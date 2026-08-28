Manifest grubu sözleşme şartları neler? Manifest grubu konserlerden para alıyor mu, hasta olsalar da sahneye çıkmak zorundalar mı?

Manifest grubunun menajeri Tolga Akış'ın ifadesiyle birlikte grubun çalışma düzenine ilişkin merak edilen bazı detaylar yeniden gündeme geldi. Grup üyelerinin reklam paylaşımlarına yönelik kısıtlama bulunduğunu belirten Akış, Manifest gelirinin yüzde 60'ının üyelere eşit şekilde dağıtıldığını, yüzde 40'ının ise proje giderlerine ayrıldığını söyledi. Akış ayrıca hasta olan üyelerin sahneye çıkmaya zorlandığı iddiasına da yanıt verdi. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

MANİFEST GRUBU SÖZLEŞME ŞARTLARI NELER?

Manifest grubunun menajeri ve yapımcısı Tolga Akış'ın ifadesinde, grup üyelerinin çalışma koşullarına ilişkin sözleşme detayları da gündeme geldi. Akış, grup üyelerinin kendi sosyal medya hesaplarından bağımsız olarak reklamlı paylaşım yapamayacağı yönündeki iddianın “kısmen doğru” olduğunu belirtti. Bu kuralın projeyi korumak amacıyla getirildiğini ifade eden Akış, sözleşmeye aykırı davranılması durumunda grup üyesinin kazancına oranla belirlenen bir cezai şart bulunduğunu söyledi.

Tolga Akış ayrıca, grup üyelerinin kendisiyle birlikte tatile gitmek zorunda olduğu yönündeki iddiayı reddetti. Hasta olan üyelerin sahneye çıkmaya zorlandığı iddiasını da kabul etmeyen Akış, Yenikapı konserinde Hilal isimli grup üyesinin kendi isteğiyle sahneye dönmek istediğini ve iki doktordan onay alınmadan sahneye çıkmasına izin verilmediğini belirtti.

Manifest'in gelir paylaşımı hakkında da açıklama yapan Akış, grubun elde ettiği gelirin yüzde 60'ının grup üyelerine eşit şekilde dağıtıldığını, yüzde 40'ının ise şirketin Manifest projesine ilişkin giderlerine ayrıldığını ifade etti.

TOLGA AKIŞ NEDEN GÜNDEMDE?

Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken verdiği ifadede grup üyeleriyle ilgili dikkat çeken iddialara yanıt verdi. Üyelerin kendi hesaplarından bağımsız reklam paylaşımı yapamadığı iddiasını "kısmen doğru" diye yanıtlayan Akış, bunun projeyi korumak amacıyla getirildiğini ve sözleşmeye aykırılık halinde cezai şart bulunduğunu söyledi.

MÜSTEHCENLİK SUÇUNDAN SEVK EDİLİDİ

Sevk yazısında, grubun faaliyetleri kapsamında yapılan bazı paylaşımların geniş kitlelere ulaştığı ve çocukların herhangi bir filtreleme mekanizması olmaksızın bu içeriklere erişebildiği değerlendirmesine yer verildi.

Akış hakkında "müstehcenlik" suçundan kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu belirtilen sevk yazısında, mevcut delil durumu, suçun niteliği ve kanunda öngörülen cezanın üst haddi dikkate alınarak tutuklanması talep edildi. Ayrıca Akış'ın ilk ifadeleri de ortaya çıktı ve Manifest üyelerinin çalışma şartlarına ilişkin basına yansıyan iddialara tek tek yanıt verdi.

Akış, özellikle grup üyelerinin bağımsız olarak reklam anlaşması yapamadığı yönündeki iddianın tamamen yanlış olmadığını belirterek, "kısmen doğrudur" ifadesini kullandı.

"REKLAMLI PAYLAŞIM YAPAMAYACAKLARI İDDİASI KISMEN DOĞRU"

Tolga Akış, Manifest üyelerinin kendi hesaplarında bağımsız reklamlı paylaşım yapmasına yönelik kısıtlama bulunduğunu kabul etti.

Akış, ifadesinde "Basında çıkan grup üyelerinin kendi sosyal medya hesaplarında bağımsız olarak reklamlı paylaşım yapamayacağı iddiası kısmen doğrudur. Bunu projeyi korumak için getirdik" dedi.

SÖZLEŞMEYE UYMAYANA CEZAİ ŞART

Cezai şartın miktarını hatırlamadığını belirten Akış, uygulanacak tutarın grup üyesinin kazancına göre belirlendiğini söyledi.

Akış, "Rakamı hatırlamamakla birlikte grup üyelerinin sözleşmeye aykırı davranması durumunda kazancına oranla belirli miktar cezai şart vardır" ifadelerini kullandı.

"BENİMLE TATİL YAPMA ZORUNLULUKLARI YOK"

Manifest üyelerinin Tolga Akış ile birlikte tatile gitmek zorunda olduğu yönünde de iddialar ortaya atılmıştı.

Akış bu iddiayı kabul etmedi ve gündeme gelen fotoğraf ile videoların yaklaşık 1,5 yıl önce gerçekleştirilen bir günlük toplu tatilde çekildiğini söyledi.

"Basında çıkan grup üyelerinin tatilde benimle tatil yapma zorunluluğu iddiası da yanlıştır" diyen Akış, görüntülerin zorunlu bir tatille bağlantılı olmadığını savundu.

HASTAYKEN SAHNEYE ÇIKARILDI İDDİASINA YANIT

Akış'ın ifadesinde öne çıkan bir başka konu, Manifest üyelerinin hasta oldukları zamanlarda sahneye çıkmaları için baskı gördükleri iddiası oldu.

Bu iddiayı da reddeden Akış, Yenikapı konserinde yaşanan bir olayı örnek gösterdi.

Hilal isimli grup üyesinin kendi isteğiyle konsere geri dönmek istediğini söyleyen Akış, iki doktordan açık şekilde onay almadan Hilal'i yeniden sahneye çıkarmadığını belirtti.

Akış, "Hilal'e de defalarca istersen sahneye çıkmak zorunda olmadığını söyledim" dedi.

GELİRLERİN YÜZDE 60'I GRUP ÜYELERİNE

Tolga Akış, Manifest'in gelir paylaşım sistemini de anlattı. Akış'ın beyanına göre elde edilen gelirin yüzde 60'ı Manifest üyelerine eşit miktarda dağıtılırken yüzde 40'ı şirketin Manifest proje giderlerine ayrılıyor.

"SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

Akış, ifadesinin sonunda hesaplarını suç gelirlerini aklamak amacıyla kullanmadığını savundu. Gözaltına alındığında telefon şifresini kendi isteğiyle teslim ettiğini belirten Akış, banka hesapları ve telefonunun incelenmesiyle söylediklerinin doğrulanacağını ileri sürdü.

"Suçsuzum, üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" diyen Tolga Akış, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.