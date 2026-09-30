Manchester City şampiyonlukları geri alınacak mı?

Kararın ardından gözler şimdi Manchester City'ye verilecek cezaya çevrildi. Premier Lig kurallarına göre komisyon; sınırsız para cezası, puan kesintisi, transfer yasağı, şampiyonluk iptali ve hatta ligden düşürme yetkisine sahip bulunuyor. Puan kesintilerinin önceki sezonlara da uygulanabilecek olması, kulübün Premier Lig şampiyonluklarını kaybetme ihtimalini gündeme taşıyor. Ancak henüz herhangi bir yaptırım kararı açıklanmadı ve City'nin karara itiraz etmeye hazırlandığı belirtiliyor. Peki Manchester City'nin şampiyonlukları elinden alınacak mı, kulübü nasıl bir ceza bekliyor? İşte merak edilen tüm detaylar…

MANCHESTER CITY NEYLE SUÇLANIYOR?

Dosyanın özünde, kulübün sahibi Abu Dhabi United Group'un (ADUG) Manchester City'ye aktardığı paranın önemli bir bölümünün sponsorluk geliri gibi gösterildiği iddiası yer alıyor. Bağımsız komisyon, kulüp sahibinden gelen sermayenin Abu Dabi merkezli şirketlerle yapılan sponsorluk anlaşmaları üzerinden ticari gelir olarak kayda geçirildiğini tespit etti. Komisyon bu yapıyı "Gizlenmiş Finansman Düzenlemesi" olarak tanımladı.

SÜREÇ 2008'DE ŞEYH MANSUR'LA BAŞLADI

Dosyanın kökeni, Şeyh Mansur'un nihai sahibi olduğu ADUG'un 2008 yılında Manchester City'nin yüzde 90'ını satın almasına dayanıyor. Yeni yönetim, kulübü Avrupa'nın zirvesine taşımak için büyük hedefler belirledi. Komisyon raporuna göre ADUG, kulübü devraldığı ilk iki yılda Manchester City'ye yaklaşık 583,3 milyon euroluk sermaye desteği sağladı.

TİCARİ GELİR İHTİYACI NEDEN DOĞDU?

Kulübün büyümesini büyük ölçüde sahibinin sermayesiyle finanse etmesi, mali kurallar açısından risk oluşturuyordu. Rapora göre City'nin hem rekor düzeydeki zararlarının önüne geçmesi hem de UEFA'nın mali düzenlemelerine uyum sağlaması için ticari gelirlerini artırması gerekiyordu. Komisyon, bu ihtiyacı karşılamak amacıyla 2010 yılının başında sahip finansmanını sponsorluk geliri gibi gösterecek bir sistemin kurulduğu sonucuna vardı.

SPONSORLAR PARANIN KÜÇÜK BİR KISMINI ÖDEDİ

Komisyonun tespitlerine göre Abu Dabi merkezli şirketlerle piyasa değerinin çok üzerinde bedeller içeren sponsorluk sözleşmeleri imzalandı. Ancak sözleşmelerde yer alan tutarların tamamı sponsor şirketlerce karşılanmadı. Sponsorlar belirli bir temel miktarı öderken, kalan kısım doğrudan kulüp sahibi ADUG tarafından sağlandı.

969,1 MİLYON EUROLUK FARK DİKKAT ÇEKTİ

Rakamlar, iddia edilen sistemin boyutunu açıkça ortaya koyuyor. Manchester City, söz konusu dokuz sezonluk dönemde toplam ticari gelirini yaklaşık 1 milyar 557,4 milyon euro olarak beyan etti. Bu tutarın 1 milyar 108,2 milyon euroluk bölümü Abu Dabi merkezli sponsorlara bağlandı. Ancak komisyona göre sponsorların gerçekte ödediği miktar yalnızca 139,2 milyon euro civarındaydı. Aradaki yaklaşık 969,1 milyon euronun ise ADUG tarafından karşılandığı belirlendi. Bu paralar hesaptan çıkarıldığında kulübün ilgili dönemdeki ticari gelirinin yaklaşık 465,1 milyon euroya gerilediği hesaplandı.

MALİ TABLOLAR OLDUĞUNDAN GÜÇLÜ GÖSTERİLDİ

Bağımsız komisyon, bu yöntemle Manchester City'nin mali tablolarında gerçeği yansıtmayan bir görüntü oluşturulduğunu vurguladı. Kararda, kulübün ticari ve toplam gelirlerinin olduğundan yüksek gösterildiği, ADUG'un yaptığı sermaye katkılarının gerçek büyüklüğünün ise gizlendiği belirtildi. Komisyon, bu uygulamanın düzenleyici kurumlar ve kulübün denetçileri başta olmak üzere üçüncü tarafları yanılttığını da tespit etti.

FORDHAM DÜZENLEMESİ NEDİR?

Dosyada sponsorluk anlaşmalarının yanı sıra "Fordham Düzenlemesi" adı verilen ikinci bir yapı da incelendi. Bu düzenlemede Fordham isimli bir şirket, Manchester City oyuncularının imaj haklarından gelir elde etme hakkını kulüpten satın alıyordu. Ancak komisyon, söz konusu şirketin fiilen ADUG için bir paravan işlevi gördüğü sonucuna ulaştı. Böylece kulüp sahibinin sermayesinin gizlenmesine yönelik ikinci bir mekanizma da kayıtlara geçti.

42 GÜNLÜK DURUŞMA, BİNLERCE SAYFALIK DOSYA

Premier Lig'in soruşturması ilerledikçe dosya devasa bir boyuta ulaştı. Ligin suçlamaları içeren metni sonradan eklenen bölümlerle 550 sayfaya çıkarken, Manchester City yaklaşık 200 sayfalık bir yanıt sundu. Tanık ifadeleri 700 sayfayı aştı; Premier Lig 6 tanık dinletirken City 24 kişinin yazılı beyanını dosyaya ekledi. Belge paylaşım sürecinde ise milyonlarca doküman teslim edildi. Eylül-Aralık 2024 arasında yapılan duruşmalar toplam 42 gün sürdü.

KOMİSYONDAN TANIKLAR HAKKINDA AĞIR TESPİT

Gerekçeli kararın en çarpıcı bölümlerinden biri, Manchester City adına ifade veren tanıklara ilişkin değerlendirme oldu. Komisyon, bazı önemli tanıkların beyanlarının temel noktalarda gerçeğe aykırı olduğunu ve bazı kişilerin duruşmada doğru olmadığını bildikleri ifadeler verdiğini kaydetti.

CITY HANGİ SUÇLAMADA SORUMLU BULUNMADI?

Suçlamalar dört ana kategori altında toplandı ve bazı başlıklar alt kategorilere ayrıldı. Komisyon, 2009-10 ile 2017-18 dönemine ilişkin en ciddi ihlaller dahil suçlamaların neredeyse tamamında Manchester City'yi sorumlu buldu. Kulübün sorumlu tutulmadığı tek bölüm, soruşturma sürecinde Premier Lig'in belirli taleplerine uyulmasını kapsayan dördüncü kategorinin bir alt başlığı oldu. Premier Lig CEO'su Richard Masters ise dosyayı ligin tarihindeki en önemli dava olarak nitelendirdi.

MANCHESTER CITY: MASUMUZ

Manchester City, komisyonun vardığı sonuçları kesinlikle kabul etmiyor. Kulübün CEO'su Ferran Soriano, kulüp sahibine ait paranın Abu Dabi'deki sponsorlar aracılığıyla gizlice City'ye aktarıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını savundu. Kulüp yaptığı resmi açıklamada masum olduğunu, görüşlerini destekleyen kapsamlı kanıtlara sahip olduğunu ve karara karşı tüm hukuki yolları kullanacağını duyurdu. City ayrıca komisyonun kararının hukuk, ilke ve olgular bakımından ciddi hatalar barındırdığını öne sürüyor.

İTİRAZ SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Manchester City'nin karara itiraz etmek için cuma gününe kadar süresi bulunuyor. İtiraz halinde dosya, ligin yargı paneli tarafından belirlenecek üç kişilik yeni bir komisyona gönderilecek. Bu aşamada dava baştan görülmeyecek; ilk kararın hukuki ve usule ilişkin yönleri incelenecek. İtiraz duruşmasının başvurudan itibaren 12 hafta içinde tamamlanması, kararın ise duruşmanın bitiminden sonraki en geç 30 gün içinde açıklanması gerekiyor. Bu sürecin ardından sınırlı gerekçelerle tahkime gidilmesi ve belirli koşullarda Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi'nin ticaret bölümüne başvurulması da mümkün olabilecek.

MANCHESTER CITY ŞAMPİYONLUKLARI GERİ ALINACAK MI?

Taraftarların en çok merak ettiği soru olan şampiyonlukların akıbeti ise henüz netlik kazanmadı. Kararın itiraz sürecinin ardından kesinleşmesi halinde Manchester City'ye para cezası, puan silme, küme düşürme ya da Premier Lig'den ihraç gibi ağır yaptırımlar uygulanabilecek. Ancak kulübe verilecek cezanın ne olacağı henüz açıklanmadı. Bu nedenle City'nin geçmiş sezonlarda kazandığı şampiyonlukların geri alınıp alınmayacağı, itiraz sürecinin sonucuna ve belirlenecek yaptırımlara bağlı olarak netleşecek.