıklama yaptı. Valiliğin duyurusuyla birlikte 29 Aralık Pazartesi günü için okulların durumu kesinleşmiş oldu.

MARDİN OKULLAR TATİL Mİ?

Mardin'de beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitim faaliyetlerine yarın için ara verildi. Meteorolojik veriler doğrultusunda alınan karar kapsamında, kentteki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 29 Aralık Pazartesi günü ara verileceği duyuruldu.

VALİLİKTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Mardin Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kar yağışıyla birlikte etkisini göstermesi beklenen soğuk hava ve buzlanma riskine dikkat çekildi. Vatandaşların ve öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tüm önlemlerin alındığı belirtilirken, bu kapsamda il genelindeki tüm okullarda eğitime geçici olarak ara verilmesi kararlaştırıldı.

KAMU PERSONELİ İÇİN İDARİ İZİN DÜZENLEMESİ

Valilik açıklamasında ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanları ile çocuğu anaokulu veya kreşe devam eden kadın personelin de 29 Aralık Pazartesi günü idari izinli sayılacağı bildirildi. Uygulamanın, olası ulaşım ve sağlık risklerini en aza indirmeyi amaçladığı ifade edildi.

VALİ AKKOYUN'DAN ÖĞRENCİLERE MESAJ

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun da sosyal medya hesabından öğrencilere yönelik bir mesaj paylaştı. Akkoyun, okullara güvenli ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla eğitime ara verildiğini belirterek, öğrencilerden bu günü ekran başında uzun süre geçirmeden, oyun oynayarak ve dinlenerek değerlendirmelerini istedi.

METEOROLOJİ'DEN PEŞ PEŞE KAR YAĞIŞI UYARILARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre, yurdun birçok bölgesinde kar yağışının etkisini artırması bekleniyor. Özellikle Batı Karadeniz'de bazı illerde kar yağışı kuvvetlenirken, Doğu Anadolu Bölgesi'nde de birçok ilde yoğun ve yer yer kuvvetli kar yağışı tahmin ediliyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının yer yer 20 santimetrenin üzerine çıkabileceği öngörülürken, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.