Manisa GDZ elektrik kesintisi! 28-29-30 Mart Manisa'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Manisa elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 28 Mart günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Manisa elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte Manisa'da elektrik kesintileri:

AHMETLİ

Ahmetli ilçesinde 29 Mart 2026 tarihinde, 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesinti, Gökkaya Mahallesi’nde uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3666513’tür.

AKHİSAR

Akhisar ilçesinde 28 Mart 2026 tarihinde, 00.00 ile 08.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında birden fazla planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID 3664447 kapsamında Kapaklı Mahallesi etkilenecektir. Kesinti ID 3664450 kapsamında Kayalıoğlu Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kesinti ID 3664456 kapsamında Yenidoğan Mahallesi’nde, Hacıahmetler Sokak, Ebekayası Sokak, Yenidoğan Sokak, Yenidoğan Köyü Yolu, Koca Mehmetler Sokak, Şaklıbaşı Sokak ve Yenidoğan Köyü İç Yolu çevresinde kesinti yapılacaktır.

Kesinti ID 3664458 kapsamında Beyoba, Sazoba ve Akselendi mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmıştır. Beyoba Mahallesi’nde çok sayıda cadde ve sokak, ayrıca Sazoba Mahallesi’nde Sazoba Köyü İç Yolu, Beyoba Yolu ve Sazoba Sokak çevresi etkilenecektir.

Kesinti ID 3664460 kapsamında Efendi, Cumhuriyet, Atatürk, Çamönü, Reşat Bey, Şeyhisa, Seyit Ahmet, Ragıp Bey, Paşa, Ulu Camii, Kethüda, İnönü, Has Hoca ve Hacı İshak mahallelerinde geniş kapsamlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu kesinti, belirtilen mahallelerde yer alan çok sayıdaki cadde, sokak, küme evleri, çevre yolu bağlantıları ve sanayi bölgelerini kapsayacaktır.

Kesinti ID 3664463 kapsamında Kadıdağı, Bünyanosmaniye, Ballıca, Yenidoğan, Yaykın, Yatağan, Ulupınar, Tütenli, Sünnetçiler, Süleymanlı, Söğütlü, Selvili, Selçikli, Akkocalı, Aşağıdolma, Başlamış, Bekirler, Seğirdim, Sarnıçköy, Sarılar, Sağrakçı, Muştullar, Musalar, Çamönü, Çanakçı, Çobanhasan, Çoruk, Dayıoğlu, Dingiller, Doğuca, Dolmadeğirmen, Durasıl, Seyit Ahmet, Şeyhisa, Reşat Bey, Eroğlu, Gökçeahmet, İnönü, Hürriyet, Has Hoca, Hamidiye, Hasköy, İsaca, Kabaağaçkıran, Hacı İshak, Efendi, Cumhuriyet, Atatürk, Medar, Kurtulmuş, Kocakağan, Kobaşdere, Kayganlı ve Karabörklü mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Bu çalışma çok geniş bir alanı kapsadığı için çok sayıda köy iç yolu, bağlantı yolu, mahalle yolu, cadde, sokak ve sanayi alanı etkilenmektedir.

Kesinti ID 3664465 kapsamında Bünyanosmaniye, Dereköy, Zeytinliova, Üçavlu, Süleymanköy, Sırtköy, Sindelli, Sakarkaya, Sabancılar, Evkafteke, Erdelli, Atatürk, Hacı İshak, Hürriyet, İnönü, Arabacıbozköy, Ballıca ve Büknüş mahallelerinde 28 Mart 2026 tarihinde 00.00 ile 08.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu kesinti, köy iç yolları, mahalle merkezleri, sokaklar, caddeler ve özellikle bazı sanayi sitesi bölümlerini kapsamaktadır.

Kesinti ID 3664469 kapsamında Hürriyet, Ragıp Bey, Reşat Bey, Seyit Ahmet, Ulu Camii, Atatürk, İnönü ve Paşa mahallelerinde 28 Mart 2026 tarihinde 00.00 ile 08.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti, belirtilen mahallelerde yer alan çok sayıdaki cadde, sokak ve bağlantı yollarını etkileyecektir.

Akhisar ilçesinde 29 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında, Kesinti ID 3664323 kapsamında Hacı İshak ve Hürriyet mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu kesinti özellikle Yeni Sanayi Sitesi, Karaosmanoğlu Sanayi Sitesi, Nuri Giyik Sanayi Sitesi ve 15 Şehit Polis Cemal Ilgaz Caddesi çevresini etkileyecektir.

29 Mart 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında, Kesinti ID 3666299 kapsamında Musaca, Karaköy, Yenice, Zeytinlibağ, Gökçeahmet, Doğankaya ve Dingiller mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmıştır.

30 Mart 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında, Kesinti ID 3666300 kapsamında Doğankaya, Karaköy, Gökçeahmet, Yenice, Musaca, Zeytinlibağ ve Dingiller mahallelerinde yeniden elektrik kesintisi uygulanacaktır.

30 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 14.00 saatleri arasında, Kesinti ID 3666304 kapsamında Mecidiye Mahallesi’nde Atatürk Caddesi ile birlikte 1. Sokak, 2. Sokak ve belirtilen diğer sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır.

KIRKAĞAÇ

Kırkağaç ilçesinde 28 Mart 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında, Kesinti ID 3664423 kapsamında Kocaiskan, Demirtaş, Fırdanlar, Gökçukur, Halkahavlu ve Hamidiye mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmıştır. Bu kesinti, ilgili mahallelerin köy iç yolları, köy yolları, caddeleri ve sokaklarını kapsayacaktır.

28 Mart 2026 tarihinde 00.00 ile 08.00 saatleri arasında, Kesinti ID 3664463 kapsamında İlyaslar Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti, 15. Sokak, Selçikli Köyü İç Yolu, Balıkesir Manisa Yolu, İlyaslar Yolu ve Şair Eşref Caddesi çevresini etkileyecektir.

29 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında, Kesinti ID 3661421 kapsamında Söğütalan, Kuyucak, Sakarlı ve Bademli mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

30 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında, Kesinti ID 3661422 kapsamında yine Kuyucak, Sakarlı, Söğütalan ve Bademli mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ŞEHZADELER

Şehzadeler ilçesinde 30 Mart 2026 tarihinde 10.00 ile 13.00 saatleri arasında, Kesinti ID 3667258 kapsamında Kalemli, Belenyenice, Gökbel ve Kağan mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesinti, köy iç yolları ile Kağan Sokak çevresini kapsayacaktır.