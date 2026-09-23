Mansur Yavaş Yeni Parti'ye geçecek mi, bağımsız mı devam edecek?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Yavaş, X hesabından yaptığı paylaşımda kararının gerekçelerini açıklarken, siyasi yoluna bağımsız olarak devam edeceğini ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdüreceğini belirtti.

MANSUR YAVAŞ CHP'DEN İSTİFA ETTİ

Mansur Yavaş, X hesabından yaptığı açıklamayla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden ayrıldığını duyurdu. Yavaş, 19 Mart'la başlayan ve mutlak butlan tartışmalarıyla devam eden sürecin partide derin bir ayrışmaya yol açtığını belirterek bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle bu kararı aldığını söyledi.

Yavaş, kararının aceleyle alınmadığını vurgularken, bundan sonraki siyasi yoluna bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı.

"ÖFKEYLE ALINMIŞ BİR KARAR DEĞİL"

Paylaşımına "Sevgili Hemşehrilerim" diye başlayan Yavaş, kararının aceleye getirilmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Siyasette bazı kararlar vardır; öfkeyle alınmaz, kırgınlıkla açıklanmaz. Uzun uzun düşünülür, vicdanla tartılır, sorumluluğu üstlenilir ve sonunda Türk milletinin huzurunda açıkça ifade edilir. Bugün aldığım karar da böyle bir karardır."

Yavaş, 19 Mart'ta başlayan süreç ve sonrasında yaşanan tartışmalara ilişkin ise "19 Mart'la başlayan ve sonrasında mutlak butlan tartışmaları da dahil olmak üzere pek çok hukuki ve siyasi tartışmayla devam eden süreç, Türkiye'de siyaseti hepimizin üzülerek takip ettiği bir noktaya getirmiştir." dedi.

"CHP'Yİ KÜÇÜK DÜŞÜRECEK HİÇBİR DAVRANIŞIN İÇİNDE OLMADIM"

Yavaş, açıklamasında partililik anlayışına ilişkin de değerlendirmede bulundu. Yavaş, "Benim partililikten anladığım; taşıdığınız kimliğin hakkını vermek, size güvenen insanların başını öne eğdirmemek, temsil ettiğiniz siyasi yapıya millet nezdinde itibar kazandırmak ve aldığınız sorumluluğu layıkıyla yerine getirmektir." ifadelerini kullandı.

Ankara'daki belediyecilik anlayışına da değinen Yavaş, "Ben bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ni küçük düşürecek, ona oy veren insanların mahcup olmasına neden olacak hiçbir davranışın içinde olmadım. Tam tersine; Ankara'da belediyeciliğin ayrım yapmadan, şeffaf, hesap verebilir ve halkın parasını yine halk için kullanarak nasıl yapılabileceğini göstermeye çalıştık." dedi.

"BAĞIMSIZ SİYASİ YOLUMA DEVAM EDİYORUM"

Mansur Yavaş, CHP üyeliğinden ayrılmasının ardından siyasi yoluna nasıl devam edeceğini de açıkladı. Daha önce parti içinde şahsıyla veya izlediği tutumla ilgili bir rahatsızlık olması halinde gereğini yapacağını söylediğini hatırlatan Yavaş, bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle CHP üyeliğinden ayrıldığını belirtti.

Yavaş, "Daha önce, parti içinde şahsımla veya izlediğim tutumla ilgili bir rahatsızlık varsa bunun gereğini yapacağımı söylemiştim. Ve bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle; Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum." açıklamasında bulundu.

Birlikte yol yürüdüğü isimlere de teşekkür eden Yavaş, "Üç dönem CHP çatısı altında birlikte seçime girdiğim, mücadele ettiğim, seçim çalışmalarında yanımda duran, bana inanan, emeğini ve gönlünü ortaya koyan herkese ömrüm boyunca teşekkür borçlu olacağım." dedi.

MANSUR YAVAŞ YENİ PARTİ'YE GEÇECEK Mİ BAĞIMSIZ MI DEVAM EDECEK?

Mansur Yavaş'ın CHP üyeliğinden istifa etmesinin ardından siyasi yoluna nasıl devam edeceği merak edildi. Yavaş, yaptığı açıklamada siyasi yoluna bağımsız olarak devam edeceğini açıkça belirtti.

Yavaş, herhangi bir partiye geçeceğine ilişkin bir açıklama yapmazken, mevcut açıklamasında "siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi" ifade etti.

"SEÇMENİN İRADESİNE SADAKAT, SİYASETİN NAMUSUDUR"

Yavaş, açıklamasında seçmen iradesine de vurgu yaptı. Sandığa giden insanların yalnızca bir isme değil, bir siyasi iradeye de oy verdiğini belirten Yavaş, siyasi adres değişikliklerine ilişkin görüşünü şu sözlerle açıkladı:

"İnsanlar sandığa giderken yalnızca bir isme değil, bir siyasi iradeye de oy verir. Bu nedenle seçmenin iradesini yok saymayı, onun oyuyla elde edilen makamları seçmenin onay vermediği siyasi adreslere taşımayı doğru bulmadım, bugün de bulmuyorum. Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur. O iradeyi kişisel hesaplarla başka bir yere taşımak yalnızca siyasi bir yanlış değil; seçmene karşı ağır bir vebaldir."

TÜM ANKARALILARA HİZMETE DEVAM EDECEK

Mansur Yavaş, CHP üyeliğinden ayrılmasına rağmen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine devam edeceğini belirtti. Yavaş, kendisine oy veren veya vermeyen tüm Ankaralılara aynı anlayışla hizmet etmeyi sürdüreceğini söyledi.

Yavaş, açıklamasının sonunda şu ifadeleri kullandı:

"Bundan sonra da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak; bana oy veren ya da vermeyen, hangi siyasi görüşten olursa olsun bütün Ankaralılara aynı anlayışla hizmet etmeye devam edeceğim. Çünkü benim için belediye başkanlığı bir siyasi kariyer basamağı değil, milletin emanetidir."

Yavaş açıklamasını, "Bugün aldığım kararın bütün sorumluluğu bana aittir. Takdir ise her zaman olduğu gibi aziz milletimizindir." sözleriyle tamamladı.

KRİZİN KÖKENİNDE MUTLAK BUTLAN KARARI VAR

Yavaş'ın istifasının arka planında CHP'de aylardır süren liderlik krizi bulunuyor. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 21 Mayıs 2026'da oy birliğiyle aldığı kararla CHP'nin Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultayı'nı ve İstanbul İl Kongresi'ni "mutlak butlan" ile hükümsüz saymıştı.

Karar sonrası Genel Başkan Özgür Özel ile parti yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu ve eski dönem parti organları karar kesinleşinceye kadar göreve iade edilmişti.

Sürecin ardından parti içinde derin bir ayrışma yaşanmış, Kılıçdaroğlu CHP'nin başında kalırken Özgür Özel'in bir bölüm parti yönetimiyle "Yeni Parti" çatısı altında yoluna devam ettiği bir tablo ortaya çıkmıştı.

AYLARDIR İSTİFA SİNYALLERİ VERİYORDU

Mansur Yavaş, iki taraf arasında denge gözeten tutumu nedeniyle aylardır gündemdeydi. 10 Eylül 2026'da yaptığı açıklamada, tarafsız duruşunun iki genel merkez için de rahatsızlık kaynağı olması halinde "gereğini yapmaktan çekinmeyeceğini" söyleyerek istifaya kapı aralamıştı.

O tarihte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin yalnızca Ankara'nın yatırım ve metro projelerine ilişkin olduğunu belirten Yavaş, görüşme öncesinde hem Kılıçdaroğlu'nun hem de Özel'in bilgisi olduğunu vurgulamıştı.

23 Eylül 2026'da CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıklayan Yavaş, siyasi yoluna bağımsız olarak devam edeceğini ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tüm Ankaralılara hizmet etmeyi sürdüreceğini belirtti.