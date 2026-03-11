Manisa GDZ elektrik kesintisi! 11-12 Mart Manisa'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Manisa elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 11 Mart günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Manisa elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte Manisa'da elektrik kesintileri:

ALAŞEHİR

11 Mart 2026 tarihinde Alaşehir ilçesinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle iki ayrı planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Saat 09.30 ile 15.30 arasında Evrenli, Bahadır, Çarıkbozdağ, Kozluca, Narlıdere, Osmaniye, Badınca, Bahçeliköy, Belenyaka ve Bahçedere mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı gün saat 09.00 ile 15.00 arasında Kurtuluş ve İstasyon mahallelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

12 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 15.00 arasında Göbekli mahallesinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Aynı gün saat 09.00 ile 16.00 arasında Piyadeler ve Çağlayan mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

13 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında İstasyon ve Kurtuluş mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

KULA

11 Mart 2026 tarihinde Kula ilçesinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında saat 10.00 ile 13.00 arasında Zaferiye mahallesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

SOMA

11 Mart 2026 tarihinde Soma ilçesinde saat 09.00 ile 16.00 arasında Evciler, Küçük Güney, Büyük Güney ve Deniş mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

12 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında Kobaklar, Kiraz, Karaçam, Kaplan, Duğla, Çatalçam, Yayladalı, Ularca, Türkali, Pirahmet ve Menteşe mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı gün saat 09.00 ile 13.00 arasında Karamanlı mahallesinde elektrik kesintisi olacaktır. Ayrıca saat 09.00 ile 16.00 arasında Turgutalp mahallesinde başka bir planlı kesinti yapılacaktır. Aynı gün saat 10.00 ile 12.00 arasında yine Turgutalp mahallesinin farklı sokaklarında ek bir elektrik kesintisi uygulanacaktır.

13 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında Yayladalı, Pirahmet, Menteşe, Kobaklar, Kiraz, Karaçam, Kaplan, Duğla, Türkali, Çatalçam ve Ularca mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Aynı gün saat 09.00 ile 13.00 arasında Yırca mahallesinde kesinti olacaktır. Ayrıca saat 09.00 ile 16.00 arasında Uruzlar, Vakıflı, Yayladalı, Ularca, Avdan, Cenkyeri, Akçaavlu, Boncuklu, Çatalçam, Devlethan, Dualar, Duğla, Hacıyusuf, Kaplan, Karaçam, Kiraz, Kobaklar, Kozanlı, Menteşe, İnönü, İstasyon, Zafer, Naldöken, Pirahmet, Turgutalp ve Türkali mahallelerinde geniş kapsamlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

TURGUTLU

12 Mart 2026 tarihinde Turgutlu ilçesinde gece saatlerinde üç ayrı planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Saat 23.00 ile 04.00 arasında Albayrak, Turgutlar, Selvilitepe, Şehitler, Kurtuluş ve Bozkurt mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Saat 23.15 ile 04.15 arasında Selvilitepe, Albayrak, Bozkurt ve Ergenekon mahallelerinde elektrik kesintisi olacaktır. Saat 23.30 ile 04.30 arasında Ergenekon, Dalbahçe, Selvilitepe ve Şehitler mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

13 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında Albayrak ve İstasyonaltı mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

YUNUSEMRE

11 Mart 2026 tarihinde Yunusemre ilçesinde saat 10.30 ile 13.30 arasında Yuntdağyenice, Yuntdağıköseler, Uzunlar, Süngüllü, Sarıahmetli, Sakallı, Recepli, Pınarköy, Asmacık, Karaahmetli, Karahüseyinli, Koruköy ve Örselli mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Aynı gün saat 09.00 ile 12.30 arasında Üçpınar mahallesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

12 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.30 arasında Üçpınar mahallesinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Aynı gün saat 13.00 ile 15.00 arasında yine Üçpınar mahallesinde başka bir planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.