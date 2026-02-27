Manisa GDZ elektrik kesintisi! 27-28 Şubat Manisa'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Manisa elektrik kesintisi listesi! GDZ Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 27 Şubat günü Manisa'nın birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belli saat aralıklarında gerçekleşecek. Peki, 27 Şubat günü Manisa'da hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Manisa'da Yunusemre elektrik kesintisi, Akhisar elektrik kesintisi, Turgutlu elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte Manisa'da elektrik kesintileri:
AKHİSAR / MANİSA
27 Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Saat 09.00 ile 15.00 arası
Kesinti ID 3645227
Etkilenen yerler: Kapaklı, Kayalıoğlu Ova Evleri Küme Evleri, Moralılar Beyoba Yolu, Rahmiye Rahmiye Köyü İç Yolu
Durum: Planlandı
28 Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Saat 09.00 ile 15.00 arası
Kesinti ID 3645230
Etkilenen yerler: Kayalıoğlu Ova Evleri Küme Evleri, Rahmiye Rahmiye Köyü İç Yolu, Moralılar Beyoba Yolu, Kapaklı
Durum: Planlandı
1 Mart 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Saat 09.00 ile 13.00 arası
Kesinti ID 3646558
Etkilenen yerler: Yenice, Yaykın, Tütenli, Söğütlü, Selçikli, Sarılar, Sağrakçı, Muştullar, Musalar, Musaca, Seyit Ahmet, Medar, Kurtulmuş, Kocakağan, Kobaşdere, Kayganlı, Karaköy, Akkocalı, Aşağıdolma, Başlamış, Çamönü, Çanakçı, Dingiller, Doğankaya, Dolmadeğirmen, Gökçeahmet, İsaca, Kadıdağı, Karabörklü, Zeytinlibağ mahalle ve köylerinin belirtilen cadde ve sokakları
Durum: Planlandı
ALAŞEHİR / MANİSA
27 Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Saat 10.00 ile 16.00 arası
Kesinti ID 3641949
Etkilenen yerler: İstasyon Mahallesi, DDY Altı Geçit Sokak, DDY Altı Sokak, Gazi Caddesi, Gümüş Sokak, Akkeçili Caddesi, Gelibolu Caddesi, Cem Sultan Sokak, Şehitler Sokak, Osmanlılar Caddesi, Kamil Bey Sokak
Durum: Planlandı
28 Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Saat 09.15 ile 17.15 arası
Kesinti ID 3646229
Etkilenen yer: Horzumembelli
Durum: Planlandı
28 Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Saat 08.30 ile 08.59 arası
Kesinti ID 3646519
Etkilenen yerler: Çarıkkaralar Mahallesi, Çarıkkaralar Köyü İç Yolu, Çarıkkaralar Köyü Yolu, Mercan Gölü Caddesi, Akkuşlar Caddesi
Durum: Planlandı
28 Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Saat 01.00 ile 02.00 arası
Kesinti ID 3646658
Etkilenen yerler: Belenyaka, Baklacı, Bahçeliköy, Çakırcaali, Bahçedere, Bahadır, Badınca, Akkeçili, Barış, Delemenler, Erenköy, Evrenli, Girelli, Gülenyaka, Hacıaliler, Ilgın, Killik, Kozluca, Narlıdere, Osmaniye, Şahyar, Sobran, Subaşı, Üzümlü, Kurtuluş, Hacıbey, Fatih, İstasyon, Ilıca, Çarıkbozdağ, Çeşneli mahalle ve köylerinin belirtilen cadde ve sokakları
Durum: Planlandı
ŞEHZADELER / MANİSA
28 Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Saat 10.00 ile 14.00 arası
Kesinti ID 3646512
Etkilenen yerler: Veziroğlu Küme Evleri 1. Sokak ve Güzelköy
Durum: Planlandı
YUNUSEMRE / MANİSA
27 Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Saat 09.30 ile 14.30 arası
Kesinti ID 3645579
Etkilenen yerler: Spil ve Barbaros mahallelerinin belirtilen sokakları
Durum: Planlandı
27 Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Saat 09.00 ile 12.30 arası
Kesinti ID 3645583
Etkilenen yerler: Mesir ve Cumhuriyet mahallelerinin belirtilen cadde ve sokakları
Durum: Planlandı
27 Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Saat 13.00 ile 15.00 arası
Kesinti ID 3645587
Etkilenen yer: Mesir Mahallesi belirtilen sokaklar
Durum: Planlandı
27 Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Saat 14.30 ile 15.30 arası
Kesinti ID 3645590
Etkilenen yerler: Evrenos, Mareşal Fevzi Çakmak ve Muradiye mahallelerinin belirtilen cadde ve sokakları
Durum: Planlandı
28 Şubat 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Saat 00.00 ile 06.00 arası
Kesinti ID 3646497
Etkilenen yer: Güzelyurt
Durum: Planlandı