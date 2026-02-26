Manisa GDZ elektrik kesintisi! 26-27-28 Şubat Manisa'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Manisa elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 26 Şubat günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Manisa elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte Manisa'da elektrik kesintileri:

Akhisar ilçesinde 27 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Rahmiye Mahallesi Rahmiye Köyü İç Yolu, Kayalıoğlu Mahallesi Ova Evleri Küme Evleri, Moralılar Mahallesi Beyoba Yolu ve Kapaklı Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı ilçede 28 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Rahmiye, Moralılar, Kapaklı ve Kayalıoğlu mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

Akhisar'da ayrıca 1 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında Gökçeahmet, Dolmadeğirmen, Doğankaya, Kadıdağı, İsaca, Akkocalı, Aşağıdolma, Başlamış, Çamönü, Çanakçı, Dingiller, Zeytinlibağ, Yenice, Yaykın, Tütenli, Söğütlü, Selçikli, Sarılar, Sağrakçı, Muştullar, Musalar, Musaca, Seyit Ahmet, Medar, Kurtulmuş, Kocakağan, Kobaşdere, Kayganlı, Karaköy ve Karabörklü mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Alaşehir ilçesinde 26 Şubat 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında İstasyon Mahallesi'nde, aynı gün saat 09.45 ile 17.45 arasında ise Horzumembelli Mahallesi'nde elektrik kesintisi yapılacaktır. 27 Şubat 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında tekrar İstasyon Mahallesi'nde kesinti uygulanacaktır. 28 Şubat 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Horzumembelli Mahallesi'nde, saat 08.30 ile 08.59 arasında Çarıkkaralar Mahallesi'nde elektrik kesintisi olacaktır.

Alaşehir'de 28 Şubat 2026 tarihinde saat 01.00 ile 02.00 arasında Belenyaka, Sobran, Subaşı, Narlıdere, Üzümlü, Kurtuluş, Hacıbey, Fatih, İstasyon, Ilıca, Barış, Kozluca, Killik, Ilgın, Hacıaliler, Gülenyaka, Girelli, Erenköy, Delemenler, Çeşneli, Çarıkbozdağ, Çakırcaali, Baklacı, Bahçeliköy, Bahçedere, Bahadır, Badınca, Akkeçili, Şahyar, Osmaniye ve Evrenli mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Turgutlu ilçesinde 26 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Urganlı Mahallesi'nde, aynı gün saat 10.00 ile 13.00 arasında Albayrak, Bozkurt, Kurtuluş, Şehitler ve Turgutlar mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. 27 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Şehitler Mahallesi'nde, saat 10.00 ile 12.00 arasında Selvilitepe Mahallesi'nde kesinti uygulanacaktır. 28 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında Temrek Mahallesi'nde, saat 09.00 ile 15.00 arasında Karaköy Mahallesi'nde ve saat 09.30 ile 15.30 arasında Şehitler ile Ergenekon mahallelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

Yunusemre ilçesinde 26 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında Küçüksümbüller, Gülbahçe, Avdal, Bağyolu ve Büyüksümbüller mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Aynı gün saat 10.00 ile 16.00 arasında Türkmen, Büyüksümbüller, Dazyurt, Düzlen, Küçüksümbüller, Ortaköy, Osmancalı ve Otmanlar mahallelerinde kesinti uygulanacaktır. 26 Şubat 2026 tarihinde ayrıca saat 09.30 ile 14.30 arasında Barbaros, Atatürk ve Yeni Mahalle'de, saat 09.00 ile 12.00 arasında Mesir Mahallesi'nde ve saat 12.30 ile 15.00 arasında Cumhuriyet, Hafsa Sultan ve Fatih mahallelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

Yunusemre'de 27 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 14.30 arasında Spil ve Barbaros mahallelerinde, saat 09.00 ile 12.30 arasında ise Mesir ve Cumhuriyet mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Tüm kesintilerin şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında planlandığı bildirilmiştir.