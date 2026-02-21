Manisa GDZ elektrik kesintisi! 21-22-23 Şubat Manisa'da Akhisar, Salihli, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Manisa elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 21 Şubat günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Manisa elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte Manisa'da elektrik kesintileri:

21 Şubat 2026 Manisa Elektrik Kesintisi

Akhisar

Saat 09.00 ile 15.00 arasında Kayalıoğlu Ova Evleri Küme Evleri, Kapaklı, Moralılar Beyoba Yolu ve Rahmiye Rahmiye Köyü İç Yolu bölgelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışması yapılacaktır.

Saat 09.00 ile 12.00 arasında Kayalıoğlu ve Kapaklı bölgelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışması yapılacaktır.

Soma

Saat 09.00 ile 15.00 arasında Kayrakaltı, Karacakaş, Bozarmut, Türkpiyala, Tekeli Işıklar, Tabanlar, Evciler, Deniş, Çevircek, Sultaniye, Büyük Güney, Küçük Güney ve Kozluören mahalle ve köylerinde şebeke yenileme ve bakım çalışması yapılacaktır.

Salihli

Saat 10.00 ile 12.00 arasında Adala Mahallesi Çamlık Sokak, Şeftali Sokak, Üzüm Sokak, Cem Sokak, Sakarya 2 Sokak, Depo Sokak, Gürsel Caddesi, Manolya Sokak ve İnönü Caddesi bölgelerinde çalışma yapılacaktır.

Saat 09.00 ile 15.00 arasında Adala, Kırdamları, Gökçeköy, Karasavcı ve Çapaklı bölgelerinde çalışma yapılacaktır.

Saat 09.00 ile 15.00 arasında Seyrantepe ve Sağlık mahallelerinde çalışma yapılacaktır.

Alaşehir

Saat 09.00 ile 16.00 arasında Bahçeliköy Mahallesi genelinde çalışma yapılacaktır.

Gördes

Saat 09.45 ile 15.45 arasında Balıklı Kayadibi ve Yakaköy bölgelerinde çalışma yapılacaktır.

Ahmetli

Saat 09.00 ile 15.00 arasında Ulu Cami Mahallesi genelinde çalışma yapılacaktır.

Gölmarmara

Saat 09.00 ile 15.00 arasında Eski Camii, Yeni Camii ve İsmetpaşa mahallelerinde çalışma yapılacaktır.

Şehzadeler

Saat 09.00 ile 15.00 arasında Yeniköy ve Veziroğlu bölgelerinde çalışma yapılacaktır.

Saat 10.00 ile 15.00 arasında Selimşahlar Mahallesi genelinde çalışma yapılacaktır.

Yunusemre

Saat 12.00 ile 15.00 arasında Muradiye Mahallesi genelinde çalışma yapılacaktır.

22 Şubat 2026 Manisa Elektrik Kesintisi

Soma

Saat 09.00 ile 15.00 arasında Tabanlar, Karacakaş, Tekeli Işıklar, Türkpiyala, Kayrakaltı, Evciler, Deniş, Çevircek, Sultaniye, Büyük Güney, Kozluören, Bozarmut ve Küçük Güney bölgelerinde çalışma yapılacaktır.

Alaşehir

Saat 01.00 ile 02.00 arasında ilçe merkezi genelinde geniş kapsamlı bakım çalışması yapılacaktır.

Saat 09.00 ile 15.00 arasında İstasyon Mahallesi ve Kurtuluş Mahallesi'nin bazı bölümlerinde çalışma yapılacaktır.

Saat 08.30 ile 08.59 arasında Çarıkkaralar, Dindarlı, Dadağlı, Emcelli ve Selimiye bölgelerinde çalışma yapılacaktır.

Sarıgöl

Saat 09.00 ile 16.00 arasında Selimiye, Emcelli ve Dindarlı bölgelerinde çalışma yapılacaktır.

Gördes

Saat 09.45 ile 15.45 arasında Balıklı Kayadibi ve Yakaköy bölgelerinde çalışma yapılacaktır.

Turgutlu

Saat 09.00 ile 15.00 arasında Atatürk Mahallesi ve Subaşı bölgesinde çalışma yapılacaktır.

Saat 10.00 ile 12.00 arasında Atatürk Mahallesi'nin belirli sokaklarında çalışma yapılacaktır.

Saat 10.00 ile 14.00 arasında Karaköy Mahallesi'nde çalışma yapılacaktır.

Yunusemre

Saat 10.00 ile 16.00 arasında Muradiye, Keçili Köy, Evrenos ve Keçiliköy Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışma yapılacaktır.

23 Şubat 2026 Manisa Elektrik Kesintisi

Soma

Saat 09.00 ile 15.00 arasında Pirahmet, Karaçam, Kaplan, Duğla, Devlethan, Çatalçam, Yayladalı, Kiraz, Kobaklar, Menteşe, Ularca ve Türkali bölgelerinde çalışma yapılacaktır.

Alaşehir

Saat 01.00 ile 02.00 arasında ilçe merkezi genelinde bakım çalışması yapılacaktır.

Saat 10.30 ile 16.30 arasında Caberburhan Mahallesi'nde çalışma yapılacaktır.

Saat 11.00 ile 17.00 arasında İstasyon, Fatih ve Akkeçili bölgelerinde çalışma yapılacaktır.

Salihli

Saat 09.00 ile 16.00 arasında Kale, Yunuslar ve Kemer bölgelerinde çalışma yapılacaktır.

Akhisar

Saat 13.00 ile 15.00 arasında Süleymanlı Mahallesi genelinde çalışma yapılacaktır.

Gölmarmara

Saat 09.00 ile 15.00 arasında Ozanca, Yeni Camii, Kayapınar, İsmetpaşa, Tiyenli ve Kayaaltı bölgelerinde çalışma yapılacaktır.

Selendi

Saat 01.00 ile 02.00 arasında ilçe merkezi ve bağlı mahallelerde kapsamlı bakım çalışması yapılacaktır.

Kula

Saat 10.00 ile 13.00 arasında Ahmetli, 4 Eylül, Bey ve İncesu mahallelerinde çalışma yapılacaktır.

Turgutlu

Saat 09.00 ile 12.00 arasında İstasyonaltı ve Albayrak mahallelerinde çalışma yapılacaktır.

Saat 10.00 ile 16.00 arasında Ergenekon Mahallesi'nde çalışma yapılacaktır.