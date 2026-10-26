Mardin Manisa maçı hangi kanalda, Mardinspor maçı hangi kanalda, Mardin 1969 Manisa FK nereden CANLI izlenir?

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Mardin 1969 – Manisa FK maçı 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ve beIN Sports Max 1 kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Böylece futbolseverler mücadeleyi şifresiz yayın yapan TRT Spor üzerinden ücretsiz olarak da izleyebilecek. İşte Mardin 1969 – Manisa FK maçının saati, stadı ve yayın bilgileri.

MARDİN 1969 MANİSA FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Mardin 1969 ile Manisa FK arasındaki Trendyol 1. Lig karşılaşması, TRT Spor ve beIN Sports Max 1 kanallarından canlı olarak ekrana gelecek.

MARDİN 1969 MANİSA FK MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet. Karşılaşma TRT Spor’dan şifresiz olarak yayınlanacak. Ev anteni, uydu alıcısı ya da dijital platformu bulunan herkes maçı TRT Spor üzerinden ücretsiz izleyebilecek. beIN Sports Max 1 ise ücretli bir kanal olduğu için bu kanaldan izlemek isteyenlerin beIN Sports aboneliğine sahip olması gerekiyor.

TRT SPOR KAÇINCI KANALDA?

TRT Spor; Digiturk’te 56, D-Smart’ta 86, Kablo TV’de 133, Tivibu’da 85 ve Turkcell TV+’ta 70 numaralı kanaldan yayın yapıyor. beIN Sports Max 1 ise Digiturk’te 82 numaralı kanalda yer alıyor. Kanal numaralarında değişiklik olabileceği için maç öncesinde platformunuzun güncel kanal listesini kontrol etmeniz öneriliyor.

MARDİN 1969 MANİSA FK MAÇI İNTERNETTEN NASIL İZLENİR?

Karşılaşmayı internet üzerinden izlemek isteyenler, TRT Spor’un resmi internet sitesindeki canlı yayın bölümünden ya da TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden yayına ücretsiz olarak ulaşabilecek.

MARDİN 1969 MANİSA FK MAÇI HANGİ GÜN?

Mardin 1969 ile Manisa FK, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadele, Trendyol 1. Lig programında yer alıyor.

MARDİN 1969 MANİSA FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Türkiye saatiyle 20.00’de başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında resmi kurumlarca değişiklik yapılabileceği için karşılaşma öncesinde güncel bilgilerin takip edilmesinde fayda var.

MARDİN 1969 MANİSA FK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Mardin’deki 21 Kasım Şehir Stadyumu’nda oynanacak. Mardin 1969, taraftarı önünde Manisa FK karşısında üç puan hedeflerken, Manisa temsilcisi deplasmandan puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.

İZİNSİZ YAYINLARA DİKKAT

Maç saatlerinde sosyal medyada paylaşılan “canlı izle” bağlantıları, çoğunlukla izinsiz yayın yapan sitelere yönlendiriyor. Bu siteler zararlı yazılım ve kişisel veri hırsızlığı gibi ciddi riskler taşıyor. Karşılaşma zaten TRT Spor’dan şifresiz yayınlandığı için yalnızca resmi yayıncı kanalların tercih edilmesi öneriliyor.