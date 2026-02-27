Manisa GDZ elektrik kesintisi! 27-28 Şubat Manisa'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Manisa elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 27 Şubat günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Manisa elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte Manisa'da elektrik kesintileri:

AKHİSAR / MANİSA

27 Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Saat 09.00 ile 15.00 arası

Kesinti ID 3645227

Etkilenen yerler: Kapaklı, Kayalıoğlu Ova Evleri Küme Evleri, Moralılar Beyoba Yolu, Rahmiye Rahmiye Köyü İç Yolu

Durum: Planlandı

28 Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Saat 09.00 ile 15.00 arası

Kesinti ID 3645230

Etkilenen yerler: Kayalıoğlu Ova Evleri Küme Evleri, Rahmiye Rahmiye Köyü İç Yolu, Moralılar Beyoba Yolu, Kapaklı

Durum: Planlandı

1 Mart 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Saat 09.00 ile 13.00 arası

Kesinti ID 3646558

Etkilenen yerler: Yenice, Yaykın, Tütenli, Söğütlü, Selçikli, Sarılar, Sağrakçı, Muştullar, Musalar, Musaca, Seyit Ahmet, Medar, Kurtulmuş, Kocakağan, Kobaşdere, Kayganlı, Karaköy, Akkocalı, Aşağıdolma, Başlamış, Çamönü, Çanakçı, Dingiller, Doğankaya, Dolmadeğirmen, Gökçeahmet, İsaca, Kadıdağı, Karabörklü, Zeytinlibağ mahalle ve köylerinin belirtilen cadde ve sokakları

Durum: Planlandı

ALAŞEHİR / MANİSA

27 Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Saat 10.00 ile 16.00 arası

Kesinti ID 3641949

Etkilenen yerler: İstasyon Mahallesi, DDY Altı Geçit Sokak, DDY Altı Sokak, Gazi Caddesi, Gümüş Sokak, Akkeçili Caddesi, Gelibolu Caddesi, Cem Sultan Sokak, Şehitler Sokak, Osmanlılar Caddesi, Kamil Bey Sokak

Durum: Planlandı

28 Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Saat 09.15 ile 17.15 arası

Kesinti ID 3646229

Etkilenen yer: Horzumembelli

Durum: Planlandı

28 Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Saat 08.30 ile 08.59 arası

Kesinti ID 3646519

Etkilenen yerler: Çarıkkaralar Mahallesi, Çarıkkaralar Köyü İç Yolu, Çarıkkaralar Köyü Yolu, Mercan Gölü Caddesi, Akkuşlar Caddesi

Durum: Planlandı

28 Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Saat 01.00 ile 02.00 arası

Kesinti ID 3646658

Etkilenen yerler: Belenyaka, Baklacı, Bahçeliköy, Çakırcaali, Bahçedere, Bahadır, Badınca, Akkeçili, Barış, Delemenler, Erenköy, Evrenli, Girelli, Gülenyaka, Hacıaliler, Ilgın, Killik, Kozluca, Narlıdere, Osmaniye, Şahyar, Sobran, Subaşı, Üzümlü, Kurtuluş, Hacıbey, Fatih, İstasyon, Ilıca, Çarıkbozdağ, Çeşneli mahalle ve köylerinin belirtilen cadde ve sokakları

Durum: Planlandı

ŞEHZADELER / MANİSA

28 Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Saat 10.00 ile 14.00 arası

Kesinti ID 3646512

Etkilenen yerler: Veziroğlu Küme Evleri 1. Sokak ve Güzelköy

Durum: Planlandı

YUNUSEMRE / MANİSA

27 Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Saat 09.30 ile 14.30 arası

Kesinti ID 3645579

Etkilenen yerler: Spil ve Barbaros mahallelerinin belirtilen sokakları

Durum: Planlandı

27 Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Saat 09.00 ile 12.30 arası

Kesinti ID 3645583

Etkilenen yerler: Mesir ve Cumhuriyet mahallelerinin belirtilen cadde ve sokakları

Durum: Planlandı

27 Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Saat 13.00 ile 15.00 arası

Kesinti ID 3645587

Etkilenen yer: Mesir Mahallesi belirtilen sokaklar

Durum: Planlandı

27 Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Saat 14.30 ile 15.30 arası

Kesinti ID 3645590

Etkilenen yerler: Evrenos, Mareşal Fevzi Çakmak ve Muradiye mahallelerinin belirtilen cadde ve sokakları

Durum: Planlandı

28 Şubat 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Saat 00.00 ile 06.00 arası

Kesinti ID 3646497

Etkilenen yer: Güzelyurt

Durum: Planlandı