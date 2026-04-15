Maraş okullar tatil mi, 16 Nisan Perşembe Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi?

“16 Nisan Perşembe Kahramanmaraş’ta okullar tatil mi?” sorusu, öğrenciler ve veliler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Olumsuz hava koşulları ya da idari kararlar nedeniyle eğitime ara verilme ihtimali gündemdeyken, resmi kurumların yapacağı açıklamalar bekleniyor. Kahramanmaraş’ta okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair en güncel bilgiler, yetkililerden gelecek duyurularla netlik kazanacak.

KAHRAMANMARAŞ’TA OKULDA DEHŞET: ORTAOKULDA SİLAHLI SALDIRI

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda 15 Nisan 2026 Çarşamba günü öğle saatlerinde yaşanan silahlı saldırı, tüm Türkiye’yi derinden sarstı. Saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda, 8. sınıf öğrencisi olduğu belirtilen saldırganın birden fazla silahla sınıflara girerek ateş açtığı iddia edildi. Silah sesleriyle panik yaşayan okulda öğrenciler ve öğretmenler büyük korku yaşarken, olay yerine çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi.

VALİLİKTEN ACI BİLANÇO: CAN KAYBI VE YARALILAR VAR

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, olayın ardından yaptığı açıklamada saldırının bilançosunu paylaştı. İlk belirlemelere göre 1 öğretmen ve 3 öğrenci hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, bazı kişilerin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Saldırganın olay sonrası hayatını kaybettiği ve silahları ailesinden temin ettiği yönünde bilgiler paylaşıldı.

BAKANLAR KAHRAMANMARAŞ’A GİDİYOR: YAYIN YASAĞI KARARI

Olayın ardından devlet yetkilileri harekete geçti. İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlarının bölgeye giderek incelemelerde bulunacağı bildirildi. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise olayın tüm yönleriyle araştırılması için çok sayıda savcının görevlendirildiği ve soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi amacıyla yayın yasağı getirildiği belirtildi.

OKULLARDA GÜVENLİK TARTIŞMASI YENİDEN GÜNDEMDE

Yaşanan trajedi, Türkiye genelinde okullardaki güvenlik önlemlerini yeniden tartışmaya açtı. Eğitim sendikalarının daha önce duyurduğu iş bırakma eylemleri, bu olayla birlikte daha geniş yankı uyandırdı. Veliler ve eğitimciler, öğrencilerin güvenliği için daha etkili ve kalıcı tedbirler alınmasını talep ediyor.

KAHRAMANMARAŞ’TA OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

Saldırının ardından en çok merak edilen konulardan biri de okulların tatil edilip edilmeyeceği oldu. Şu ana kadar Milli Eğitim Bakanlığı veya Kahramanmaraş Valiliği tarafından resmi bir tatil kararı açıklanmadı. Ancak yaşanan olayın etkisiyle eğitimde kısa süreli aksaklıklar yaşanabileceği değerlendiriliyor. Vatandaşlar, yetkililerden gelecek yeni açıklamaları yakından takip ediyor.