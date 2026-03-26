Manisa GDZ elektrik kesintisi! 26-27 Mart Manisa'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Manisa elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 26 Mart günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Manisa elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte Manisa'da elektrik kesintileri:

AKHİSAR

28 Mart 2026 tarihinde, saat 00.00 ile 08.00 arasında Akhisar ilçesinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır. Kesinti ID’si 3664447 olan çalışma Kapaklı Mahallesi’nde gerçekleşecektir.

Aynı tarih ve saatlerde, Kesinti ID’si 3664450 olan planlı çalışma Kayalıoğlu Mahallesi’nde yapılacaktır.

Kesinti ID’si 3664456 olan planlı çalışma, Yenidoğan Mahallesi’nde Şaklıbaşı Sokak, Yenidoğan Köyü Yolu, Koca Mehmetler Sokak, Yenidoğan Sokak, Ebekayası Sokak, Hacıahmetler Sokak ve Yenidoğan Köyü İç Yolu çevresinde uygulanacaktır.

Kesinti ID’si 3664458 olan planlı çalışma, Beyoba, Sazoba ve Akselendi mahallelerinde gerçekleştirilecektir. Beyoba Mahallesi’nde çok sayıda sokak ve caddeyi kapsayan geniş bir alanda, Sazoba Mahallesi’nde ise Sazoba Köyü İç Yolu, Beyoba Yolu ve Sazoba Sokak çevresinde kesinti yaşanacaktır.

Kesinti ID’si 3664460 olan planlı çalışma; Seyit Ahmet, Ulu Camii, Efendi, Hacı İshak, Has Hoca, İnönü, Kethüda, Paşa, Atatürk, Çamönü, Cumhuriyet, Ragıp Bey, Reşat Bey ve Şeyhisa mahallelerinde uygulanacaktır. Bu kesinti, ilgili mahallelerde belirtilen çok sayıdaki sokak, cadde, küme evleri ve yol güzergahlarını kapsamaktadır.

Kesinti ID’si 3664463 olan planlı çalışma; Ulupınar, Akkocalı, Aşağıdolma, Başlamış, Bekirler, Çamönü, Çanakçı, Çobanhasan, Çoruk, Dayıoğlu, Dingiller, Doğuca, Dolmadeğirmen, Durasıl, Eroğlu, Gökçeahmet, Hamidiye, Hasköy, İsaca, Kabaağaçkıran, Kadıdağı, Karabörklü, Kayganlı, Kobaşdere, Kocakağan, Kurtulmuş, Medar, Atatürk, Cumhuriyet, Efendi, Hacı İshak, Has Hoca, Hürriyet, İnönü, Reşat Bey, Şeyhisa, Seyit Ahmet, Musalar, Muştullar, Sağrakçı, Sarılar, Sarnıçköy, Seğirdim, Selçikli, Selvili, Söğütlü, Süleymanlı, Sünnetçiler, Tütenli, Yatağan, Yaykın, Yenidoğan, Ballıca ve Bünyanosmaniye mahallelerinde uygulanacaktır. Bu çalışma oldukça geniş bir alanı kapsamakta olup köy iç yolları, mahalle yolları, sanayi sitesi çevreleri ve çok sayıda sokak bu kesintiden etkilenecektir.

Kesinti ID’si 3664465 olan planlı çalışma, Zeytinliova, Atatürk, Hacı İshak, Hürriyet, İnönü, Arabacıbozköy, Ballıca, Büknüş, Bünyanosmaniye, Dereköy, Erdelli, Evkafteke, Sabancılar, Sakarkaya, Sindelli, Sırtköy, Süleymanköy ve Üçavlu mahallelerinde uygulanacaktır. Zeytinliova başta olmak üzere hem merkez hem de kırsal mahallelerde çok sayıda yol, sokak ve yerleşim alanı bu kesintiden etkilenecektir.

Kesinti ID’si 3664469 olan planlı çalışma ise Hürriyet, İnönü, Paşa, Ragıp Bey, Reşat Bey, Seyit Ahmet, Ulu Camii ve Atatürk mahallelerinde gerçekleştirilecektir. Belirtilen mahallelerdeki cadde, sokak ve ana yol bağlantılarında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ALAŞEHİR

26 Mart 2026 tarihinde, saat 09.00 ile 13.00 arasında Alaşehir ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışması yapılacaktır. Kesinti ID’si 3661393 olan bu çalışma Tanı Sokak, Kuyu Sokak, Kader Sokak, Göçmen Sokak, Bülbül Sokak, Balaban Sokak, Ertürkler Sokak, Mesir Sokak, Tariş Sokak, İnci Sokak, 5 Eylül Sokak, Bey Sokak, Ahmet Tavukçu Caddesi, Bilgin Sokak, İstiklal Caddesi, Atatürk Caddesi, İbrahim Ata Caddesi, İstasyon Sokak, Tortuk Sokak, Yamanlar Sokak ve Telli Sokak çevresini kapsayacaktır.

Aynı gün saat 10.00 ile 16.00 arasında, Kesinti ID’si 3661394 olan planlı çalışma Sobran, Killik, Çakırcaali ve Yeşilyurt mahallelerinde uygulanacaktır. Sobran Köyü İç Yolu, Sobran Köyü Yolu, Sobran Köyü Patika Yolu, Alaşehir Eşme Yolu ve Killik Mahallesi Beyler Sokak çevresi bu kesintiden etkilenecektir.

26 Mart 2026 tarihinde saat 03.00 ile 05.00 arasında, Kesinti ID’si 3664232 olan planlı çalışma Çarıktekke, Soğanlı, Serinyayla ve Gülpınar mahallelerinde yapılacaktır. İlgili köy iç yolları, patika yollar ve bağlantı güzergâhlarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Aynı gün saat 09.30 ile 17.30 arasında, Kesinti ID’si 3664273 olan planlı çalışma Sarıpınar Mahallesi Hacılar Sokak’ta uygulanacaktır.

26 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında, Kesinti ID’si 3664306 olan planlı çalışma Piyadeler ve Çağlayan mahallelerinde gerçekleştirilecektir. Piyadeler Mahallesi’nde çok sayıda sokak, cadde ve köy iç yolu bu çalışmadan etkilenecektir.

27 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, Kesinti ID’si 3661405 olan planlı çalışma Tepeköy, Çarıktekke, Türkmen, Baklacı, Işıklar, Karacalar ve Selce mahallelerinde uygulanacaktır. Çalışma, köy iç yolları ve mahalle bağlantı yollarını kapsayacaktır.

Aynı tarihte saat 09.00 ile 15.00 arasında, Kesinti ID’si 3664242 olan planlı çalışma Göbekli Mahallesi’nde, özellikle Denizli Akhisar Yolu ve Mevlütlü Köyü İç Yolu çevresinde yapılacaktır.

27 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında, Kesinti ID’si 3664820 olan planlı çalışma İstasyon Mahallesi’nde uygulanacaktır. Fevzi Çakmak Caddesi, Ali İhsan Paşa Caddesi, Adnan Menderes Caddesi, Cem Sultan Sokak, Derya Sokak, Gümüş Sokak, Akkeçili Caddesi, Yusuf İmamoğlu Sokak, Şehitler Sokak, Sağcan Sokak, Oğuz Kağan Caddesi, Hilal Sokak, Gümüşdere Sokak, Gülderen Sokak ve Gelibolu Caddesi çevresi kesintiden etkilenecektir.

27 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında, Kesinti ID’si 3664859 olan planlı çalışma Sarıpınar Mahallesi Hacılar Sokak’ta tekrar uygulanacaktır.

ŞEHZADELER

26 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, Şehzadeler ilçesi Hamzabeyli Mahallesi’nde Kesinti ID’si 3664478 olan planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

27 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, Kesinti ID’si 3664875 olan planlı çalışma Hamzabeyli, Aşağıçobanisa, Hacıhaliller, Sancaklıçeşmebaşı, Çavuşoğlu, Kazım Karabekir, Yeniharmandalı ve Yukarıçobanisa mahallelerinde yapılacaktır. Bu çalışma, belirtilen mahallelerde çok sayıda cadde, sokak, küme evi ve köy iç yolunu kapsamaktadır.

Aynı tarihte saat 09.00 ile 15.00 arasında, Kesinti ID’si 3664921 olan planlı çalışma yine Hamzabeyli Mahallesi’nde uygulanacaktır.

SOMA

26 Mart 2026 tarihinde saat 12.00 ile 15.00 arasında, Soma ilçesi Turgutalp Mahallesi’nde Kesinti ID’si 3664425 olan planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Arabacı Sokak, Atıcı Sokak, Balcı Sokak, Dinçer Sokak, Fahri Saatçi Sokak, Fener Sokak, Fidan Çıkmazı Sokak, Gazi Sokak, Kaya Sokak, Koyutürk Sokak, Nalbant Sokak, Sarraf Sokak, Selvi Sokak, Atatürk Caddesi, Tuzcu Sokak, Yavaş Sokak, Yağcı Sokak, Şehitlik Sokak, Şirin Sokak, Şehit Levent Kaymak Sokak ve Ocak Sokak çevresi bu kesintiden etkilenecektir.

27 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında, Kesinti ID’si 3661419 olan planlı çalışma Tabanlar, Tekeli Işıklar, Türkpiyala, Bozarmut, Büyük Güney, Sultaniye, Çevircek, Deniş, Evciler, Kayrakaltı ve Küçük Güney mahallelerinde uygulanacaktır. Bu çalışma kapsamında köy iç yolları, köy yolları ve bazı cadde bağlantılarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.