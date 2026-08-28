Haberler

Daha ekrana gelmeden bitti! Ünlü oyuncu Cevher dizisinden çekildi

Daha ekrana gelmeden bitti! Ünlü oyuncu Cevher dizisinden çekildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni sezonun dikkat çeken projelerinden “Cevher”de peş peşe ayrılıklar yaşandı. Başrol için adı geçen Özgü Namal’ın ardından yönetmen Neslihan Yeşilyurt da projeye veda etti.

  • Özgü Namal, başrol için prensipte anlaşma sağlanan 'Cevher' dizisinden hazırlık sürecinde şartların beklentilerine uymaması nedeniyle çekildi.
  • Yönetmen Neslihan Yeşilyurt, projenin yaratıcı yönüyle ilgili fikir ayrılıkları nedeniyle 'Cevher'den ayrıldığını duyurdu.
  • 'Cevher' dizisi yayına girmeden hem başrolünde hem de yönetmen koltuğunda değişiklik yaşadı.

Yeni sezonda ekran yolculuğuna başlaması beklenen “Cevher” dizisinde kadro değişikliği yaşandı. Başrol için prensipte anlaşma sağlanan Özgü Namal’ın projeden ayrıldığı öğrenildi.

Namal’ın, hazırlık sürecinde şartların kendi beklentileri doğrultusunda ilerlememesi nedeniyle yapımdan çekildiği konuşuluyor. Ünlü oyuncunun ayrılığının ardından dizinin başrolü için yeni bir isim arayışına girilmesi bekleniyor.

YÖNETMEN NESLİHAN YEŞİLYURT DA AYRILDI

Dizideki dikkat çeken bir diğer gelişme ise yönetmen koltuğunda yaşandı. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, “Cevher”in yönetmenliğini üstlenmek üzere anlaşan Neslihan Yeşilyurt da projeden ayrıldı.

Yeşilyurt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hazırlık sürecinde projenin yaratıcı yönüyle ilgili fikir ayrılıkları yaşandığını belirtti. Yönetmen, yapım şirketiyle karşılıklı anlayış ve mutabakat çerçevesinde yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Böylece “Cevher” daha izleyici karşısına çıkmadan hem başrolünde hem de yönetmen koltuğunda değişikliğe gitmiş oldu.

Kaynak: Haberler.com
İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var

İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var
Manifest grubunun menajeri Tolga Akış tutuklandı! İşte ilk ifadesi

Tolga Akış tutuklandı! Manifest kızlarıyla ilgili iddiayı doğruladı
'Kılıçdaroğlu baba ne yapıyor?' sorusunu Özgür Özel'den bomba yanıt

"Kılıçdaroğlu baba ne yapıyor?" diye sordu, Özel'in yanıtı bomba
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kuralar çekildi! Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa'daki rakipleri belli oldu

Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa'daki rakipleri belli oldu
Melih Gökçek'ten 'Almanya'da milyonluk serveti var' iddialarına yanıt

Hakkındaki iddialar bomba! Ve Gökçek sessizliğini bozdu

PKK tarihinde bir ilk! Karayılan 50 yıllık kaybı itiraf etti

PKK tarihinde bir ilk! Karayılan 50 yıllık kaybı itiraf etti
Ünlü rapçiden 60 milyonluk lüks araç! Fiyatı dudak uçuklattı

Ünlü rapçiden milyonluk lüks araç! Fiyatı dudak uçuklattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiası sonrası önce serbest bırakıldı sonra tutuklandı

Erdoğan iddiası sonrası önce serbest bırakıldı sonra tutuklandı
Ticarete atılan Halit Ergenç'in kapısında kuyruk oluştu

Ticarete atılan Halit Ergenç'in kapısında kuyruk oluştu
Belinay'dan 'veda' gibi' şiir! 3 kardeşin ölümünün ardından babadan dikkat çeken talep

3 kardeşin ölümünün ardından aile karıştı! Babadan dikkat çeken talep